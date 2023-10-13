Саутгейт о палестино-израильском конфликте: «Я думаю о погибших невинных людях. Мои соболезнования тем, кто потерял близких при ужасающих обстоятельствах»

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Гарет Саутгейт высказался о палестино-израильском конфликте.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1300 человек.

АПЛ сегодня выступила с заявлением: «Шокированы эскалацией кризиса в Израиле и секторе Газа, осуждаем насилие в отношении гражданских. Надеемся на мир». FA объявила об акции в память о «невинных жертвах событий в Израиле и Палестине» – минута молчания и повязки, на «Уэмбли» допустят символику только играющих сборных.

«Во-первых, мои мысли, мои соболезнования – тем, кто потерял близких в этих атаках. При моей жизни это одна из самых сложных ситуаций в мире. Все пытаются решить, как лучше с этим справиться – от вашей организации (BBC – Sports.ru) до нашей.

Я думаю, что люди из FA консультировались с соответствующими ведомствами, пытаясь придумать, как лучше подойти к этому вопросу. Я не участвовал во всех этих дискуссиях, я не участвовал в этом и до Украины.

Но я должен доверять людям в FA, верить, что они сделали все правильно, сделали комплексную оценку. Такое решение всегда будут критиковать. FA придется это принять, но они не относились к этому решению легкомысленно.

Мы должны проявить последовательность. Если бы я был из сообщества, которому не оказывали бы поддержки, мне бы было понятно это чувство. Возможно, в будущем возникнут вопросы о том, как футбол или спорт вообще проявляют уважение и как они относятся к таким вещам.

Как я уже сказал, лично я думаю обо всех тех погибших невинных людях, чьи семьи пострадали при ужасающих обстоятельствах», – сказал тренер сборной Англии Саутгейт.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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16 комментариев

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Крыс Пол
Несколько рот боевиков подставили мирное население газовчан, которые из-за этой хулиганской выходки вынуждены лежать под завалами.
+8
-2
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Собиратель хаоса
Футбол должен объединять людей. В целом, FA сделала очень взвешенное и на мой взгляд правильное заявление. Сейчас хватает тех, кто раздувает этот пожар. Но все эти поджигатели в случае пожара никак не пострадают. Пострадают обычные люди, которым промеж себя и делить то нечего.
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schwein
Все таки крайне подозрительно, что англичанка занимает нейтральную позицию.
Того глядишь, использование фосфорных бомб заметят ни дай бог.
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David Aprasidze
Ответ Чукотский политпроект
Сами туда переселили (((этих людей))) на земли арабов, теперь разгребайте.
у арабов как-то пол континента, а евреи с другой планеты что ли?
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ОФутболе ТВ
Ферзь
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David Aprasidze
Кто то потерял близких а кто то приобрел 72 девственных гурии
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Чукотский политпроект
Сами туда переселили (((этих людей))) на земли арабов, теперь разгребайте.
+2
-2
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каток Третьяка
щас зедники набегут, обвинят саутгейта в жертвах афгана, ирана, ирака, вьетнама и ещё кучи людей, обвинят в том, что не соболезнует по погибшим людях в других войнах и что он лицемер...
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Andrey Ashhabadskiy
сказал скаутгей
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Stretford End
да хватит политику в спорт втягивать.
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андрэ
У евреев полыхает знатно они то думали, что только они жертвы, а тут такое...
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Stretford End
Ответ Крыс Пол
Несколько рот боевиков подставили мирное население газовчан, которые из-за этой хулиганской выходки вынуждены лежать под завалами.
так эти роты от кого то же приказ получили?
вот они и должны под завалами лежать.
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Очевидное невероятное
Ответ Uriy walmart
Слушай, ну что за то что северный Вьетнам геноцид население южного Вьетнама их всю жизнь проклинать? Сербия тоже много принесла зла хорватам, боснийцам. Но время прошло, их простили
кто простил? как простили? официально? а
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