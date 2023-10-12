Еврейские активисты раскритиковали отказ от подсветки «Уэмбли» в цветах флага Израиля: «Террористы уничтожили за день больше всего евреев со времен Холокоста. Позор, что в футболе не хотят это признать»

Теги премьер-лига Англия сборная Израиля по футболу Уэмбли высшая лига Израиль Футбольная ассоциация Англии Сборная Палестины по футболу Политика контент Футбол

Активисты раскритиковали отказ от подсветки «Уэмбли» в цветах флага Израиля.

Речь идет о британской неправительственной организации Campaign Against Antisemitism, созданной членами англо-еврейской общины. В организации, выступающей против антисемитизма, раскритиковали реакцию Футбольной ассоциации Англии (FA) и АПЛ на ситуацию в Израиле и секторе Газа.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1300 человек.

АПЛ сегодня выступила с заявлением: «Шокированы эскалацией кризиса в Израиле и секторе Газа, осуждаем насилие в отношении гражданских. Надеемся на мир». FA объявила об акции в память о «невинных жертвах событий в Израиле и Палестине» – минута молчания и повязки, на «Уэмбли» допустят символику только играющих сборных.

«FA занимает выжидательную позицию, откладывая решение. Эти «разрушительные события» произошли не случайно, как какое-нибудь стихийное бедствие.

Они были вызваны убийственной террористической организацией, которая варварски уничтожила за один день наибольшее количество евреев со времен Холокоста. То, что футбольная индустрия не хочет этого признать, является позором.

Непонятное решение не подсвечивать «Уэмбли» [в цветах флага], когда стадион не раз подсвечивался в прошлом [по разным поводам], говорит о многом.

FA, Премьер-лига и другие организации британского футбола должны осудить террористические акты незамедлительно и без каких-либо оговорок», – сообщили в Campaign Against Antisemitism.

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122 комментария

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Самозанятый
А палестинцев никто не считает...
+126
-11
+115
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Eziiko
А ничего что умерло такое же количество палестинцев?Или это опять другое?
+82
-9
+73
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Лука Стабровский
Ответ Mechel**
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Хамас, ладно, террористы, но власть Израиля чем лучше? Они без разбору бомбят всё подряд и заявили, что ни за что не будут отвечать. Это нормально?
+64
-2
+62
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Schiaff1no
А сколько мирных палестинцев было и будет уничтожено?
Насколько методы войны оправданы можно спорить, но мирные будут с обеих сторон гибнуть, тут вполне политкорректно вышло
+56
-9
+47
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Taaor
Ответ Самозанятый
А палестинцев никто не считает...
Палестинцы народ не богоизбранный, понимать надо
+49
-3
+46
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unreality
Ну, Израиль уже их переплюнул, а сколько там тел под разрушенными жилыми зданиями лежит, представить страшно. Но, конечно, не все жизни одинаково важны, мы понимаем, да.
+48
-4
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Maricone
В немецких СМИ пару дней назад писали про то, как израильские военные за последние пару лет более 500 палестинских детеё казнили. Чо эти евреи про это скажут?
+22
-3
+19
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King_X
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что палестинская атака на Израиль эквивалентна десяти терактам 11 сентября 2001 года в США

