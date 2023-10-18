«Спартак» о том, что Абаскаль наказал Соболева: «Не комментируем меры тренерского штаба в отношении кого бы то ни было»
В «Спартаке» отреагировали на наказание Александра Соболева главным тренером.
Инсайдер Иван Карпов сообщил, что Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал форварда за желтую карточку, которая привела к пропуску дерби с ЦСКА, и игнорирование командных завтраков.
«Мы не комментируем меры, которые принимает тренерский штаб в отношении кого бы то ни было.
По поводу Соболева – он только сегодня вернулся из сборной, находится на базе и участвует в восстановительной тренировке», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
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