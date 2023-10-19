«Он не сукин сын, а еще хуже, если не осуждает подобное». Экс-вратарь Израиля Ават об оскорблении Бензема

Теги Карим Бензема Дуду Ават сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль высшая лига Саудовская Аравия Сборная Палестины по футболу Аль-Иттихад Джидда Политика брань Футбол

Дуду Ават объяснил, почему назвал Карима Бензема «сукиным сыном».

На этой неделе экс-вратарь сборной Израиля оскорбил нападающего «Аль-Иттихада» в ответ на сообщение француза о «несправедливых бомбардировках» Газы.

«Мне действительно поступали угрозы после обращения к Бензема.

В субботу, 7 октября, в Израиле убивали детей, женщин, в том числе беременных. Это был настоящий ужас.

И если человек не осуждает подобное, он не сукин сын, а еще хуже. Именно поэтому я так обратился к Бензема.

Конечно, я готов отправиться на фронт. Я уже обращался и предлагал себя», – заявил 46-летний Ават.

Во Франции набросились на Бензема: обвиняют в связи с террористами, призывают лишить гражданства и «Золотого мяча»

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52 комментария

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Верховный Лорд
Ответ Sarumian
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Пока что Ават защищает своих только оскорблениями
+26
-5
+21
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Super Bock
АОИ ни чем не лучше ХАМАС. Уже 1,5 недели прошло, а они все ещё ссутся начинать наземную операцию. Все что они могут, закидывать без разбора Газу умными бомбами. ВСЕ !!! Этот Дуду думает раз США покровительствуют им и всякие помойки типа CNN их покрывают, все люди ослепли? Не видят что они творят ??
+17
-4
+13
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Михаил Сафонов
Хуже чем иудеи?
+23
-11
+12
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Семён Жуйло
Ишь, как иудеи раздухарились под защитой либеральных ценностей. Петyxи просто.
+21
-12
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Alex Nobilius
Факт остается фактом. Интернет заполнен высказываниями известных спортсменов выходцев из мусульманских стран с осуждением Израиля, но я не видел ни одного поста осуждающего убийц и ХАМАС. Ни одного. Хотя Израиль явно только отвечает на ту резню которую устроили террористы из ХАМАСа именно из за которых кстати не могут нормально жить мирные люди в самой Газе. Я уже писал. Доходня часть бюджета Молдовы, где то 3.5 миллиарда долларов в год. Там вся страна работает чтобы получить эти деньги. Живут не богато но нормаольно. Население такое же как в Газе примерно. И это деньги которые зарабатывает целая страна. Газа в год просто так, только в виде помощи получает примерно столько же или даже больше. Но там никто не работает почти и живут в нищете. Где деньги? Да все просто. Половина или больше сразу воруется. Личное состояние Ханиий лидера ХАМАС 4 миллиарда долларов. Почитайте расследование на Лента.ру. Еще 40 процентов тратится сразу на оружие, содержане террористов, пропаганду. А население живет в нищете на крохи что остаются. Но населению объясняют что виноват Израиль. Кстати ничего не напоминает?
Вы видели чтобы хоть раз всякого рода бензима и т.п осуждали подобное? Нищету и полную беспросветность из за воровства и терроризма властей ХАМАСА? Или хотя бы осудили бы сейчас ХАМАС за убийство мирных жителей?
Вот и пытается достучаться об этом Авад. Но очень в неудачной форме.
+25
-17
+8
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OldCityFan
Это он про подобных ему, тех кто запускает ракеты по мирному населению
+6
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Роман Щитов
а кому важно мнение Авата?
+7
-2
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Растиньяк
Очень смешной персонаж) На таких додиках держится вся система глобалистов
+6
-2
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BananaMantana
смотришь на эти двойные стандарты во всем мире и понимаешь, что ни сейчас ни после(лет на 250 вперёд точно), ничего глобально не поменяется в мироустройстве.
+6
-3
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Илья Владимирович
Какое же он ничтожество. Тут вижу - тут не вижу. Тфу.
+4
-2
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Verhovn
Этот Дуду, понятно, одобряет истребление невинных людей в Газе. Аа, забыл, для израильтян палестинцы - животные. Нацизм в чистом виде.
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Nikolay Kavcic
Ответ Super Bock
АОИ ни чем не лучше ХАМАС. Уже 1,5 недели прошло, а они все ещё ссутся начинать наземную операцию. Все что они могут, закидывать без разбора Газу умными бомбами. ВСЕ !!! Этот Дуду думает раз США покровительствуют им и всякие помойки типа CNN их покрывают, все люди ослепли? Не видят что они творят ??
https://ibb.co/X4g8cKv
+1
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ariuntrius
Ответ Zeitgeist Zeppelin
