FA объявила об акции в память о «невинных жертвах событий в Израиле и Палестине» – минута молчания и повязки. На «Уэмбли» допустят символику только играющих сборных

Теги Сборная Англии по футболу сборная Италии по футболу Сборная Австралии по футболу Уэмбли Футбольная ассоциация Англии квалификация Евро-2024 товарищеские матчи (сборные) стадионы Политика Футбол

Футбольная ассоциация Англии рассказала об акции, которая пройдет на игре сборной.

Завтра, 13 октября, Англия проведет товарищеский матч с Австралией на «Уэмбли», а 17 октября примет сборную Италии в рамках квалификации Евро-2024.

«В пятницу вечером мы вспомним невинных жертв разрушительных событий в Израиле и Палестине.

Наши мысли с ними, их семьями и друзьями в Англии и Австралии, а также со всеми общинами, которые затронуты этим продолжающимся конфликтом. Мы выступаем за гуманность и прекращение смертей, насилия, страха и страданий.

Игроки сборных Англии и Австралии наденут черные траурные повязки во время матча на стадионе «Уэмбли». Перед матчем состоится минута молчания.

После обсуждений с партнерами и внешними заинтересованными сторонами мы решили, что допустим на стадион лишь флаги, форму и другие символы национальной принадлежности только тех стран, сборные которых сыграют на «Уэмбли». Англии предстоят матчи против Австралии и Италии.

Британский Красный Крест также выступил с экстренным призывом поддержать людей, пострадавших от гуманитарного кризиса в регионе, и мы будем продвигать этот призыв на стадионе в пятницу», – сказано в заявлении FA.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1300 человек.

