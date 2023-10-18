Соболев завтра начнет тренироваться со «Спартаком» и сыграет с «Пари НН», если не будет форс-мажоров («СЭ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Пари НН Александр Соболев Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Соболев завтра возобновит тренировки со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось также, что у Александра и Гильермо конфликт – тренер недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард – ролью на поле и положением Георгия Джикии в команде. Была информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

По данным «Спорт-Экспресса», 26-летний нападающий начнет тренироваться в общей группе красно-белых с завтрашнего дня.

Он вместе со всей командой будет готовиться к матчу 12-го тура мир РПЛ против «Пари НН» и примет участие в игре, если не возникнет форс-мажорных ситуаций.

В сезоне-2023/24 Соболев принял участие в 10 матчах «Спартака», забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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31 комментарий

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ygcn5c2ty9
сми сами начали великий конфликт, накинули на вентилятор и так же быстро закончили)
классика
+30
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ lovec23
Кому верить ?Если даже журналисты врут !
ДАЖЕ???
+20
-1
+19
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Spaten
Он сыграет с Пари НН если не будет мажором)
+13
-2
+11
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lovec23
Кому верить ?Если даже журналисты врут !
+10
0
+10
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ygcn5c2ty9
там небось обычный дисциплинарный штраф за дисквал был, + отстранение от тренировок на пару дней, чтобы к сборной ок готовился сам
а раздули уже))
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Roman Araslanov
Сразу было понятно, что «конфликт» искусственно создан СМИ и тг кАналами
+7
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schwein
Самое время повылазить КБ болелам с рассказами про выдуманный конфликт и раскачивание лодки.
+5
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mamama
сенсация! Соболев не ходит на завтраки! если Джикию не будут ставить в старт, будет пропускать обеды и ужины.
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FNT
Ответ Roman Araslanov
Сразу было понятно, что «конфликт» искусственно создан СМИ и тг кАналами
Конечно, потому что в Спартаке не бывает скандалов вообще никогда, а Соболев просто мать Тереза.
+6
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Марксово Поле
Ответ schwein
Самое время повылазить КБ болелам с рассказами про выдуманный конфликт и раскачивание лодки.
По версии "инсайдеров" Соболя отстранили от тренировок в Спартаке до возвращения из сборной Соболева. То есть нам говорят что ему нельзя тренироваться в Спартаке, пока он находится в расположении сборной.
Вам не кажется это странным ?
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FNT
Ответ Алексей Логинов
И поэтому, это повод для СМИ, чтобы раздуть скандал?!
В первой же новости было написано, что Соболев отстранен до возвращения из сборной. Это не раздувание скандала, это сообщение о конфликте, который безусловно был.
+2
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donatodonatore
Дельфин сам по себе фарс-мажор
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Zinulka
У вас форс-мажоры в команде были?
Нет
Будут
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Borislav Negr
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
ДАЖЕ???
главное чтобы не как в прошлый раз, а то тоже был нападающий и Испанский тренер..
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diversant
Отстранение от трненировок с командой на время отсутствия в команде😀 жураналюги сами понимают, что пишут?
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Zenith forever
Пора в конфликт вмешаться Зареме.
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Строган Колянов
во всём виноваты обрезы Дуарте
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Андрей Андреев
Спортс как обычно
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Алексей Иванов
зная Соболева нельзя быть уверенным, что форс мажоров не будет)
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Алар
Форс-мажор уже случился!
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Zenith forever
Скорее бы чемпионат возобновился, проблемы Спартака реально задрали.
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Three Days Grace
Ответ lovec23
Кому верить ?Если даже журналисты врут !
а что не так? его отстраняли до матчей сборных.
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Вадим flanec
Ответ Spaten
Он сыграет с Пари НН если не будет мажором)
Или фрилансером))
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Светлана Агейкина
Всё!? Я думала след. новость, что в рукопашном сошлись.
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Алексей Логинов
Ответ FNT
В первой же новости было написано, что Соболев отстранен до возвращения из сборной. Это не раздувание скандала, это сообщение о конфликте, который безусловно был.
То есть, пока Соболев находится в сборной, он отстранён от тренировок в Спартаке?! Так получается?
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