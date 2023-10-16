Остановить матч из-за убийства фанатов захотели игроки Швеции. Бельгийцы согласились
Футболисты сборной Швеции инициировали остановку матча из-за теракта.
Сегодня стало известно об убийстве двух болельщиков скандинавской сборной в Брюсселе.
Как сообщает Het Laatste Nieuws, шведские игроки приняли решение не выходить на второй тайм матча квалификации Евро-2024. Сборная Бельгии поддержала их. В результате игра возобновлена не была.
На момент остановки была зафиксирована ничья со счетом 1:1.
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Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Разве нет ?
Так , что в Европе , которая тоже полна сочувствия ХАМС - будете как дома )
А по поводу Чечни и шорт - ну камон - почему не соблюдать местный дресс-код? В этом и проблема, что считаешь себя умнее и принципиальнее других даже в таких мелочах.
Аль Каида,Хамас,Игил или Чеченские Маджахеды
Какая вообще разница?!
Все это звенья одной цепи