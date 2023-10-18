«По Соболеву заметно, что он неадекватный. Увлечение компьютерным играми, стримами сильно влияет на мозг». Экс-капитан «Амкара» Попов о конфликте игрока с Абаскалем

Теги Спартак Алексей Попов премьер-лига Россия компьютерные игры Матч ТВ Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Алексей Попов назвал «неадекватным» форварда «Спартака» Александра Соболева.

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось также, что у Александра и Гильермо конфликт – тренер недоволен отношением игрока к тренировкам, а форвард – ролью на поле и положением Георгия Джикии в команде. Была информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

При этом игрок завтра начнет тренироваться со «Спартаком» и сыграет с «Пари НН», если не будет форс-мажоров.

«Абаскаль правильно поступил. Футбол – командный вид спорта, где надо подчиняться коллективу, а не жить в своем мире.

Тренера расстраивает увлечение Соболевым компьютерным играми, стримами, это сильно влияет на мозг человека.

По Соболеву заметно, что он неадекватный, а виноват в этом его образ жизни», – сказал бывший капитан «Амкара» Попов.

Абаскаль отстранял Соболева от тренировок «Спартака». Что известно?

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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33 комментария

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ХавиГави_Паратрупер
В камплюхтер свой наиграется и потом начинает нырять, окаянный©️
+59
-4
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Плакса Джон ушел налево
В доку 2 свою играет11!!1
+29
-1
+28
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Leon Petov
Это всё из-за кампуктера!
+22
-2
+20
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Margor
Ответ JENNINGS
А в чём проблема компьютерных игр?
агрится на тиммейтов
+15
0
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Dmitri Kudrenko
Мы еще не все знаем про то, как влияют на мозг комментарии на спортс
+15
-2
+13
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TheFrosty
А пинание мячика годами мозги капец как развивает.
+8
0
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rej1sta
Лучше бы бухал ©️
+7
0
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Peter Parker
А какое мнение у гражданина Попова по поводу Александра Головина, который также играет в те же самые игры, более того даже вместе с Соболевым
+6
0
+6
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TeddyLasso
Попов в депутаты собирается?
+6
-2
+4
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Лагер
Попов : и ещё я не хотел на А бежать
+4
0
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JENNINGS
А в чём проблема компьютерных игр?
+7
-4
+3
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Pertinax Gandi
Отстранил на время выступлений за сборную? Это как? Он же по-любому не будет в клубе тренироваться. Очередная журналистская ерунда.
+2
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Игорь Заварзин
Что-то я не удивлён. Обычный представитель своего поколения, не хуже и не лучше. Проблема в том, что с Соболевым и ему подобными жирные контракты заключаются авансом и самом начале выступления за клуб, а не по итогам каждого игрового года/сезона. Соболев божил, когда только пришёл в Спартак. И посмотрите, во что он превратился(((. Утрачен всякий интерес и мотивация, остались только нездоровые эмоциональные реакции на поле. Есть хорошие деньги, есть медиа лига, есть компьютерные игры, есть известность.... Всë уже есть. Зачем тренироваться и играть в футбол? Нормальный вопос вообще-то. Я бы вот тоже с трудом напрягался при таком вот сетапе.
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Михаил Киселев
Ответ Pertinax Gandi
Отстранил на время выступлений за сборную? Это как? Он же по-любому не будет в клубе тренироваться. Очередная журналистская ерунда.
Я об этом же думая
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Подкат Пенальтьевич
Небось ещё и аниме смотрит!
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Alex1104
Ответ ХавиГави_Паратрупер
В камплюхтер свой наиграется и потом начинает нырять, окаянный©️
И #### друг друга в ####
+2
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Владислав Бондарчук
В доку2 наиграется, а потом крыша едет
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i.ivanov...russia.dca......
А что дельфины стримят?
+2
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bedLaM
Попов тоже любит рассматривать дно бутылки?
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trav
Ответ Плакса Джон ушел налево
В доку 2 свою играет11!!1
Соболев в танки играет. Он сам говорил
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Владислав Харламов
То то Соболева не было видно на поле с ЦСКА. Оказывается он с первой в shadow amulet встал, потому что Тима раки
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London-D
1. В конце прошлого сезона Соболев получает красную в дерби за неприличный жест. Команда в итоге побеждает уже без Соболева и сохраняет шансы на серебро, но в следующем матче ей не удается забить без своего основного форварда. Приходится довольствоваться бронзой. По идее, Саша должен был сделать выводы

