«Он не сукин сын, а еще хуже, если не осуждает подобное». Экс-вратарь Израиля Ават об оскорблении Бензема
Дуду Ават объяснил, почему назвал Карима Бензема «сукиным сыном».
На этой неделе экс-вратарь сборной Израиля оскорбил нападающего «Аль-Иттихада» в ответ на сообщение француза о «несправедливых бомбардировках» Газы.
«Мне действительно поступали угрозы после обращения к Бензема.
В субботу, 7 октября, в Израиле убивали детей, женщин, в том числе беременных. Это был настоящий ужас.
И если человек не осуждает подобное, он не сукин сын, а еще хуже. Именно поэтому я так обратился к Бензема.
Конечно, я готов отправиться на фронт. Я уже обращался и предлагал себя», – заявил 46-летний Ават.
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Вы видели чтобы хоть раз всякого рода бензима и т.п осуждали подобное? Нищету и полную беспросветность из за воровства и терроризма властей ХАМАСА? Или хотя бы осудили бы сейчас ХАМАС за убийство мирных жителей?
Вот и пытается достучаться об этом Авад. Но очень в неудачной форме.
Никогда не поддерживал здесь мусульман и всегда был одним из первых, кто шутил над Хабибом и ему подобными. Благо сам верю в науку только.
Но здесь меня действительно забавит мировое лицемерие.
«Не видел ни одного поста, осуждающего ХАМАС.»
Когда кого-то в чем то упрекаешь, то должен быть уверен, что сам или те, кого защищаешь, поступают иначе. Так что ожидаю хотя бы 2-3 поста израильских известных спортсменов, осуждающих действия АОИ. Ты ведь их приведешь, да? Ведь не они рассуждают о правильном мнении и ошибочном.
Израиль давно не отвечает на действия террористов, а просто нещадно истребляет население Палестины. Не ХАМАС сам по себе, а Палестину. Почему? Потому что для истребления террористов необходимо проводить наземную операцию, в то время как бомбардировками они просто могут выкашивать толпы мирных жителей, попутно захватывая часть этих террористов. Все равно что мы ядерную на Украину скинем со словами «мы только ВСУ хотели истребить, другие под раздачу попали».
Пример с Молдовой в принципе ужасно. Страны вроде Палестины часто и много получают дотации. Только население этой страны и люди этих денег не видят.
«Но населению объясняют, что виноват Израиль» - это не так работает. Сейчас твое сообщение похоже на ученика Соловьева или Скабеевой. К Израилю у многих палестинцев вражда давняя, задолго до организации ХАМАСа.
Так что нет, Авад не пытается ни до кого достучаться. Он высказывает свое мнение исключительно о своем народе. Он делает ровно тоже, что и Бензема. Только вы лицемерно поддакиваете одному и поливаете другого)
Цитируя Ройзмана - Волкодав прав! Людоед нет!(с)
Так что не надо передергивать! Математика здесь не работает.