Председатель Шведского футбольного союза: «Полиция заявила, что стадион – самое безопасное место. Игроки решили не продолжать матч»

Теги Сборная Бельгии по футболу Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Председатель Шведского футбольного союза высказался об остановке матча с Бельгией.

Ранее стало известно об убийстве двух болельщиков скандинавской сборной в Брюсселе.

Сборные Бельгии и Швеции приняли решение не выходить на второй тайм матча квалификации Евро-2024. На момент остановки была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

«Мы не знаем, что произошло. Мы не знаем, пойманы ли преступники.

Футболисты приняли решение не продолжать матч. Здесь 700 шведских болельщиков, они должны быть в безопасности. Полиция заявила, что стадион – самое безопасное место. Никто не знает, как долго это продлится.

Игрокам сообщили об этом только в перерыве», – сказал Председатель Шведского футбольного союза Фредерик Рейнфельдт.

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Игра: проверьте свою футбольную орфографию

73 комментария

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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Я вот всё понимаю: жи есть, пустыня, паранжа, тротил, овечка. Культурные особенности. Но зачем с этим ехать в ненавистную Европу? Ну, кроме пособий от неверных?
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Квадратное личико
Ответ Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Я вот всё понимаю: жи есть, пустыня, паранжа, тротил, овечка. Культурные особенности. Но зачем с этим ехать в ненавистную Европу? Ну, кроме пособий от неверных?
Чтобы рассказать всей Европе, как бедным мусульманским terro.ристам тяжело живётся из-за злых европейцев 🥺 И все их пожалели, как жалеют представителей самой мирной религии из ХАМАСа на спортсе уже несколько недель 🥺
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Alex
Убеждаюсь в том, что мы - атеисты, самые миролюбивые люди. Практически каждая религия говорит убивать людей другой веры. Ислам - самая кровожадная религия. Изолировать их надо от остальных людей.
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Shama91
Ответ Green grass
Более 800 убитых за неделю детей в Палестине тоже хамасовцы?
они скажут это за мир во всем мире ) лицемеры
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Дзмітрый Фарботка
самое время европейцам сплотиться и провести акции поддержки исламских террористов
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angliiskiilion
Ответ Гаврила Ардалионович
Тут весь цимес в том, что весь восточный движ хорош для Китая, Японии, Южной и Северной, на Тайваня и т. д.. Восток - дело тонкое. Хотя и тут нет ничего единого. Япония главный - форпост Запада на Востоке. Тайвань. Южная, Гон-Конг - тоже, но похилее. Северная, Монголия = это вообще иное. А нам изобретать ничего не надо, всё давно изобретено. Ну не вяжутся все эти дикари аллахакбары с цивилизованными людьми.
нужна депортация повальная, иначе уже всё к середине века, нужно чтобы девки рожали по 3-4 детей, чтобы заместить и увеличить население
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Phantom1289
Ответ Buharoid
"Люди", которые все дни тут поддерживали ХАМАС и клеймили Израиль, что с лицом? Рано или поздно такой Мухаммед придет и за вами.
Кто тут поддерживал ХАМАС? Тут все говорили о том, почему военные преступления Израиля против мирного населения, такие как и ХАМАС совершал, никто не осуждает? Когда в открытую министр обороны Израиля заявил, что там все животные, а не люди и мы будем делать что хотим и нам за это не будет ничего. Кто тут оправдывал ХАМАС и убийство людей на фестивале например? Все говорят о лицемерии.
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Shama91
Ответ Phantom1289
Кто тут поддерживал ХАМАС? Тут все говорили о том, почему военные преступления Израиля против мирного населения, такие как и ХАМАС совершал, никто не осуждает? Когда в открытую министр обороны Израиля заявил, что там все животные, а не люди и мы будем делать что хотим и нам за это не будет ничего. Кто тут оправдывал ХАМАС и убийство людей на фестивале например? Все говорят о лицемерии.
это для них не выгодно , там Израиль белый и пушистый , так же в СМИ передают ) а все остальные звери для них , и их можно получается лишать жизни , ну ни чего время все расставит по местами , жаль что общество такое узко-мыслящее
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Phantom1289
Ответ zzzeeerrrooo
Он все верно говорит , или ты думаешь это будущие учёные умирают? У них просто нет будущего
О, совсем беда с башкой.
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Phantom1289
Ответ Buharoid
Там нет мирного населения. Есть либо действующие террористы, либо будущие.
