Остановить матч из-за убийства фанатов захотели игроки Швеции. Бельгийцы согласились

Теги Сборная Бельгии по футболу происшествия Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Футболисты сборной Швеции инициировали остановку матча из-за теракта.

Сегодня стало известно об убийстве двух болельщиков скандинавской сборной в Брюсселе.

Как сообщает Het Laatste Nieuws, шведские игроки приняли решение не выходить на второй тайм матча квалификации Евро-2024. Сборная Бельгии поддержала их. В результате игра возобновлена не была.

На момент остановки была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

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40 комментариев

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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Кто то еще в Европу хочет? У меня полностью отпало желание даже приближаться к западной Европе. Я банально опасаюсь за свою жизнь. Мне просто страшно было бы туда ехать. Квартиры грабят, на улице людей убивают, учителей убивают, терракты устраивают. А эти события будут только расти в своей частоте, потому что количество мигрантов будет только расти, сами мигранты будут чувствовать себя еще более раскованно, так как Европа ничего с этим не делает, и сами мигранты уже становятся большинством в Европе.
Дружище, а ты случайно не живешь в стране, в которой есть безвизовый режим со странами-рассадниками терроризма и индульгенция на тяжкие преступления для мусульман лояльных центральной власти?
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Алексей Иванов
мир погряз в конфликтах. мне кажется нас готовят к чему то масштабному и не очень хорошему
+7
-3
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Sobachkin
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Кто то еще в Европу хочет? У меня полностью отпало желание даже приближаться к западной Европе. Я банально опасаюсь за свою жизнь. Мне просто страшно было бы туда ехать. Квартиры грабят, на улице людей убивают, учителей убивают, терракты устраивают. А эти события будут только расти в своей частоте, потому что количество мигрантов будет только расти, сами мигранты будут чувствовать себя еще более раскованно, так как Европа ничего с этим не делает, и сами мигранты уже становятся большинством в Европе.
Ну так правильно, это ж можно увидеть и в Москве, а кому острых ощущений в 95 регион... Какая тебе Европа
+7
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FilinMD
Ответ Дорфи
А между Хамасом и ИГИЛом (уже не существующим, кстати) есть разница кроме спонсоров? У всех террорестических организаций идеология одна и та же, только спонсоры разные
ХАМАС и ISIS так-то ненавидят друг друга, например
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Город Новороссийск. Но, у тебя пустая черепная коробка, и дальше я вообще смысла не вижу продолжать разговор. Я тебе пишу, что тут нет Арабов, чернокожих, и нормальные белые люди. А ты в ответ это не опровергаешь, и пишешь фигню. По твоему в Новороссийске, Краснодаре, Новгороде есть чернокожие и арабы? Я имею ввиду, что в хоть каком-то значимом количестве. Не единичные группы. Не разу в своём городе не видел чернокожих, арабов, ограблений магазинов, выстрелов с огнестреля и тд. Житель Европе может такое по несколько раз за день наблюдать. В Россию весь этот «новый Европейский контингент» представлен в Единичных экземплярах. Может, только в Москве есть какие-то группы. Хотя, ни одного чернокожего и араба в Москве не видел. По сравнению с Европой, в Москве их вообще нет.
Ты перешёл на личности, хотя я никак тебя не задевал. Не будь таким чувствительным. Отвечая на твой вопрос: в Краснодаре да, безусловно, полно черноты. В Новгороде немного, но всю розничную торговлю держат. В Новороссийске не был. Ну и?
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Sobachkin
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Да, каждый день вижу на улице Арабов и чернокожих. Каждый день вижу как грабят магазины, избивают, убивают людей с огнестрельного оружия. Я живую на юге России, и не разу в жизни даже не думал, что рядом проходящий человек, или кто то вокруг может начать бесноваться. Никогда, идя по улице, не боялся за свою жизнь.А знаешь почему? Потому-что вокруг все белые, адекватные люди, и я спокойно могу по улице ходить. Жителям западной Европы такая возможность становится всё менее и менее доступна
Ну тогда в шортах по Чечне с красивой девушкой... которая не в платье. Твоя прогулка будет безопасной. Как и на окраине Москвы можно от азиатов в трениках доской получить. Да и не сможешь ты поехать в Европу, закон тебе не позволит, да и им ты нафиг нужен
