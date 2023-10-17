Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: «Шведский народ потерял двух соотечественников в результате трусливого нападения. Соболезную семьям жертв отвратительного теракта в Брюсселе»

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Глава Еврокомиссии прокомментировала убийство шведских фанатов в Бельгии.

«Сегодня я от всего сердца соболезную семьям двух жертв отвратительного теракта в Брюсселе.

Я полностью поддерживаю бельгийскую полицию в ее стремлении быстро задержать подозреваемого. Мы едины в борьбе с террором.

Я хотела бы выразить свои глубочайшие соболезнования премьер-министру Швеции Кристерссону и шведскому народу, потерявшему сегодня двух своих соотечественников в результате трусливого нападения в Брюсселе.

Наши мысли с вами в это трудное время», – написала Урсула фон дер Ляйен.

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18 комментариев

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qiqe
Что там по чеченским террористам которых белгия укрывает? и по заседаниям парламента ичкерии???
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Arty Novikoff
Эта Урсула - одна из самых мерзейших среди мерзейших еврочиновников.

Ее нахождение на посту - трагедия для Европы.

Не далее, как вчера, оно заявило о том, что увеличивает в несколько раз "помощь" палестине.

Хамас скажет спасибо. И сделает на эти деньги еще ракет.
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Геннадий Тёкин
Обыкновенное европейское лицемерие((.
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Антон Фалафель
В связи с этим, надо бы повысить пособие нашим мусульманским гостям и будущим хозяевам, добавила Фон дер Лайн.
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FilinMD
Очень правильные стандартные слова, но от мерзейшего человека
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#SharkTeam
Пишут про 5 человек, типа евреев искал. И увы возможно только начало.
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Эд..19
Боррель, Урсула, а чего так неспокойно-то в вашем цветущем саду? )) И это только цветочки, учитывая, сколько мусульман принял ЕС за последнее десятилетие. Посему поосторожнее надо бы с Кораном было обходиться.
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gonzo78
Надо еще малёха озабоченности проявить,как у вас там принято)))
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Растиньяк
Гинекологиня заkyкарекала, а где же озабоченность?
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Waio
А ведь все беды в Европе от ей подобных начальников.
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Растиньяк
Отвратительный терракт, это то что делает Израель
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Заяцволк
Слушайте, я за Галкина переживаю, говорят он поехал в тур по Европе, в которой творится такое. Может быть зря, сидел бы в своём мирном Израиле
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balander09
кто играл в серию игр тропико тот помнит инспектора ООН Брунгильду ван Хуф
тетка, которая всегда мешала развиваться
вот в кого пошла Урсула
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gukmamop
Почему монарху соболезнования не высказала? Выговор!
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Кавабунга Шреддоголовый
Принимай ещё больше мигрантов, а потом получай ещё раз на орехи и выражай соболезнования. И так по кругу раз за разом
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RembaXXX
Вы бы лучше разогнали тот шабаш, что у вас вчера митинговал в поддержку террора, глупо надеяться, впустив к себе дикарей и бандитов, что они будут себя цивилизованно вести.
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Waio
Ответ Заяцволк
Слушайте, я за Галкина переживаю, говорят он поехал в тур по Европе, в которой творится такое. Может быть зря, сидел бы в своём мирном Израиле
Как говоришь, Галкин? Не переживай, этот выкрутится.
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