Премьер-министр Бельгии принес соболезнования после убийства шведских фанатов в Брюсселе: «Мы должны совместно бороться с терроризмом»
Премьер-министр Бельгии прокомментировал убийство шведских фанатов в Брюсселе.
«Я только что выразил свои искренние соболезнования премьер-министру Швеции в связи с сегодняшним ужасным нападением на шведских граждан в Брюсселе.
Наши мысли с родными и близкими, потерявшими своих любимых.
Как близкие партнеры, мы должны совместно бороться с терроризмом», – написал Александр де Кро.
Ужас в Бельгии: террорист застрелил двух фанатов Швеции. Матч отменили в перерыве, людей держат на трибунах
права (так как возможно верховенство только Корана) - харам. Самые правильные, верные и чтящие книгу, запрещают, разрушают, убивают всё.