«По Соболеву заметно, что он неадекватный. Увлечение компьютерным играми, стримами сильно влияет на мозг». Экс-капитан «Амкара» Попов о конфликте игрока с Абаскалем

Алексей Попов назвал «неадекватным» форварда «Спартака» Александра Соболева.

Ранее сообщалось, что отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось также, что у и Гильермо конфликт – тренер недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард – ролью на поле и положением Георгия Джикии в команде. Была информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

При этом игрок завтра начнет тренироваться со « » и сыграет с «Пари НН», если не будет форс-мажоров.

«Абаскаль правильно поступил. Футбол – командный вид спорта, где надо подчиняться коллективу, а не жить в своем мире.

Тренера расстраивает увлечение Соболевым компьютерным играми, стримами, это сильно влияет на мозг человека.

По Соболеву заметно, что он неадекватный, а виноват в этом его образ жизни», – сказал бывший капитан «Амкара» .

Абаскаль отстранял Соболева от тренировок «Спартака». Что известно?

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