Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: «Шведский народ потерял двух соотечественников в результате трусливого нападения. Соболезную семьям жертв отвратительного теракта в Брюсселе»

Глава Еврокомиссии прокомментировала убийство шведских фанатов в Бельгии.

«Сегодня я от всего сердца соболезную семьям двух жертв отвратительного теракта в Брюсселе.

Я полностью поддерживаю бельгийскую полицию в ее стремлении быстро задержать подозреваемого. Мы едины в борьбе с террором.

Я хотела бы выразить свои глубочайшие соболезнования премьер-министру Швеции Кристерссону и шведскому народу, потерявшему сегодня двух своих соотечественников в результате трусливого нападения в Брюсселе.

Наши мысли с вами в это трудное время», – написала Урсула фон дер Ляйен.

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