АПЛ: «Шокированы эскалацией кризиса в Израиле и секторе Газа, осуждаем насилие в отношении гражданских. Надеемся на мир»

АПЛ выступила с заявлением по поводу ситуации в Израиле и Палестине.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1300 человек.

«Премьер-лига шокирована и опечалена эскалацией кризиса в Израиле и Секторе Газа и решительно осуждает ужасные и жестокие акты насилия в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц. Мы надеемся на мир, и мы искренне сочувствуем жертвам, их семьям и пострадавшим общинам.

В знак уважения ко всем пострадавшим игроки, менеджеры и официальные лица Премьер-лиги наденут черные повязки и почтут минутой молчания матчи, которые пройдут с 21 по 23 октября.

Лига также сделает пожертвование Британскому Красному Кресту, чтобы поддержать усилия по оказанию помощи тем, кто в ней остро нуждается», – сказано в сообщении.

FA объявила об акции в память о «невинных жертвах событий в Израиле и Палестине» – минута молчания и повязки. На «Уэмбли» допустят символику только играющих сборных

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