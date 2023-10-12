Еврейские активисты раскритиковали отказ от подсветки «Уэмбли» в цветах флага Израиля: «Террористы уничтожили за день больше всего евреев со времен Холокоста. Позор, что в футболе не хотят это признать»

Активисты раскритиковали отказ от подсветки «Уэмбли» в цветах флага Израиля.

Речь идет о британской неправительственной организации Campaign Against Antisemitism, созданной членами англо-еврейской общины. В организации, выступающей против антисемитизма, раскритиковали реакцию (FA) и АПЛ на ситуацию в Израиле и секторе Газа.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1300 человек.

сегодня выступила с заявлением: «Шокированы эскалацией кризиса в Израиле и секторе Газа, осуждаем насилие в отношении гражданских. Надеемся на мир». FA объявила об акции в память о «невинных жертвах событий в Израиле и Палестине» – минута молчания и повязки, на « » допустят символику только играющих сборных.

«FA занимает выжидательную позицию, откладывая решение. Эти «разрушительные события» произошли не случайно, как какое-нибудь стихийное бедствие.

Они были вызваны убийственной террористической организацией, которая варварски уничтожила за один день наибольшее количество евреев со времен Холокоста. То, что футбольная индустрия не хочет этого признать, является позором.

Непонятное решение не подсвечивать «Уэмбли» [в цветах флага], когда стадион не раз подсвечивался в прошлом [по разным поводам], говорит о многом.

FA, Премьер-лига и другие организации британского футбола должны осудить террористические акты незамедлительно и без каких-либо оговорок», – сообщили в Campaign Against Antisemitism.

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