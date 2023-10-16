Премьер-министр Бельгии принес соболезнования после убийства шведских фанатов в Брюсселе: «Мы должны совместно бороться с терроризмом»

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Премьер-министр Бельгии прокомментировал убийство шведских фанатов в Брюсселе.

«Я только что выразил свои искренние соболезнования премьер-министру Швеции в связи с сегодняшним ужасным нападением на шведских граждан в Брюсселе.

Наши мысли с родными и близкими, потерявшими своих любимых.

Как близкие партнеры, мы должны совместно бороться с терроризмом», – написал Александр де Кро.

Ужас в Бельгии: террорист застрелил двух фанатов Швеции. Матч отменили в перерыве, людей держат на трибунах

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14 комментариев

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Плевал я
Ещё миллионов 5 мигрантов не хватает, чтобы совсем победить терроризм
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Consistency
Клоун, совместно бороться с терроризмом он собрался. Это после того, как ты в страну запустил сотни тысяч потенциальных террористов? Когда до них уже дойдет, что ЛЮБОЙ арабский, исламский мигрант - это потенциальный террорист. Даже если сейчас конкретно он не связан с организациями (хотя многие в итоге оказываются связаны), то это в любом случае люди, 99% из которых вообще не ассимилируется, которые с детства делят всех на своих и неверных, которые в душе в гробу видали даже тех, кто их непосредственно с руки кормит и которые при любом кипише пойдут без сомнения резать местное население.
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RSM-1930
Ответ onsigne
Никакая ссаная книга с мифами и легендами не стоит убийства даже одного человека.
ты может неверующий, но полно людей верующих, для них это оскорбление, плюс у них кровная месть итд итп
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ARIGAMI ARIGAMI
Через 50 лет: Султан Бельгии торжественно высказался о смерти двух "неверных"
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onsigne
Ответ RSM-1930
нужно было раньше думать, когда Коран разрешили сжигать
Никакая ссаная книга с мифами и легендами не стоит убийства даже одного человека.
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Роман
Безопасность отсутствует.
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Grime Font
а с провокатороми, которые сжигают Коран эти ###### не собираются бороться?
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Дзмітрый Фарботка
поздно, процесс запущен, дальше больше
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МеняИгнорируетСпортс
Каждый, кто поддерживает Палестину, поддерживает терроризм и насилие. Нет нейтральной или умеренной позиции. Такая же ситуация с самой мирной религией. Настоящий верующий мусульманин ненавидит все, что нравится современному человеку. Танцы, музыка, одежда, поведение, архитектура, памятники, банковскую система, конституция, верховенство
права (так как возможно верховенство только Корана) - харам. Самые правильные, верные и чтящие книгу, запрещают, разрушают, убивают всё.
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Ice Vorya
Ответ RSM-1930
ты может неверующий, но полно людей верующих, для них это оскорбление, плюс у них кровная месть итд итп
Конечно понятно, что некоторые ценят веру больше жизни, но только тогда это уже повод обращаться ко врачу, а лучше изолировать от приличного общества. Вера не должна мешать находиться в обществе и следовать его законам и нормам
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Ответ Ебздрогыч
Интересно, Рамзан Ахматович признает этого товарища героем и примером для мусульман
плевать что он там признает, я знаю лишь одно: это выгодно моей стране и нашим спецслужбам нужно разжигать в европе конфликты и провоцировать мусульман на резню европейцев, которые виновны в агрессии против России!
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