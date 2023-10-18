«Спартак» о том, что Абаскаль наказал Соболева: «Не комментируем меры тренерского штаба в отношении кого бы то ни было»

В «Спартаке» отреагировали на наказание Александра Соболева главным тренером.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что отстранил от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал форварда за желтую карточку, которая привела к пропуску дерби с ЦСКА, и игнорирование командных завтраков.

«Мы не комментируем меры, которые принимает тренерский штаб в отношении кого бы то ни было.

По поводу Соболева – он только сегодня вернулся из сборной, находится на базе и участвует в восстановительной тренировке», – сказал глава пресс-службы « » .

Игра: проверьте свою футбольную орфографию