«Уэмбли» не подсветят цветами флага Израиля во время октябрьских матчей Англии

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Арку «Уэмбли» не подсветят в цветах флага Израиля во время матчей сборной Англии.

В Футбольной ассоциации Англии обсуждали возможность проведения такой акции, чтобы выразить солидарность с народом Израиля после нападения группировки ХАМАС на страну, однако, как сообщает Sky News, ее решили не проводить.

FA готовится объявить, как она продемонстрирует солидарность с Израилем.

Ранее арку «Уэмбли» регулярно подсвечивали цветами флагов различных стран и организаций.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа достигло 1200 человек.

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24 комментария

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Russ Ivan
Дружба с евреями дружбой, но арабские миллиарды врозь...
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&_Bishep_&
Ответ Leon Petov
Самое показательное, что в Египте и других мусульманских странах не горят желанием принимать "мирных палестинских беженцев"
А чего? Когда Египту, Сирии и Иордании в ходе войны 1940-ых удалось частично взять под контроль земли нынешнего Израиля они абсолютно не торопились признавать там палестинский суверенитет.
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Ovi174
Как шейхи скажут, так и будет!
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Прессинг Рангника
Арабский хрустящий доллар оказался сильней))
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Andrew Chepaylo
Ответ Stewee
Как только Украину отцепят от поддержки запада и сменят свои приоритеты, все эти беженцы отправятся обратно. Принятие украинских беженцев - чисто политическая история, не советую верить в искренность и доброту еврочиновников.
Но помогают не только ченовники, а и обычные люди
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EminenceGrise
Вместо этого они очевидно на два колена теперь встанут. (перед матчем для начала)
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Quest
Это другое!)
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Koulmann
И молодцы. А то сейчас куча дятликов, нифига не понимающих сути и не знающих истории конфликта кинулись свое отношение выражать.
FA не вошла в уже большой список этих дятликов, уже радует.
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Насонов Дмитрий
Ответ Sanan1908
Неожиданно
Чего неожиданного? После Второй Мировой и вследствие активной послевоенной миграции позиции мусульман вообще и арабов в частности в Европе куда сильнее, чем у Израиля и евреев.
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Валерий Петров
Ответ Насонов Дмитрий
Странно, что Вас минусуют. Поганые бездуховные гейропейцы миллионами принимают украинских беженцев, а носители духовных скреп арабы и палец о палец не хотят ударить ради своих соплеменников
Можно подумать духовных скреп нет у израильтян с их шаббатами
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