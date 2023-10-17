Франция ужесточила контроль на границе с Бельгией после убийства шведских фанатов. Подозреваемый еще не задержан

Теги лига 1 Франция Сборная Бельгии по футболу высшая лига Бельгия происшествия болельщики Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Франция ужесточила контроль на границе с Бельгией после убийства двух фанатов.

Два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии.

Вскоре после теракта министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен дал поручение усилить контроль на границе с Бельгией, где мужчина, находящийся в настоящее время в бегах, убил двух человек из огнестрельного оружия.

На данный момент подозреваемый в убийстве граждан Швеции не задержан.

Напомним, что в пятницу французское правительство активировало Vigipirate – национальную систему оповещения об уровне террористической угрозы – после убийства учителя средней школы в Аррасе радикально настроенным бывшим учеником.

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18 комментариев

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Владимир Владимирович
Жалко всё это видеть, кто то специально разжигает межнациональные и межконфессиональные конфликты. У каждого народа большинство мирные добрые жители, в добавок нынешний век интернета делает своё дело, все друг друга кошмарят в комментах. Будьте разумнее, всем мира 🙌
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Bring Me The Horizon
Ответ GuruFutbola
Половину франции пора отправить домой в страны третьего мира, пусть в своих каменных домах с взрывчаткой играются)
Кто тогда будет за сборную играть?(
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Верховный Лорд
Ответ Amroyan
ужесточить контроль нужно на въезд, чтобы все эти "Алла я в бары" сидели в своих аулах.
Так судя по нику ты сам армян с аула))) что ты несёшь
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GuruFutbola
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Латышский шпрот ты
Васян обыкновенный ты
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Ебздрогыч
В интернете есть видео, где этот террорист спокойно, размеренно перезаряжает автомат, садится на скутер и уезжает. У них там вообще полиция есть?
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Владимир Владимирович
Ответ GuruFutbola
Жиру)
Гризманн Рабьо братья Эрнандесы Жиру, так же Мбаппе уроженец Парижа, так же и как и Тюрам, ну добротная сборная будет и без тчуамени камавинга фоффанов там всяких )
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ GuruFutbola
Я в Риге живу
Латышский шпрот ты
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Верховный Лорд
Ответ Amroyan
ты не видишь разницы между армянами, которые христиане, и религиозными бородачами-фанатиками? у меня для тебя плохие новости, Бендтнер.
Разница ,конечно, есть. Но если ты живешь в России, то ты и сам (или твои предки) свидетели не ожесточенного контроля на границе, за который ты так ратуешь))
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Amroyan
Ответ Верховный Лорд
Разница ,конечно, есть. Но если ты живешь в России, то ты и сам (или твои предки) свидетели не ожесточенного контроля на границе, за который ты так ратуешь))
я не живу в России, расслабься)
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