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В край поехали со своими сравнениями
+19
-1
+18
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unreality
Ответ Самозанятый
А палестинцев никто не считает...
Выдержки из Священного Талмуда: «На сколько люди выше всех животных, на столько евреи выше всех остальных людей» (Sepher Zeror ha Mar fol 107 b). Nidrasch Talpioth, стр. 225-L: «Иегова создал неевреев в человеческом обличии, чтобы евреям не пришлось пользоваться услугами животных
+16
-1
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Velirpa
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С подачи России. Ну да, ну да. Везде виновата Россия.
+14
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Лука Стабровский
Ответ Mechel**
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Когда ты десятилетиями живешь под угнетением евреев, да и на собственной земле, и они контролируют каждый твой шаг, кроме ненависти в тебе ничего не будет. Но я к тому, что убивают и те и другие. И для меня тут невинные только мирные жители, так что я не вижу разницу между Хамас и Израилем
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Честный контроль
Уэмбли на год вперед проплачен спонсорами терроризма для показа жовто-блакитной подсветки
+17
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Manu Maks
Ответ David Aprasidze
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Вся Палестина!
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Антон Фалафель
Мня как еврея выбешивает эта постоянная спекуляция темой холокоста.
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Eziiko
Ответ Mechel**
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Не другое,это всё те же мирные жители или для вас палестинцы нелюди?По крайней мере для Израиля они нелюди
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Заяцволк
Кто там кого убил - это один вопрос. Но самое стыдное в этой речи вот что: "футбольная индустрия не хочет этого признать". Блин, футбольная индустрия вообще не должна никак на это реагировать, она должна футболом заниматься, а эти снова пытаются заставить футбол заниматься политикой.
Вот представьте картину. Есть детский сад. Туда родители привели детей, они играются в кубики, потом обед, потом спят, потом гуляют и т.п. В общем - своя атмосфера. И туда забегают евреи, и кричат "...были вызваны убийственной террористической организацией, которая варварски уничтожила за один день наибольшее количество евреев со времен Холокоста. То, что детские сады не хотят этого признать, является позором". Стыд же. Дети им скажут "Дяди, вы чё, мы тут пытаемся кашу поесть, нам вообще до фени ваши разборки".
Можно детсад заменить здесь на роддом, библиотеку, музыкальный концерт и т.п.
В футболе блин в футбол играют, в детском саду кашу едят, в роддоме рожают, а на концерте слушают музыку, на кой чёрт этим структурам ваша политика ? Не, ну какой же стыд
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arspurs9
Ответ King_X
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что палестинская атака на Израиль эквивалентна десяти терактам 11 сентября 2001 года в США ------ В край поехали со своими сравнениями
Оно и понятно. Палестинская атака хотя бы "извне", а не самострел по башням ради похода в одну страну)
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Schiaff1no
Ответ David Aprasidze
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То что рядом с вами живут дЭбилы, обесценивает жизнь?
Ну удачи вам с такими взглядами.
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Самозанятый
Ответ David Aprasidze
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Отвратительнее вашего комментария только андроновы.
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RUSfan SpartakOV
Ответ Velirpa
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Напиши чушь-станет легче...🤦
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FilinMD
Ответ Eziiko
А ничего что умерло такое же количество палестинцев?Или это опять другое?
Так палестинцы погибли, как пишут, а израильтяне убиты

Вот так. Люди 1 сорта против людей 2 сорта, или, если верить официальным лицам Израиля, и не люди вовсе
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QWertY
А минусы будут?
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Лука Стабровский
Ответ Jan Paskel
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Сам и ответил на свой вопрос. Разбирайся с террористами, а не со всеми подряд. Не все твои соседи радикалы
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Лига Мастеров
Ответ Мишаня Кашников
спорный в чём? убитых и раненых с обеих сторон уже числу не подаётся, и ещё неизвестно когда это всё закончится и чем. Но с одной стороны хорошо что у евреев с арабами война началась, есть шанс под шумок дожать соседей
если мы бомбили Украины с интенсивностью евреев в Украине уже год назад не было бы не одного жилого многоэтажного дома. Да и так бы дожали там уже спидозников на фронт гребут щас просто с меньшими потерями возможно дожмем
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Лига Мастеров
Ответ David Aprasidze
Вся Палестина - нахлебники на шее Израиля, ООН и ЕС. Я про заложников.
они жили на своей земле веками до 46 года и не у кого денег не просили а потом пришли евреи выгнали их из дома и загнали как зверей в Гетто ща забором . Желаю тебе такого же может тогда поймешь что это такое
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