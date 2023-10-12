Еврейские активисты раскритиковали отказ от подсветки «Уэмбли» в цветах флага Израиля: «Террористы уничтожили за день больше всего евреев со времен Холокоста. Позор, что в футболе не хотят это признать»
Активисты раскритиковали отказ от подсветки «Уэмбли» в цветах флага Израиля.
Речь идет о британской неправительственной организации Campaign Against Antisemitism, созданной членами англо-еврейской общины. В организации, выступающей против антисемитизма, раскритиковали реакцию Футбольной ассоциации Англии (FA) и АПЛ на ситуацию в Израиле и секторе Газа.
7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 1300 человек.
АПЛ сегодня выступила с заявлением: «Шокированы эскалацией кризиса в Израиле и секторе Газа, осуждаем насилие в отношении гражданских. Надеемся на мир». FA объявила об акции в память о «невинных жертвах событий в Израиле и Палестине» – минута молчания и повязки, на «Уэмбли» допустят символику только играющих сборных.
«FA занимает выжидательную позицию, откладывая решение. Эти «разрушительные события» произошли не случайно, как какое-нибудь стихийное бедствие.
Они были вызваны убийственной террористической организацией, которая варварски уничтожила за один день наибольшее количество евреев со времен Холокоста. То, что футбольная индустрия не хочет этого признать, является позором.
Непонятное решение не подсвечивать «Уэмбли» [в цветах флага], когда стадион не раз подсвечивался в прошлом [по разным поводам], говорит о многом.
FA, Премьер-лига и другие организации британского футбола должны осудить террористические акты незамедлительно и без каких-либо оговорок», – сообщили в Campaign Against Antisemitism.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Насколько методы войны оправданы можно спорить, но мирные будут с обеих сторон гибнуть, тут вполне политкорректно вышло
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В край поехали со своими сравнениями
Вот представьте картину. Есть детский сад. Туда родители привели детей, они играются в кубики, потом обед, потом спят, потом гуляют и т.п. В общем - своя атмосфера. И туда забегают евреи, и кричат "...были вызваны убийственной террористической организацией, которая варварски уничтожила за один день наибольшее количество евреев со времен Холокоста. То, что детские сады не хотят этого признать, является позором". Стыд же. Дети им скажут "Дяди, вы чё, мы тут пытаемся кашу поесть, нам вообще до фени ваши разборки".
Можно детсад заменить здесь на роддом, библиотеку, музыкальный концерт и т.п.
В футболе блин в футбол играют, в детском саду кашу едят, в роддоме рожают, а на концерте слушают музыку, на кой чёрт этим структурам ваша политика ? Не, ну какой же стыд
Ну удачи вам с такими взглядами.
Вот так. Люди 1 сорта против людей 2 сорта, или, если верить официальным лицам Израиля, и не люди вовсе