От того, что одни убивают мирных из калаша, а другие бомбами (в больших количествах) суть не меняется. Дайте ХАМАС авиацию или высокоточные ракеты - они тоже не будут в стиле CS по городам бегать. А в крови и преступлениях там обе стороны по уши. Израиль даже больше, если брать число убитых за все года. Пока двух полноценных государств не будет - так и будет продолжаться.
Будет, ХАМАС ставит своей целью уничтожение евреев, а не какие-то там территории. Защитники террористов в своем репертуаре
+6
-5
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Роман Щитов
Ответ Zeitgeist Zeppelin
От того, что одни убивают мирных из калаша, а другие бомбами (в больших количествах) суть не меняется. Дайте ХАМАС авиацию или высокоточные ракеты - они тоже не будут в стиле CS по городам бегать. А в крови и преступлениях там обе стороны по уши. Израиль даже больше, если брать число убитых за все года. Пока двух полноценных государств не будет - так и будет продолжаться.
да тут быстрей не КС, а ГТА
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Мурик07
Ответ Sarumian
Давайте послушаем эксперта по Ближнему Востоку ?
Ну где уж мне до тебя то. Это всем известный факт, это один из оглушительных провалов одной из лучших разведок мира
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Zeitgeist Zeppelin
Ответ ariuntrius
Будет, ХАМАС ставит своей целью уничтожение евреев, а не какие-то там территории. Защитники террористов в своем репертуаре
Ненависти у обеих сторон полно. Израильские дети также скандируют хором на улицах про убийство арабов. Поэтому должно быть два государства и международный контроль за дикарями с обеих сторон. Если международные силы (арабы, турки, русские, китайцы и т.д.) смогут лет сто удержать две стороны от взаимного убийства, то, возможно, круг насилия разорвется.
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Мурик07
Ответ Alex Nobilius
ХАМАС создали Братья Мусульмане. Но вот то что на это долго закрывала глаза Общая Служба Безопасности Израиля правда. Они считали что ХАМАС будет ослаблять ООП. Как видим ошбились. Хизболлу создали шиитскии милиции в Ливане. Позже контроль там перехватил полностью Иран. Он же вооружает Хизболлу. Так же как и контролирует ХАМАС в последнее время.
Хамас и Хесболлу создал Моссад, чтобы противостоять военизированному крылу ООП Фатх.
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Мурик07
Ответ Zeitgeist Zeppelin
От того, что одни убивают мирных из калаша, а другие бомбами (в больших количествах) суть не меняется. Дайте ХАМАС авиацию или высокоточные ракеты - они тоже не будут в стиле CS по городам бегать. А в крови и преступлениях там обе стороны по уши. Израиль даже больше, если брать число убитых за все года. Пока двух полноценных государств не будет - так и будет продолжаться.
"Изолируйте 50 самых богатых евреев — и войны прекратятся!" - Генри Форд. "The New-York Times." - 1925 год.
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Растиньяк
Ответ BananaMantana
смотришь на эти двойные стандарты во всем мире и понимаешь, что ни сейчас ни после(лет на 250 вперёд точно), ничего глобально не поменяется в мироустройстве.
главное, не разочароваться в человечестве на этом пути)
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arspurs9
Ответ Alex Nobilius
Факт остается фактом. Интернет заполнен высказываниями известных спортсменов выходцев из мусульманских стран с осуждением Израиля, но я не видел ни одного поста осуждающего убийц и ХАМАС. Ни одного. Хотя Израиль явно только отвечает на ту резню которую устроили террористы из ХАМАСа именно из за которых кстати не могут нормально жить мирные люди в самой Газе. Я уже писал. Доходня часть бюджета Молдовы, где то 3.5 миллиарда долларов в год. Там вся страна работает чтобы получить эти деньги. Живут не богато но нормаольно. Население такое же как в Газе примерно. И это деньги которые зарабатывает целая страна. Газа в год просто так, только в виде помощи получает примерно столько же или даже больше. Но там никто не работает почти и живут в нищете. Где деньги? Да все просто. Половина или больше сразу воруется. Личное состояние Ханиий лидера ХАМАС 4 миллиарда долларов. Почитайте расследование на Лента.ру. Еще 40 процентов тратится сразу на оружие, содержане террористов, пропаганду. А население живет в нищете на крохи что остаются. Но населению объясняют что виноват Израиль. Кстати ничего не напоминает? Вы видели чтобы хоть раз всякого рода бензима и т.п осуждали подобное? Нищету и полную беспросветность из за воровства и терроризма властей ХАМАСА? Или хотя бы осудили бы сейчас ХАМАС за убийство мирных жителей? Вот и пытается достучаться об этом Авад. Но очень в неудачной форме.
Букв много, повестка понятна, но только лицемерие из всех щелей сочиться.
Никогда не поддерживал здесь мусульман и всегда был одним из первых, кто шутил над Хабибом и ему подобными. Благо сам верю в науку только.
Но здесь меня действительно забавит мировое лицемерие.