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Да, каждый день вижу на улице Арабов и чернокожих. Каждый день вижу как грабят магазины, избивают, убивают людей с огнестрельного оружия. Я живую на юге России, и не разу в жизни даже не думал, что рядом проходящий человек, или кто то вокруг может начать бесноваться. Никогда, идя по улице, не боялся за свою жизнь.А знаешь почему? Потому-что вокруг все белые, адекватные люди, и я спокойно могу по улице ходить. Жителям западной Европы такая возможность становится всё менее и менее доступна
Ты живешь на юге России в безопасном белом городе? Позволь поинтересоваться, где это такой скрытый оазис расположен? Без иронии;)
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OldRedWhite
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Кто то еще в Европу хочет? У меня полностью отпало желание даже приближаться к западной Европе. Я банально опасаюсь за свою жизнь. Мне просто страшно было бы туда ехать. Квартиры грабят, на улице людей убивают, учителей убивают, терракты устраивают. А эти события будут только расти в своей частоте, потому что количество мигрантов будет только расти, сами мигранты будут чувствовать себя еще более раскованно, так как Европа ничего с этим не делает, и сами мигранты уже становятся большинством в Европе.
Так Вы же сегодня весь день облизывали этих ребят!
Разве нет ?
Так , что в Европе , которая тоже полна сочувствия ХАМС - будете как дома )
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Квадратное личико
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Max Zhomkov
Я в 2018 ездил в командировку в Германию , в подземном переходе в Штутгарте стояла толпа цыган и их дети там босиком бегали, около вокзала какие то мутные типы , просто сидят на бордюрах , клумбах, и чего то ждут... явно не немцы, куча людей разных национальностей. Я не против, просто я не понял куда я попал. Мне хотелось быстрее взять такси и уехать нафиг оттуда. Местные немцы цыган обходили как юродивых, извините за выражение, как блевоту за два метра обходишь, но я это чувствовал именно так... Потом я приехал в маленький городок Боблинген , там все тихо спокойно. Короче, не все спокойно там у них, так же как и нас в России есть свои проблемы...
Верно.
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Max Zhomkov
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Кто то еще в Европу хочет? У меня полностью отпало желание даже приближаться к западной Европе. Я банально опасаюсь за свою жизнь. Мне просто страшно было бы туда ехать. Квартиры грабят, на улице людей убивают, учителей убивают, терракты устраивают. А эти события будут только расти в своей частоте, потому что количество мигрантов будет только расти, сами мигранты будут чувствовать себя еще более раскованно, так как Европа ничего с этим не делает, и сами мигранты уже становятся большинством в Европе.
Я в 2018 ездил в командировку в Германию , в подземном переходе в Штутгарте стояла толпа цыган и их дети там босиком бегали, около вокзала какие то мутные типы , просто сидят на бордюрах , клумбах, и чего то ждут... явно не немцы, куча людей разных национальностей. Я не против, просто я не понял куда я попал. Мне хотелось быстрее взять такси и уехать нафиг оттуда. Местные немцы цыган обходили как юродивых, извините за выражение, как блевоту за два метра обходишь, но я это чувствовал именно так... Потом я приехал в маленький городок Боблинген , там все тихо спокойно. Короче, не все спокойно там у них, так же как и нас в России есть свои проблемы...
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Дары Кежмана за традиционный спортс ру
А если я вам скажу что мэр Лондона садик хан не индус, а ровно наоборот, вы что ответите?
Это вы к чему вообще пишите?? Как тяжело с такими…. ладно. При чём тут какой-то Садик? Я вам про Риши Сунака говорю, который индус, выходет из Восточной Африки. Вы вообще понимаете к чему я это написал? Вы написали, что якобы, всей розничной торговлей в Новгороде управляют какие-то не белые. Понятно, что вы бред написали но я вам ответил, что в Англии вторым лицом страны является индус, выходец из Восточной Африки.
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gifighter76
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Кто то еще в Европу хочет? У меня полностью отпало желание даже приближаться к западной Европе. Я банально опасаюсь за свою жизнь. Мне просто страшно было бы туда ехать. Квартиры грабят, на улице людей убивают, учителей убивают, терракты устраивают. А эти события будут только расти в своей частоте, потому что количество мигрантов будет только расти, сами мигранты будут чувствовать себя еще более раскованно, так как Европа ничего с этим не делает, и сами мигранты уже становятся большинством в Европе.