лечиться тебе надо
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Phantom1289
Ответ zzzeeerrrooo
Какой великолепный ответ Израиль там все сравняет с землей и правильно сделает
Похоже диагноз я правильно поставил.
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Phantom1289
Ответ zzzeeerrrooo
Этим ты привык заниматься , я могу спокойно написать что это бездуховные помой ки Сразу понятно какой религии ты последоваль
Религия тут причем))) Я русский и я атеист) короче все, клинический совсем случай. Иди авианосцы встречай.
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Shama91
Ответ Гаврила Ардалионович
А говорят, самая миролюбивая. Обманывают нас, видимо.
изучи , узнай , а не слепо слушай че другие говорят
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Phantom1289
Ответ zzzeeerrrooo
Написал чел с авай ynwa 🤣🤣🤣 Отборный ))) Напомнить кто у них владельцы? Как то не патриотично ещё любители прайда )
И??? как блин гимн Ливерпуля влияет на то, что я русский и атеист?))) Слушай, хорош позориться уже. Ты с каждым своим комментарием все больше свой диагноз подтверждаешь. Вам вообще там в палате надо доступ в интернет закрыть.
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Phantom1289
Ответ zzzeeerrrooo
США направляет к берегам Израиля 2 тысячи морских пехотинцев — CNN В подтверждении моих слов , а ты узко мыслишь
А ты к нас любитель США. Ну тогда понятно)))
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zzzeeerrrooo
Ответ Phantom1289
А ты к нас любитель США. Ну тогда понятно)))
Ты благодаря США строчишь свои комментарии , а не свои сказкам из книжек
Ну шансов выжить и получить образование там точно больше чем в Палестине
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Квадратное личико
Ответ Buharoid
"Люди", которые все дни тут поддерживали ХАМАС и клеймили Израиль, что с лицом? Рано или поздно такой Мухаммед придет и за вами.
На восемнадцатиюродного дядю этого Мухамеда косо посмотрели в метро европейской столицы 15 лет назад! Значит, Мухамед имеет право мстить! Пожалеем его и его бедного дядю 🥺
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angliiskiilion
Ответ Гаврила Ардалионович
Пока не заметно, к сожалению.
Альтернативна для Германии, Великобритания, Польша Право и справедливость, Словакия недавно, Португалия вроде тоже с Испанией, Италия давно уже, Франция чуть чуть не хватило
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Ответ Buharoid
"Люди", которые все дни тут поддерживали ХАМАС и клеймили Израиль, что с лицом? Рано или поздно такой Мухаммед придет и за вами.
Они продолжат это делать даже если придут за их родными. Нет исторической памяти и национальной идентичности. Только телевизионные уроки геополитики от престарелых леваков - совков
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Гаврила Ардалионович
Ответ angliiskiilion
ну совок это тоже аксиома Эскобара, Европе нужен такой национализм, как в Китае, Японии, Южной и Северной Кореях, на Тайване, в Монголии и Гонконге
Тут весь цимес в том, что весь восточный движ хорош для Китая, Японии, Южной и Северной, на Тайваня и т. д.. Восток - дело тонкое. Хотя и тут нет ничего единого. Япония главный - форпост Запада на Востоке. Тайвань. Южная, Гон-Конг - тоже, но похилее. Северная, Монголия = это вообще иное. А нам изобретать ничего не надо, всё давно изобретено. Ну не вяжутся все эти дикари аллахакбары с цивилизованными людьми.
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qiqe
Ответ David Aprasidze
Чеченец воевал за Ичкерию, чем он хуже шахтеров из народа бомбаса?
ну так США+ ЕС показали в 2000-х, что вторгаться в чужие страны и менять границы это нормально, ну и поддерживать исламских террористов не у друзей тож норма, почему РФ и другие страны не могут делать это же?
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Shama91
Ответ Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Ислам нет, а радикальный исламизм да, изучи вопрос
а что я тебе за радикальный ислам говорю ?
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Гаврила Ардалионович
Ответ angliiskiilion
правые набирают обороты в Европе
Пока не заметно, к сожалению.
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Гаврила Ардалионович
Ответ angliiskiilion
нужна депортация повальная, иначе уже всё к середине века, нужно чтобы девки рожали по 3-4 детей, чтобы заместить и увеличить население
Надо начинать хотя бы с того, что мысли здравых людей услышат, а мысли есть, и в Европе и в России.
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angliiskiilion
Ответ Гаврила Ардалионович
Но даже теперь леволибералы не прислушаются к здравым мыслям правых.
правые набирают обороты в Европе
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