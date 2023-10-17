Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: «Шведский народ потерял двух соотечественников в результате трусливого нападения. Соболезную семьям жертв отвратительного теракта в Брюсселе»
Глава Еврокомиссии прокомментировала убийство шведских фанатов в Бельгии.
«Сегодня я от всего сердца соболезную семьям двух жертв отвратительного теракта в Брюсселе.
Я полностью поддерживаю бельгийскую полицию в ее стремлении быстро задержать подозреваемого. Мы едины в борьбе с террором.
Я хотела бы выразить свои глубочайшие соболезнования премьер-министру Швеции Кристерссону и шведскому народу, потерявшему сегодня двух своих соотечественников в результате трусливого нападения в Брюсселе.
Наши мысли с вами в это трудное время», – написала Урсула фон дер Ляйен.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Ее нахождение на посту - трагедия для Европы.
Не далее, как вчера, оно заявило о том, что увеличивает в несколько раз "помощь" палестине.
Хамас скажет спасибо. И сделает на эти деньги еще ракет.
тетка, которая всегда мешала развиваться
вот в кого пошла Урсула