2. Играя на позиции нападающего, в новом сезоне за 9 туров РПЛ Соболев получает 3 желтые за неспортивное поведение, а в 10 туре прямо перед дерби получает 4-ю при счёте 0:3 за 10 минут до конца матча

3. После игры у него происходит телефонный разговор с Шикуновым, потом оба кивают друг на друга, путаясь в показаниях, кто кому позвонил и кто что сказал. При этом Шикунов критикует главного тренера. Саша даёт короткое опровержение, выглядит оно неубедительно

4. После ничейного матча со 109-й сборной мира Соболев говорит, что эту игру можно занести нашей сборной в актив. Речь идёт о вырванной на последних минутах ничьей со сборной Кении. Адекватной такую оценку назвать трудно

5. Далее начинают всплывать инсайды, которые мы не можем проверить, но речь идёт о том, что Соболев пренебрегает командой и ругается с тренером

6. Перед началом сезона Абаскаль прямо и открыто говорил в интервью, что с Александром у него состоялся очень серьёзный разговор и что сейчас у Соболева последний шанс изменить своё поведение

7. Сам факт, что Соболев продолжает собирать карточки, пропускать ключевые матчи и привлекать внимание в публичном пространстве, комментируя плохую игру всей команды и фигурируя в баснях инсайдеров об украденных завтраках, к сожалению, весьма убедительно свидетельствует о том, что Саша так ничего и не понял. А если понял, то либо уверен в собственной правоте, либо не в силах измениться

Сам собой возникает вопрос: а что такого выиграл Соболев и что он умеет на поле, чтобы клубу это терпеть? Быть может, он забивает в каждом матче и чередует дубли с хет-триками? Наколотил десяток мячей в группе ЛЧ? Стал хотя бы чемпионом России?

Он даже скандал приличный устроить не может. Был у нас уже, помнится, один нападающий, который конфликтовал с тренерами. Но тот хоть скандалить умел. Вон, Быстров до сих пор кошелек ищет. А ещё, тот умел играть так, что Соболеву даже не снилось пока что. Извините, но это факт. Саша каким пришел из Крыльев - таким и остался. Головой играет слабо, в борьбе всё больше падает - при его-то габаритах, удар нестабильный, дриблинг - одно название. Форму набирает по пол-сезона. Ну, пасует в целом хорошо. На фоне Умярова…

По-моему, Соболев переоценил свою значимость в российском футболе (к европейскому он никакого отношения не имеет) и от этой воображаемой значимости окончательно очумел

Если команда летит 0:4, а ты только и смог, что 4-ю карточку получить, то что бы там ни сказал тебе тренер - надо промолчать и подумать, в чем он прав. А если не понял - переспросить. А если сдуру брякнул что-нибудь в ответ, не остыв после матча, то извиниться в присутствии команды, если она это слышала

А в целом, Соболев давно уже не мальчик и пора ему определиться, чего больше хочется от жизни - играть за Спартак и выигрывать титулы или гонять в дворовых лигах с блогерами и тусоваться в клубах со звездами послематчевых студий

И не надо вот этого «кто, если не Соболев?!». Да, кто угодно вообще. Денег в Лукойле достаточно. В Европе таких нападающих на каждом пустыре по пять человек бегает

А помните, Романцев ещё и не таких выгонял? Вот, потому и выгонял, что так было надо. Так ведь те были позолочены медалями с ног до головы, а тут всего лишь какой-то Соболев

