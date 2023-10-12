Харри Магуайр: «Реального шанса уйти в «Вест Хэм» не было: клубы не договорились, со мной – тоже. Буду бороться за место в «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия Харри Магуайр Футбол

Харри Магуайр заявил, что верит в себя, и объяснил, почему не ушел в «Вест Хэм».

В этом сезоне защитник отыграл 206 минут в четырех матчах «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. После назначения Эрика тен Хага тренером в мае 2022 года Магуайр всего 9 раз вышел в старте в АПЛ.

«Я могу делать только то, что делал с тех пор, как пришел в команду, показывая хороший уровень. В этом сезоне я дважды вышел в старте, несколько раз вышел на замену, но да, я продолжаю усердно работать на тренировках.

Тренер может лишь наблюдать за тренировками и принимать решение на их основе, а также не основе матчей, когда мне дают возможность играть. Я продолжу трудиться, бороться. Я очень верю в себя».

О несостоявшемся переходе в «Вест Хэм»

«Переход в «Вест Хэм» не был согласован ни со мной, ни между клубами. Не было такого, что я мог просто сказать «да» и уйти. Реальной возможности не было, потому что мы недостаточно продвинулись в этом направлении.

«Вест Хэм» – большой клуб, но я по-прежнему полностью сосредоточен на «Манчестер Юнайтед». Хочу бороться за место, но, конечно, для меня действительно важно игровое время», – сказал Магуайр.

Магуайр об «МЮ»: «Не собираюсь сидеть здесь всю жизнь, играя раз в месяц. Верю в себя»

Магуайр об «МЮ»: «Процент побед, когда я был в старте, смехотворно высок. Статистика при этом тренере говорит сама за себя»

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7 комментариев

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Mekanych Red Devil
Если бы между клубами не было договоренности, то Мойес не стал бы открыто об этом заявлять. Просто Харри не захотел терять в деньгах, вот и все. А теперь вспомнил, что хочет играть чаще. И рыбку съесть и… как говорится.
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bestvideox
Какое игровое время? У Онана и так дела не очень, а тут ещё и защитник по своим воротам лупить начнёт.
+8
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<~Inter~>
клубы не договорились из-за желания Харри не потерять в деньгах.Вест Хэм скорее всего хотел, чтобы МЮ сам покрыл данную разницу и в этом была вся загвоздка
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vincere
Ответ OldCityFan
Странно, что это интервью было не у Пирс Моргана
Ещё успеет. Пока почву прощупывает.
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OldCityFan
Странно, что это интервью было не у Пирс Моргана
0
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Трент 66
Кто еще будет платить этому бревну столько денег, кроме пригорода? Будет отсиживать контракт.
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elan_
Харри Магуайр: "Я похож на лоха, чтоб играть в Вєст Хэме за копейки? Со мной не договорились, так что я лучше буду полировать лавку"
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