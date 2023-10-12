FA объявила об акции в память о «невинных жертвах событий в Израиле и Палестине» – минута молчания и повязки. На «Уэмбли» допустят символику только играющих сборных

Футбольная ассоциация Англии рассказала об акции, которая пройдет на игре сборной.

Завтра, 13 октября, проведет товарищеский матч с Австралией на «Уэмбли», а 17 октября примет сборную Италии в рамках квалификации Евро-2024.

«В пятницу вечером мы вспомним невинных жертв разрушительных событий в Израиле и Палестине.

Наши мысли с ними, их семьями и друзьями в Англии и , а также со всеми общинами, которые затронуты этим продолжающимся конфликтом. Мы выступаем за гуманность и прекращение смертей, насилия, страха и страданий.

Игроки сборных Англии и Австралии наденут черные траурные повязки во время матча на стадионе « ». Перед матчем состоится минута молчания.

После обсуждений с партнерами и внешними заинтересованными сторонами мы решили, что допустим на стадион лишь флаги, форму и другие символы национальной принадлежности только тех стран, сборные которых сыграют на «Уэмбли». Англии предстоят матчи против Австралии и Италии.

Британский Красный Крест также выступил с экстренным призывом поддержать людей, пострадавших от гуманитарного кризиса в регионе, и мы будем продвигать этот призыв на стадионе в пятницу», – сказано в заявлении FA.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1300 человек.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию