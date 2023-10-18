«Спартак» о том, что Абаскаль наказал Соболева: «Не комментируем меры тренерского штаба в отношении кого бы то ни было»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев Дмитрий Зеленов Гильермо Абаскаль Футбол

В «Спартаке» отреагировали на наказание Александра Соболева главным тренером.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал форварда за желтую карточку, которая привела к пропуску дерби с ЦСКА, и игнорирование командных завтраков.

«Мы не комментируем меры, которые принимает тренерский штаб в отношении кого бы то ни было.

По поводу Соболева – он только сегодня вернулся из сборной, находится на базе и участвует в восстановительной тренировке», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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5 комментариев

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Трент Резнор
Усатый придёт, порядок наведёт
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dimamak10
В Соболеве заиграл медиафутбол
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alexlipinskiy1984@yandex.ru
Звучит так, будь то с террористами разговаривают... Мы типа переговоров не ведем..
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dimonivanov
Значит было
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Архитектор Мендисабаль
Придёт полевой командир, будешь не комментировать, а докладывать по стойке смирно, два раза в день, как генерал Конашенков.
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