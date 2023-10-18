Мостовой о конфликте в «Спартаке»: «Абаскаль не контролирует ситуацию, у него нет авторитета. Без Соболева еще скатятся вниз»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой оценил конфликт Александра Соболева и Гильермо Абаскаля.

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось также, что у Александра и Гильермо конфликт – тренер недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард – ролью на поле и положением Георгия Джикии в команде. Была информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

При этом игрок завтра начнет тренироваться со «Спартаком» и сыграет с «Пари НН», если не будет форс-мажоров.

«Не знаю, насколько эта информация достоверная. Но в целом проблемы Абаскаля с игроками не удивляют.

По игре «Спартака» видно, что внутри команды что-то не так. Абаскаль не контролирует ситуацию, у него нет авторитета.

Без Соболева красно-белые скатятся вниз еще на две-три позиции, у них больше нет нападающих», – сказал бывший хавбек «Спартака» Мостовой.

Абаскаль отстранял Соболева от тренировок «Спартака». Что известно?

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21 комментарий

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TIMOXA1979 TIMOXIN
правильно, авторитет появляется когда начинаешь чеканить от 100 и более
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ПравдоРуб
"Абаскаль не контролирует ситуацию, он же никогда не играл в футбол!"
+12
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nb8dwryv56
Опг ромашка в2.0 запустила свои жернова. В Мостовой на подхвате. Вопрос один - его мнение вообще кого-либо интересует? Кроме человека у которого есть его номер и он регулярно ему звонит
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viktorpavlov70
Ответ Виноватый
Мостового стало слишком много 😂
И это он ещё не стал главным тренером Спартака. Вот станет, тогда и узнаете, что такое много.
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deimon7.7
Ответ ПравдоРуб
"Абаскаль не контролирует ситуацию, он же никогда не играл в футбол!"
Он не контролирует раздевалку, потому что сам никогда в бутсы не переобувался!
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Zenith forever
Преставилось, Мостовой стал тренером Спартака и ведет воспитательную беседу с Соболевым. Я мол играл на высшем уровне, а ты только валиться в штрафной соперника умеешь и карточки зарабатывать. Бегом тренироваться чеканить. Для начала хоть 10 раз это сделай.
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Да походу это не Абаскаль фиговый, это просто паспортисты его тупо сливают. У наших игрочишек соотношение профессионал/гонор неадекватно разнится
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ApXuMaHqPuT
Так как сезон всё равно в .опу, чисто по приколу можно сделать коучем Моста - главное, в пердив не вылететь😀
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MikhaL
Можно подумать, что Соболев авторитет. Обычный паспортист.
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Виноватый
Мостового стало слишком много 😂
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Владимир Дмитриев
Мостовой и Канчельскис это сила Они вдвоем спасут Спартак! Главное не пропускать визиты к врачу и прятаться от санитаров!
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trashbox
Мостовой всерьез думает, что его просто так вот возьмут и поставят ГТ Спартака ?
Если действительно он так думает - ну... Как бы это корректнее сказать. Он очень плохо думает о руководстве Спартака, бгг
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KOTOV71
Ответ WelD
Не гони волну Александр. Сейчас ветер стихнет, Соболь ещё голов наколотит!
Ветер стихнет- волна спадёт, и Соболев ,в родной стихии.
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Максим Прокофьев
У таких как Мостовой аж скулы сводит и слюна течёт, как им хочется поскорее уничтожить очередного тренера Спартака. Настолько токсичной обстановки трудно представить, и ведь многим фанам москвичей такое нравится, они с удовольствием топчутся на своём же тренере, не видя иных и настоящих проблем в клубе...
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Spaten
Ответ nb8dwryv56
Опг ромашка в2.0 запустила свои жернова. В Мостовой на подхвате. Вопрос один - его мнение вообще кого-либо интересует? Кроме человека у которого есть его номер и он регулярно ему звонит
Вопрос, Мост ли на подхвате или может Соболь на подхвате у агента Джикия? Во сюжет
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nb8dwryv56
Ответ Spaten
Вопрос, Мост ли на подхвате или может Соболь на подхвате у агента Джикия? Во сюжет
Если я правильно понимаю ситуацию, то эти два медиа-президента сидят на жирных контрактах и за счет лукойла финансировать свой медиахлам, и ничего не делать. А тут какой-то рыжий заставляет на завтраки ходить!
Я в армии на стодневке тоже по подъему вставал и шел в каптерку на бушлатах с пацанами до развода досыпать
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ ApXuMaHqPuT
Так как сезон всё равно в .опу, чисто по приколу можно сделать коучем Моста - главное, в пердив не вылететь😀
почему в опу?
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