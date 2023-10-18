«По Соболеву заметно, что он неадекватный. Увлечение компьютерным играми, стримами сильно влияет на мозг». Экс-капитан «Амкара» Попов о конфликте игрока с Абаскалем
Алексей Попов назвал «неадекватным» форварда «Спартака» Александра Соболева.
Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось также, что у Александра и Гильермо конфликт – тренер недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард – ролью на поле и положением Георгия Джикии в команде. Была информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».
При этом игрок завтра начнет тренироваться со «Спартаком» и сыграет с «Пари НН», если не будет форс-мажоров.
«Абаскаль правильно поступил. Футбол – командный вид спорта, где надо подчиняться коллективу, а не жить в своем мире.
Тренера расстраивает увлечение Соболевым компьютерным играми, стримами, это сильно влияет на мозг человека.
По Соболеву заметно, что он неадекватный, а виноват в этом его образ жизни», – сказал бывший капитан «Амкара» Попов.
Абаскаль отстранял Соболева от тренировок «Спартака». Что известно?
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
2. Играя на позиции нападающего, в новом сезоне за 9 туров РПЛ Соболев получает 3 желтые за неспортивное поведение, а в 10 туре прямо перед дерби получает 4-ю при счёте 0:3 за 10 минут до конца матча
3. После игры у него происходит телефонный разговор с Шикуновым, потом оба кивают друг на друга, путаясь в показаниях, кто кому позвонил и кто что сказал. При этом Шикунов критикует главного тренера. Саша даёт короткое опровержение, выглядит оно неубедительно
4. После ничейного матча со 109-й сборной мира Соболев говорит, что эту игру можно занести нашей сборной в актив. Речь идёт о вырванной на последних минутах ничьей со сборной Кении. Адекватной такую оценку назвать трудно
5. Далее начинают всплывать инсайды, которые мы не можем проверить, но речь идёт о том, что Соболев пренебрегает командой и ругается с тренером
6. Перед началом сезона Абаскаль прямо и открыто говорил в интервью, что с Александром у него состоялся очень серьёзный разговор и что сейчас у Соболева последний шанс изменить своё поведение
7. Сам факт, что Соболев продолжает собирать карточки, пропускать ключевые матчи и привлекать внимание в публичном пространстве, комментируя плохую игру всей команды и фигурируя в баснях инсайдеров об украденных завтраках, к сожалению, весьма убедительно свидетельствует о том, что Саша так ничего и не понял. А если понял, то либо уверен в собственной правоте, либо не в силах измениться
Сам собой возникает вопрос: а что такого выиграл Соболев и что он умеет на поле, чтобы клубу это терпеть? Быть может, он забивает в каждом матче и чередует дубли с хет-триками? Наколотил десяток мячей в группе ЛЧ? Стал хотя бы чемпионом России?
Он даже скандал приличный устроить не может. Был у нас уже, помнится, один нападающий, который конфликтовал с тренерами. Но тот хоть скандалить умел. Вон, Быстров до сих пор кошелек ищет. А ещё, тот умел играть так, что Соболеву даже не снилось пока что. Извините, но это факт. Саша каким пришел из Крыльев - таким и остался. Головой играет слабо, в борьбе всё больше падает - при его-то габаритах, удар нестабильный, дриблинг - одно название. Форму набирает по пол-сезона. Ну, пасует в целом хорошо. На фоне Умярова…
По-моему, Соболев переоценил свою значимость в российском футболе (к европейскому он никакого отношения не имеет) и от этой воображаемой значимости окончательно очумел
Если команда летит 0:4, а ты только и смог, что 4-ю карточку получить, то что бы там ни сказал тебе тренер - надо промолчать и подумать, в чем он прав. А если не понял - переспросить. А если сдуру брякнул что-нибудь в ответ, не остыв после матча, то извиниться в присутствии команды, если она это слышала
А в целом, Соболев давно уже не мальчик и пора ему определиться, чего больше хочется от жизни - играть за Спартак и выигрывать титулы или гонять в дворовых лигах с блогерами и тусоваться в клубах со звездами послематчевых студий
И не надо вот этого «кто, если не Соболев?!». Да, кто угодно вообще. Денег в Лукойле достаточно. В Европе таких нападающих на каждом пустыре по пять человек бегает
А помните, Романцев ещё и не таких выгонял? Вот, потому и выгонял, что так было надо. Так ведь те были позолочены медалями с ног до головы, а тут всего лишь какой-то Соболев
Кроме прочего, вопрос еще и в том, а надо ли было впопыхах подписывать с ним новый контракт, когда он еще и десятка мячей за Спартак не успел забить?