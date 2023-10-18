Мостовой о конфликте в «Спартаке»: «Абаскаль не контролирует ситуацию, у него нет авторитета. Без Соболева еще скатятся вниз»

Александр Мостовой оценил конфликт Александра Соболева и Гильермо Абаскаля.

Ранее сообщалось, что отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось также, что у и Гильермо конфликт – тренер недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард – ролью на поле и положением Георгия Джикии в команде. Была информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

При этом игрок завтра начнет тренироваться со « » и сыграет с «Пари НН», если не будет форс-мажоров.

«Не знаю, насколько эта информация достоверная. Но в целом проблемы Абаскаля с игроками не удивляют.

По игре «Спартака» видно, что внутри команды что-то не так. Абаскаль не контролирует ситуацию, у него нет авторитета.

Без Соболева красно-белые скатятся вниз еще на две-три позиции, у них больше нет нападающих», – сказал бывший хавбек «Спартака» .

Абаскаль отстранял Соболева от тренировок «Спартака». Что известно?

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