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71 комментарий

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Верховный Лорд
Адекватная акция от FA? Вау!
+62
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OldCityFan
Адекватно, нет разница между мирными гражданами Израиля и Палестины
+52
-3
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Алексей Ильин
О, адекватность прорывается наружу. Надеюсь её опять не отменят через неделю
+47
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Рашпель793
Вот это действительно удивило сейчас. Хоть кто-то громко сказал о том, что невинные жертвы есть с обеих сторон.
+30
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OldCityFan
Хамас и правительство Израиля стоят друг друга. Жаль, что они не могут выйти отдельно на какое-нибудь поле и друг друга перебить, а мирные жители жили бы спокойно без этой гнилой политики
+30
-12
+18
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Alex1104
Ответ marcusdi
без проблем, я думаю ЦАХАЛ готов в любой момент выйти в чистое поле, что не скажешь про ХАМАС
А Вы думаете, что проблема в рядовых ЦАХАЛ и рядовых боевиках?
Да, преступления совершают рядовые (в ЦАХАЛ тоже бывает, это не тайна), но виновны в конечном итоге не они, а те, кто развязывает бойню.
И Израиль, увы, тоже не невинная овечка. Да, сейчас налицо кровавые теракты, но и реакция в виде стирания с карты Газы - не самая адекватная.
Отказ в лечении даже боевиков - не красит.
Даже с людоедами нельзя вести себя по людоедски.
Иначе в чем разница? "Кто первый начал"?
+16
-5
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marcusdi
Ответ OldCityFan
Хамас и правительство Израиля стоят друг друга. Жаль, что они не могут выйти отдельно на какое-нибудь поле и друг друга перебить, а мирные жители жили бы спокойно без этой гнилой политики
без проблем, я думаю ЦАХАЛ готов в любой момент выйти в чистое поле, что не скажешь про ХАМАС
+27
-20
+7
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OldCityFan
Ответ Arthas M
Ок,вы премьер-министр Израиля,как бы вы поступили на его месте,после такого нападения? Понять и простить?)
Мое мнение что премьер министр виноват тем что довел до такой ситуации, зачем нужно было ущемлять паленстинский народ проводя откровенно нацисткую политику?
+10
-4
+6
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Рашпель793
Ответ Uriy walmart
Комментарий удален модератором
да на любой войне, в любом конфликте между странами есть невинные жертвы, раз уж на то пошло.
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schwein
FA занимает нейтральную позицию, с которой я солидарен.
Где-то тут подвох.
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Sergio19882007
ФА выкрутились технично)
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Arthas M
Ответ OldCityFan
Комментарий удален пользователем
Ок,вы премьер-министр Израиля,как бы вы поступили на его месте,после такого нападения? Понять и простить?)
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OldCityFan
Ответ Не знаю что такое Требл
В итоге и ЦАХАЛ сносит дома с детьми. Но тебе же еврейских деток чуть больше жаль, чем палестинских.
Интересно получилось люди которые страдали от нацисткой политики Германии сами стали главными нацистами
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Не знаю что такое Требл
Ответ Uriy walmart
Комментарий скрыт
В итоге и ЦАХАЛ сносит дома с детьми. Но тебе же еврейских деток чуть больше жаль, чем палестинских.
+8
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viktorpavlov70
Виртуозно выкрутились. На них давят евреи, чтобы ФА чётко выступила в их поддержку. Но они прекрасно понимают, что начнутся проблемы с арабскими шейхами, а также могут начаться погромы со стороны многочисленных арабов, обосновавшихся в Британии. Поэтому выбрали нейтральную формулировку, чтобы почтить память невинно убиенных. Получилось адекватно, только вот к этой адекватности их подтолкнуло нахождение между молотом и наковальней.
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Петроград
Ответ OldCityFan
Мое мнение что премьер министр виноват тем что довел до такой ситуации, зачем нужно было ущемлять паленстинский народ проводя откровенно нацисткую политику?
Какую ещё нацистскую политику? Ты о чём? 2 млн палестинских арабов совершенно законно являются гражданами Израиля, имеют все права и политическое представительство. С ООП были подписаны соглашения о разграничении и совместном существовании, в ответ на которые получили теракты. Из Газы были выведены все евреи, даже принудительно, в Газу Израиль поставляет воду, топливо и еду. В "благодарность" - опять теракты. И как вишенка на торте - последний теракт с 1200 погибших. Кто нацисты-то?
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Борис Энгельгардт
Ответ Uriy walmart
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много защитили, снося кварталы ковровыми с фосфором? отвечать не нужно
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efremovms@gmail.com
Ответ Uriy walmart
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По поводу родной земли-конфликт из за этого.
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Billy_Shears
Ответ Spartakus1984
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С чего взял? Киселев сказал что не делали?
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Arthas M
Ответ Alex1104
А Вы думаете, что проблема в рядовых ЦАХАЛ и рядовых боевиках? Да, преступления совершают рядовые (в ЦАХАЛ тоже бывает, это не тайна), но виновны в конечном итоге не они, а те, кто развязывает бойню. И Израиль, увы, тоже не невинная овечка. Да, сейчас налицо кровавые теракты, но и реакция в виде стирания с карты Газы - не самая адекватная. Отказ в лечении даже боевиков - не красит. Даже с людоедами нельзя вести себя по людоедски. Иначе в чем разница? "Кто первый начал"?
А какая реакция будет адекватной?
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Arthas M
Ответ OldCityFan
Т.е. нет сплошного пятиметрового забора с колючей проволокой, нет торговой и финансовой блокады, нет ограничения на работу в 120 тыс. человек для 5 млн. населения, нет ограничения в поставках любых промышленных товаров и стройматериалов, нет постоянных ракетно-бомбовых ударов, карательных акций, запрета собраний?
Забор как может нарушать их права? Это для собственной безопасности,про удары и прочее в основном это ответы на теракты,уж совсем то не надо завираться. А почему Израиль должен им что-то поставлять? Вот логику включите,они теракты устраивает,а Израиль должен им что-то поставлять? Или массово завозить их граждан и устраивать на работу? Вот серьезно?
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Максим Семин
"Разрушительные события"? А что, слово "война", "убийства мирных жителей военными" на западе резко забыли?
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EnzoAmatera
Ответ Uriy walmart
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То есть цахалу можно убивать детей и женщин,а другим нельзя?
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Максим Семин
Ответ OldCityFan
Хамас и правительство Израиля стоят друг друга. Жаль, что они не могут выйти отдельно на какое-нибудь поле и друг друга перебить, а мирные жители жили бы спокойно без этой гнилой политики
Так не работает. Ещё скажи политки должны выйти в чистое поле, а не командовать из бункеров.
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Меган Лайф
Ответ Максим Семин
"Разрушительные события"? А что, слово "война", "убийства мирных жителей военными" на западе резко забыли?
Хамас - не военные
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