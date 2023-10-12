АПЛ: «Шокированы эскалацией кризиса в Израиле и секторе Газа, осуждаем насилие в отношении гражданских. Надеемся на мир»

Теги премьер-лига Англия происшествия Политика Футбол

АПЛ выступила с заявлением по поводу ситуации в Израиле и Палестине.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1300 человек.

«Премьер-лига шокирована и опечалена эскалацией кризиса в Израиле и Секторе Газа и решительно осуждает ужасные и жестокие акты насилия в отношении ни в чем не повинных гражданских лиц. Мы надеемся на мир, и мы искренне сочувствуем жертвам, их семьям и пострадавшим общинам.

В знак уважения ко всем пострадавшим игроки, менеджеры и официальные лица Премьер-лиги наденут черные повязки и почтут минутой молчания матчи, которые пройдут с 21 по 23 октября.

Лига также сделает пожертвование Британскому Красному Кресту, чтобы поддержать усилия по оказанию помощи тем, кто в ней остро нуждается», – сказано в сообщении.

FA объявила об акции в память о «невинных жертвах событий в Израиле и Палестине» – минута молчания и повязки. На «Уэмбли» допустят символику только играющих сборных

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35 комментариев

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lucasche
На двух стульях
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ lucasche
На двух стульях
Ещё бы, с одной стороны шекели и медиамагнаты, с другой нефтедоллары и владельцы клубов🤓
+38
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Craz1gor
За все хорошее против всего плохого
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Тухель
Когда поддерживают только Израиль, то на спортсе ноют, что не поддерживают мирных жителей другой стороны, когда поддерживают всех мирных жителей и критикуют бомбежку и с той и с другой стороны, то опять нытье.
Алсу сидя на подоконнике позавидовала бы количеству нытья экспертов спортс.
+25
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S. A.
Хитренькие какие
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Nikolay Kavcic
Ответ Тухель
Когда поддерживают только Израиль, то на спортсе ноют, что не поддерживают мирных жителей другой стороны, когда поддерживают всех мирных жителей и критикуют бомбежку и с той и с другой стороны, то опять нытье. Алсу сидя на подоконнике позавидовала бы количеству нытья экспертов спортс.
а их устроит только полная поддержка хамас.
партнёры же
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Тухель
Ответ Nikolay Kavcic
а их устроит только полная поддержка хамас. партнёры же
Ну не знаю, как можно считать партнерами тех кто пообещал уничтожить Израиль, а потом и всех христьян. Ладно еще сейчас был бы СССР где религия особо не распространялась, но наши даже в школах преподают "неверную религию".
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Андрей Балабаев
Ответ lucasche
На двух стульях
Скорее на ножке стула
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УльтраПравый
Но в России для гражданских лиц АПЛ показывать по ТВ не будем
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MikhaL
За всё хорошее против всего плохого.
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XXXVI
Вам хоть что-то понравится, комментаторы?
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RembaXXX
Ответ Тухель
Когда поддерживают только Израиль, то на спортсе ноют, что не поддерживают мирных жителей другой стороны, когда поддерживают всех мирных жителей и критикуют бомбежку и с той и с другой стороны, то опять нытье. Алсу сидя на подоконнике позавидовала бы количеству нытья экспертов спортс.
Так по мнению патриотов надо однозначно Хамас поддержать в их борьбе против сионистов всего мира, начиная от враждебных сша и прочих "англосаксов".
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Proper Chels
Ответ lucasche
На двух стульях
В вопросе мирного населения нужно выбирать правильный стул?
Нормальному человеку жалко и тех, и тех.
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МЮ20
А по другому и не могли высказатся
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Sergio19882007
Ответ Тухель
Когда поддерживают только Израиль, то на спортсе ноют, что не поддерживают мирных жителей другой стороны, когда поддерживают всех мирных жителей и критикуют бомбежку и с той и с другой стороны, то опять нытье. Алсу сидя на подоконнике позавидовала бы количеству нытья экспертов спортс.
Тоже об этом подумал, что на спортсе вечно ноют)
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Иван Шуткин
Со стороны Израиля тоже ?)
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Power Lifting
«И вашим и нашим»
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And-Rover
Как резко стали озабоченными судьбами других людей в Европе представители организаций различных сфер.
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Spartakus1984
Почему не осуждают насилие Украинцев над жителями Донбасса и Луганска?А сейчас и обстрелы с дронов Украинский людей в Крыму?
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Ильнур Хасанов
Все таки прогнулись.
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Артем Русанов
Очень размытое заявление
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lundian
Пойду в твиттер, полюбуюсь шитстормом.
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Sergio19882007
Ответ Александр Чижов
израилю бан не забудте дать
Как АПЛ может бан дать Израилю?) Ты хоть выбирай где писать свой коммент)
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