Кроме прочего, вопрос еще и в том, а надо ли было впопыхах подписывать с ним новый контракт, когда он еще и десятка мячей за Спартак не успел забить?
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Руслан Платонов
Просто его видимо в танках размотали знатно, вот он и злится на всех геймеров
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jdrk
Вроде всего-то 45 лет 🤦🏻
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Maratik1982
Ответ London-D
1. В конце прошлого сезона Соболев получает красную в дерби за неприличный жест. Команда в итоге побеждает уже без Соболева и сохраняет шансы на серебро, но в следующем матче ей не удается забить без своего основного форварда. Приходится довольствоваться бронзой. По идее, Саша должен был сделать выводы 2. Играя на позиции нападающего, в новом сезоне за 9 туров РПЛ Соболев получает 3 желтые за неспортивное поведение, а в 10 туре прямо перед дерби получает 4-ю при счёте 0:3 за 10 минут до конца матча 3. После игры у него происходит телефонный разговор с Шикуновым, потом оба кивают друг на друга, путаясь в показаниях, кто кому позвонил и кто что сказал. При этом Шикунов критикует главного тренера. Саша даёт короткое опровержение, выглядит оно неубедительно 4. После ничейного матча со 109-й сборной мира Соболев говорит, что эту игру можно занести нашей сборной в актив. Речь идёт о вырванной на последних минутах ничьей со сборной Кении. Адекватной такую оценку назвать трудно 5. Далее начинают всплывать инсайды, которые мы не можем проверить, но речь идёт о том, что Соболев пренебрегает командой и ругается с тренером 6. Перед началом сезона Абаскаль прямо и открыто говорил в интервью, что с Александром у него состоялся очень серьёзный разговор и что сейчас у Соболева последний шанс изменить своё поведение 7. Сам факт, что Соболев продолжает собирать карточки, пропускать ключевые матчи и привлекать внимание в публичном пространстве, комментируя плохую игру всей команды и фигурируя в баснях инсайдеров об украденных завтраках, к сожалению, весьма убедительно свидетельствует о том, что Саша так ничего и не понял. А если понял, то либо уверен в собственной правоте, либо не в силах измениться Сам собой возникает вопрос: а что такого выиграл Соболев и что он умеет на поле, чтобы клубу это терпеть? Быть может, он забивает в каждом матче и чередует дубли с хет-триками? Наколотил десяток мячей в группе ЛЧ? Стал хотя бы чемпионом России? Он даже скандал приличный устроить не может. Был у нас уже, помнится, один нападающий, который конфликтовал с тренерами. Но тот хоть скандалить умел. Вон, Быстров до сих пор кошелек ищет. А ещё, тот умел играть так, что Соболеву даже не снилось пока что. Извините, но это факт. Саша каким пришел из Крыльев - таким и остался. Головой играет слабо, в борьбе всё больше падает - при его-то габаритах, удар нестабильный, дриблинг - одно название. Форму набирает по пол-сезона. Ну, пасует в целом хорошо. На фоне Умярова… По-моему, Соболев переоценил свою значимость в российском футболе (к европейскому он никакого отношения не имеет) и от этой воображаемой значимости окончательно очумел Если команда летит 0:4, а ты только и смог, что 4-ю карточку получить, то что бы там ни сказал тебе тренер - надо промолчать и подумать, в чем он прав. А если не понял - переспросить. А если сдуру брякнул что-нибудь в ответ, не остыв после матча, то извиниться в присутствии команды, если она это слышала А в целом, Соболев давно уже не мальчик и пора ему определиться, чего больше хочется от жизни - играть за Спартак и выигрывать титулы или гонять в дворовых лигах с блогерами и тусоваться в клубах со звездами послематчевых студий И не надо вот этого «кто, если не Соболев?!». Да, кто угодно вообще. Денег в Лукойле достаточно. В Европе таких нападающих на каждом пустыре по пять человек бегает А помните, Романцев ещё и не таких выгонял? Вот, потому и выгонял, что так было надо. Так ведь те были позолочены медалями с ног до головы, а тут всего лишь какой-то Соболев Кроме прочего, вопрос еще и в том, а надо ли было впопыхах подписывать с ним новый контракт, когда он еще и десятка мячей за Спартак не успел забить?
лень читать))
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