Премьер-министр Бельгии принес соболезнования после убийства шведских фанатов в Брюсселе: «Мы должны совместно бороться с терроризмом»

Премьер-министр Бельгии прокомментировал убийство шведских фанатов в Брюсселе.

«Я только что выразил свои искренние соболезнования премьер-министру Швеции в связи с сегодняшним ужасным нападением на шведских граждан в Брюсселе.

Наши мысли с родными и близкими, потерявшими своих любимых.

Как близкие партнеры, мы должны совместно бороться с терроризмом», – написал Александр де Кро.

Ужас в Бельгии: террорист застрелил двух фанатов Швеции. Матч отменили в перерыве, людей держат на трибунах