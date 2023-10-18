Мостовой о конфликте в «Спартаке»: «Абаскаль не контролирует ситуацию, у него нет авторитета. Без Соболева еще скатятся вниз»
Александр Мостовой оценил конфликт Александра Соболева и Гильермо Абаскаля.
Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось также, что у Александра и Гильермо конфликт – тренер недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард – ролью на поле и положением Георгия Джикии в команде. Была информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».
При этом игрок завтра начнет тренироваться со «Спартаком» и сыграет с «Пари НН», если не будет форс-мажоров.
«Не знаю, насколько эта информация достоверная. Но в целом проблемы Абаскаля с игроками не удивляют.
По игре «Спартака» видно, что внутри команды что-то не так. Абаскаль не контролирует ситуацию, у него нет авторитета.
Без Соболева красно-белые скатятся вниз еще на две-три позиции, у них больше нет нападающих», – сказал бывший хавбек «Спартака» Мостовой.
Абаскаль отстранял Соболева от тренировок «Спартака». Что известно?
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Если действительно он так думает - ну... Как бы это корректнее сказать. Он очень плохо думает о руководстве Спартака, бгг
Я в армии на стодневке тоже по подъему вставал и шел в каптерку на бушлатах с пацанами до развода досыпать