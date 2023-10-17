Председатель Шведского футбольного союза: «Полиция заявила, что стадион – самое безопасное место. Игроки решили не продолжать матч»
Председатель Шведского футбольного союза высказался об остановке матча с Бельгией.
Ранее стало известно об убийстве двух болельщиков скандинавской сборной в Брюсселе.
Сборные Бельгии и Швеции приняли решение не выходить на второй тайм матча квалификации Евро-2024. На момент остановки была зафиксирована ничья со счетом 1:1.
«Мы не знаем, что произошло. Мы не знаем, пойманы ли преступники.
Футболисты приняли решение не продолжать матч. Здесь 700 шведских болельщиков, они должны быть в безопасности. Полиция заявила, что стадион – самое безопасное место. Никто не знает, как долго это продлится.
Игрокам сообщили об этом только в перерыве», – сказал Председатель Шведского футбольного союза Фредерик Рейнфельдт.
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