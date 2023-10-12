«Осуждаем акты насилия против мирных жителей». «Ман Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» почтят память жертв конфликта в Израиле и секторе Газа 

«Ман Сити», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» почтят память жертв конфликта Израиля и Палестины.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1300 человек.

АПЛ сегодня выступила с заявлением: «Шокированы эскалацией кризиса в Израиле и секторе Газа, осуждаем насилие в отношении гражданских. Надеемся на мир».

«В поддержку заявления Премьер-лиги в связи с разворачивающимся кризисом в Израиле и секторе Газа на матче «Манчестер Сити» против «Брайтона» в субботу, 21 октября, мы отдадим дань уважения всем пострадавшим», – говорится в заявлении «Ман Сити».

«Наши мысли – со всеми, кого затронула гибель невинных людей в Израиле и Газе. Мы можем подтвердить, что, как и другие клубы, мы отдадим дань памяти во время следующего матча женской Суперлиги и Премьер-лиги, который пройдет дома с «Эвертоном», – сообщили в «Ливерпуле».

«Клуб и наша футбольная семья шокированы и опечалены эскалацией кризиса в Израиле и Газе и решительно осуждают ужасные и жестокие акты насилия против невинных мирных жителей.

Мы выражаем искренние соболезнования жертвам, их семьям и пострадавшим. Присоединимся к другим клубам и наденем черные повязки и проведем минуту молчания во время следующего матча Премьер-лиги с «Фулхэмом», – сообщили в «Тоттенхэме».

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