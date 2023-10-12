«Осуждаем акты насилия против мирных жителей». «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» почтят память жертв конфликта в Израиле и секторе Газа 

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Израиля по футболу Тоттенхэм высшая лига Израиль Сборная Палестины по футболу Политика Футбол

«Ман Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» почтят память жертв конфликта Израиля и Палестины.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1300 человек.

АПЛ сегодня выступила с заявлением: «Шокированы эскалацией кризиса в Израиле и секторе Газа, осуждаем насилие в отношении гражданских. Надеемся на мир».

«В поддержку заявления Премьер-лиги в связи с разворачивающимся кризисом в Израиле и секторе Газа на матче «Манчестер Сити» против «Брайтона» в субботу, 21 октября, мы отдадим дань уважения всем пострадавшим», – говорится в заявлении «Ман Сити».

«Наши мысли – со всеми, кого затронула гибель невинных людей в Израиле и Газе. Мы можем подтвердить, что, как и другие клубы, мы отдадим дань памяти во время следующего матча женской Суперлиги и Премьер-лиги, который пройдет дома с «Эвертоном», – сообщили в «Ливерпуле».

«Клуб и наша футбольная семья шокированы и опечалены эскалацией кризиса в Израиле и Газе и решительно осуждают ужасные и жестокие акты насилия против невинных мирных жителей.

Мы выражаем искренние соболезнования жертвам, их семьям и пострадавшим. Присоединимся к другим клубам и наденем черные повязки и проведем минуту молчания во время следующего матча Премьер-лиги с «Фулхэмом», – сообщили в «Тоттенхэме».

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47 комментариев

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OldCityFan
Ответ ILYA_FCB
Кто-нибудь скажет о том как скорбит о жертвах в Украине и России? Или уже забыли?
При все уважение к украинскому народу, но если бы Россия воевала такими методами, как Израиль то война давно была бы окончена
+88
-12
+76
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bel01
Очень аккуратно и политкорректно.
Скорбим о жертвах в Израиле, скорбим о жертвах в Газе...

Никакого подсвечивания флага одной из сторон.
+73
-5
+68
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Крыло советов
Ответ bel01
Очень аккуратно и политкорректно. Скорбим о жертвах в Израиле, скорбим о жертвах в Газе... Никакого подсвечивания флага одной из сторон.
Это наиболее правильно, потому что правых в этом конфликте уже нет. И те и другие наворотили на суд в Гааге
+49
-6
+43
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Фёдор Кузнецов
Ответ Денис Давыдов
Комментарий скрыт
Как минимум тебе, раз вспомнил
+15
-6
+9
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Ызяя
Ответ Денис Давыдов
Комментарий скрыт
Или ....придут, поддерживающие Израиль и начнут ныть про два стула, впрочем кому на них не пофиг)
+14
-6
+8
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Ashan Sorokin
Ответ deadjoker
Ждем заявления Леви :)))
Леви как порядочный еврей уже считает на сколько можно заработать на акциях компаний ВПК
+7
-1
+6
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OldCityFan
Уважение Английским клубам, уважение ФА
+7
-3
+4
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ILYA_FCB
Кто-нибудь скажет о том как скорбит о жертвах в Украине и России?
Или уже забыли?
+7
-5
+2
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Ызяя
Ответ bel01
Очень аккуратно и политкорректно. Скорбим о жертвах в Израиле, скорбим о жертвах в Газе... Никакого подсвечивания флага одной из сторон.
В Британии деньги и арабские и еврейские, и терять их не хочется.
Ведущим сектором британской экономики является сфера услуг (3/4 ВВП). Лидирующее положение в ней занимает её финансовая составляющая (27,7 % ВВП) определяющая специализацию страны в системе международных экономических отношений
+6
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Гамарджоба Генацвале
Разворачивающийся кризис, конфликт? Это же война называется.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Денис Давыдов
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Можешь пнуть пустоту закрыв глаза и представить "наших", может лучше станет
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Песчанка
https://www.youtube.com/watch?v=v7F9eD0cFGU

Палестинцы право на жизнь
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Мыкола
Молодцы. Поскорбели. Ну теперь точно можно сносить всю Газу)))
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андрэ
Ну удивление адекватно
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Direct free kick
Ответ Песчанка
https://www.youtube.com/watch?v=v7F9eD0cFGU Палестинцы право на жизнь
Правда на стороне Палестины https://i121.fastpic.org/big/2023/0425/76/9bb263e26aa759eb5906ae8a2b7c5876.jpg?md5=ZwGErvAn9s9edkX87hfSRQ&expires=1682438400
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Денис Давыдов
Ответ Фёдор Кузнецов
Как минимум тебе, раз вспомнил
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Power Lifting
«На двух стульях не усидишь»
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brace
Лицемеры
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Император Плутона
ловкие ребята
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Adam Almurzaev
Ответ bel01
Очень аккуратно и политкорректно. Скорбим о жертвах в Израиле, скорбим о жертвах в Газе... Никакого подсвечивания флага одной из сторон.
Дело в том, что таких территориальных войн будет еще много. Скоро Китай пойдет за Тайванью, а Северная Корея уже засматривается на Коян (и Йончхон хотят вернуть). Хинду проводят очень сильную исламофобскую политику в своей же стране, где буквально проводят акции в поддержку насильков мусульман (например один хинду зарезал одну девушку а вторую из;;;;;овал и его чуть ли не героем сделали.) что очень не нравится Пакистану. Недавно кстати Индусы еще и лидера Кхали убили в Канаде. Так что тут терка трех сторон Пакистан, Индия, и Кхали (их более 40 млн).

Так что в ближайщем будущем должно быть интересно.
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KozlikX
Ответ Крыло советов
Это наиболее правильно, потому что правых в этом конфликте уже нет. И те и другие наворотили на суд в Гааге
все клали на эти суды
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Vvild
Ответ Гамарджоба Генацвале
Разворачивающийся кризис, конфликт? Это же война называется.
Я думал, всё уже привыкли избегать этого слова...
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dimitrii63
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Ответ filippa
не умные, а хитрожопые. это разные вещи.
разные вещи от англосаксов, эта война - чья нужно война
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dimitrii63
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Песчанка
https://www.youtube.com/watch?v=v7F9eD0cFGU Палестинцы право на жизнь
так это когда было, у меня приятель боролся в тех местах за независимость, "палестинец" одним словом
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Alisher Buranov
Как всегда, они в своём стиле, написано в общих чертах, не придётся, ни вам ни нам.....
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