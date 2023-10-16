Остановить матч из-за убийства фанатов захотели игроки Швеции. Бельгийцы согласились

Футболисты сборной Швеции инициировали остановку матча из-за теракта.

Сегодня стало известно об убийстве двух болельщиков скандинавской сборной в Брюсселе.

Как сообщает Het Laatste Nieuws, шведские игроки приняли решение не выходить на второй тайм матча квалификации Евро-2024. поддержала их. В результате игра возобновлена не была.

На момент остановки была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

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