Соболев завтра начнет тренироваться со «Спартаком» и сыграет с «Пари НН», если не будет форс-мажоров («СЭ»)
Александр Соболев завтра возобновит тренировки со «Спартаком».
Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось также, что у Александра и Гильермо конфликт – тренер недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард – ролью на поле и положением Георгия Джикии в команде. Была информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».
По данным «Спорт-Экспресса», 26-летний нападающий начнет тренироваться в общей группе красно-белых с завтрашнего дня.
Он вместе со всей командой будет готовиться к матчу 12-го тура мир РПЛ против «Пари НН» и примет участие в игре, если не возникнет форс-мажорных ситуаций.
В сезоне-2023/24 Соболев принял участие в 10 матчах «Спартака», забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.
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а раздули уже))
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