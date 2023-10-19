«Он не сукин сын, а еще хуже, если не осуждает подобное». Экс-вратарь Израиля Ават об оскорблении Бензема

Дуду Ават объяснил, почему назвал Карима Бензема «сукиным сыном».

На этой неделе экс-вратарь сборной Израиля оскорбил нападающего «Аль-Иттихада» в ответ на сообщение француза о «несправедливых бомбардировках» Газы.

«Мне действительно поступали угрозы после обращения к Бензема.

В субботу, 7 октября, в Израиле убивали детей, женщин, в том числе беременных. Это был настоящий ужас.

И если человек не осуждает подобное, он не сукин сын, а еще хуже. Именно поэтому я так обратился к .

Конечно, я готов отправиться на фронт. Я уже обращался и предлагал себя», – заявил 46-летний Ават.

Во Франции набросились на Бензема: обвиняют в связи с террористами, призывают лишить гражданства и «Золотого мяча»