Да, ещё например штрафуют рыбаков, тех же португальских за лишнюю креветку выловленную. Причём штрафы идут от 5000 евро, а мелкий рыбак-рыботорговец, в месяц такой выручки иногда получить не может... Поэтому и Британия из ЕвроСоюза "свалила", в том числе...
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Идите лечитесь пожалуйста. Езжу в Краснодар каждое лето, и видел 2-3 чернокожих. Арабов не видел вообще. Вы вообще от мира оторваны. В Краснодаре полно чернокожих и арабов ахахах, а в Новгороде какая-то чернота розничную торговлю держит)). Вот как можно с такими людьми на полном серьезе разговаривать. А вы в курсе, что премьер министр Англии, индус, родом из Восточной Африки?То-есть, какой-то выходец из Восточной Африки является вторым лицом Англии. Как же так??
А если я вам скажу что мэр Лондона садик хан не индус, а ровно наоборот, вы что ответите?
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Eledsul1
Ответ Sobachkin
Ну тогда в шортах по Чечне с красивой девушкой... которая не в платье. Твоя прогулка будет безопасной. Как и на окраине Москвы можно от азиатов в трениках доской получить. Да и не сможешь ты поехать в Европу, закон тебе не позволит, да и им ты нафиг нужен
У Москвы больше нет окраин)
А по поводу Чечни и шорт - ну камон - почему не соблюдать местный дресс-код? В этом и проблема, что считаешь себя умнее и принципиальнее других даже в таких мелочах.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Ты перешёл на личности, хотя я никак тебя не задевал. Не будь таким чувствительным. Отвечая на твой вопрос: в Краснодаре да, безусловно, полно черноты. В Новгороде немного, но всю розничную торговлю держат. В Новороссийске не был. Ну и?
Идите лечитесь пожалуйста. Езжу в Краснодар каждое лето, и видел 2-3 чернокожих. Арабов не видел вообще. Вы вообще от мира оторваны. В Краснодаре полно чернокожих и арабов ахахах, а в Новгороде какая-то чернота розничную торговлю держит)). Вот как можно с такими людьми на полном серьезе разговаривать. А вы в курсе, что премьер министр Англии, индус, родом из Восточной Африки?То-есть, какой-то выходец из Восточной Африки является вторым лицом Англии. Как же так??
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Квадратное личико
Ответ Sobachkin
И снова он с бородой....и такого будет больше, на фоне конфликта, критическое мышление у религиозных фанатов отсутствует.... Проще нападать, а тех кто беззащитен. Как на тот фестиваль музыки недавно, чего ж они не пошли на армию в прямую?
Наверное, просто его восемнадцатиюродного дядю 60 лет назад где-то в Стокгольме обозвали нехорошим словом 🥺 Поэтому его можно понять 🥺 Где вы были эти 60 лет? 🥺
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Квадратное личико
Ответ Sobachkin
И снова он с бородой....и такого будет больше, на фоне конфликта, критическое мышление у религиозных фанатов отсутствует.... Проще нападать, а тех кто беззащитен. Как на тот фестиваль музыки недавно, чего ж они не пошли на армию в прямую?
Комментарий удален пользователем
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Eledsul1
Ответ Алексей Иванов
мир погряз в конфликтах. мне кажется нас готовят к чему то масштабному и не очень хорошему
Чума, война, голод, смерть
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Фут.Боль
Ответ Дорфи
А между Хамасом и ИГИЛом (уже не существующим, кстати) есть разница кроме спонсоров? У всех террорестических организаций идеология одна и та же, только спонсоры разные
Идеологически конечно есть. Они мягко говоря не дружат между собой.
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Фут.Боль
Ответ *MVP*
опять представитель самой мирной религии? ну кто бы сомневался
Это ты про меня?) Да, я очень мирный. Приезжай в гости. Пишу без всякого сарказма и задней мысли.
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Андрей Никитин99
Ответ Фут.Боль
Комментарий удален модератором
Ничего что это в принципе одно и тоже?
Аль Каида,Хамас,Игил или Чеченские Маджахеды
Какая вообще разница?!
Все это звенья одной цепи
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Taddy Brain
Ответ FilinMD
ХАМАС и ISIS так-то ненавидят друг друга, например
Да зачем объяснять это любителям убивать мирных арабов. Захватили Голаны и ещё что-то вякают про законы. Когда им выгодно, вспоминают про законы, когда невыгодно, занимаются оккупацией. Бандитское израильское государство)
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Дорфи
Ответ Фут.Боль
Комментарий удален модератором
А между Хамасом и ИГИЛом (уже не существующим, кстати) есть разница кроме спонсоров? У всех террорестических организаций идеология одна и та же, только спонсоры разные
+3
-3
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Фут.Боль
Ответ Квадратное личико
Комментарий удален пользователем
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