«Не видел ни одного поста, осуждающего ХАМАС.»
Когда кого-то в чем то упрекаешь, то должен быть уверен, что сам или те, кого защищаешь, поступают иначе. Так что ожидаю хотя бы 2-3 поста израильских известных спортсменов, осуждающих действия АОИ. Ты ведь их приведешь, да? Ведь не они рассуждают о правильном мнении и ошибочном.

Израиль давно не отвечает на действия террористов, а просто нещадно истребляет население Палестины. Не ХАМАС сам по себе, а Палестину. Почему? Потому что для истребления террористов необходимо проводить наземную операцию, в то время как бомбардировками они просто могут выкашивать толпы мирных жителей, попутно захватывая часть этих террористов. Все равно что мы ядерную на Украину скинем со словами «мы только ВСУ хотели истребить, другие под раздачу попали».
Пример с Молдовой в принципе ужасно. Страны вроде Палестины часто и много получают дотации. Только население этой страны и люди этих денег не видят.

«Но населению объясняют, что виноват Израиль» - это не так работает. Сейчас твое сообщение похоже на ученика Соловьева или Скабеевой. К Израилю у многих палестинцев вражда давняя, задолго до организации ХАМАСа.

Так что нет, Авад не пытается ни до кого достучаться. Он высказывает свое мнение исключительно о своем народе. Он делает ровно тоже, что и Бензема. Только вы лицемерно поддакиваете одному и поливаете другого)
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Sergey Rubtsov
Ответ BananaMantana
смотришь на эти двойные стандарты во всем мире и понимаешь, что ни сейчас ни после(лет на 250 вперёд точно), ничего глобально не поменяется в мироустройстве.
Пока технический прогресс и общий уровень образования не поднимутся на всеобщем мировом уровне - всё +- так и будет, возможно и дольше 250 лет
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Ваня Иванов
Ответ Марк Фастовский
Ты лучше бы помолчал,чем бред нести.
еврей что ли?)
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Alex Nobilius
Ответ OldCityFan
Че ты докопался до религии, в этом конфликте иудеи больше убили невинных людей, что ты об этом не говоришь
Израиль убивает или целится в террористов, стараясь беречь мирных. А ХАМАС наоборот, целится в основном в мирных израильтян(его ракеты например вообще не могут поражать военные цели а сделаны только для террора. Что уже военное преступление). И при этом всячески прикрывается своими мирными. Используя их жизни для пропаганды. Что мы видели вчера кстати в случае с госпиталем.
Цитируя Ройзмана - Волкодав прав! Людоед нет!(с)
Так что не надо передергивать! Математика здесь не работает.
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Турист4005
Ответ Alex Nobilius
Израиль убивает или целится в террористов, стараясь беречь мирных. А ХАМАС наоборот, целится в основном в мирных израильтян(его ракеты например вообще не могут поражать военные цели а сделаны только для террора. Что уже военное преступление). И при этом всячески прикрывается своими мирными. Используя их жизни для пропаганды. Что мы видели вчера кстати в случае с госпиталем. Цитируя Ройзмана - Волкодав прав! Людоед нет!(с) Так что не надо передергивать! Математика здесь не работает.
да ладно тебе. мы все видим как они целятся, случайно убивая толпы мирняка. у евреев закон за каждого еврея должны умереть 100 палестинцев.
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Рахил Тагиев
вчера Кантона уже всё за всех сказал, поэтому аваты будут искажать всё вокруг
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