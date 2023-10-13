Саутгейт о палестино-израильском конфликте: «Я думаю о погибших невинных людях. Мои соболезнования тем, кто потерял близких при ужасающих обстоятельствах»

Гарет Саутгейт высказался о палестино-израильском конфликте.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в , погибло более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1300 человек.

сегодня выступила с заявлением: «Шокированы эскалацией кризиса в Израиле и секторе Газа, осуждаем насилие в отношении гражданских. Надеемся на мир». FA объявила об акции в память о «невинных жертвах событий в Израиле и Палестине» – минута молчания и повязки, на « » допустят символику только играющих сборных.

«Во-первых, мои мысли, мои соболезнования – тем, кто потерял близких в этих атаках. При моей жизни это одна из самых сложных ситуаций в мире. Все пытаются решить, как лучше с этим справиться – от вашей организации (BBC – Sports.ru) до нашей.

Я думаю, что люди из FA консультировались с соответствующими ведомствами, пытаясь придумать, как лучше подойти к этому вопросу. Я не участвовал во всех этих дискуссиях, я не участвовал в этом и до Украины.

Но я должен доверять людям в FA, верить, что они сделали все правильно, сделали комплексную оценку. Такое решение всегда будут критиковать. FA придется это принять, но они не относились к этому решению легкомысленно.

Мы должны проявить последовательность. Если бы я был из сообщества, которому не оказывали бы поддержки, мне бы было понятно это чувство. Возможно, в будущем возникнут вопросы о том, как футбол или спорт вообще проявляют уважение и как они относятся к таким вещам.

Как я уже сказал, лично я думаю обо всех тех погибших невинных людях, чьи семьи пострадали при ужасающих обстоятельствах», – сказал тренер сборной Англии Саутгейт.

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