Франция ужесточила контроль на границе с Бельгией после убийства шведских фанатов. Подозреваемый еще не задержан

Франция ужесточила контроль на границе с Бельгией после убийства двух фанатов.

Два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии.

Вскоре после теракта министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен дал поручение усилить контроль на границе с Бельгией, где мужчина, находящийся в настоящее время в бегах, убил двух человек из огнестрельного оружия.

На данный момент подозреваемый в убийстве граждан Швеции не задержан.

Напомним, что в пятницу французское правительство активировало Vigipirate – национальную систему оповещения об уровне террористической угрозы – после убийства учителя средней школы в Аррасе радикально настроенным бывшим учеником.

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