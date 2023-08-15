«Вест Хэм» обеспокоен из-за задержки трансфера Магуайра и рассматривает иные варианты. Защитник просит у «МЮ» компенсацию зарплаты
Трансфер Харри Магуайра из «Манчестер Юнайтед» в «Вест Хэм» может сорваться.
Как пишет The Guardian, лондонский клуб обеспокоен из-за задержки трансфера Магуайра и готовит список альтернативных кандидатов на усиление центра обороны.
Тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес настаивал на трансфере Магуайра, и на прошлой неделе клуб согласовал с «МЮ» переход защитника за 30 миллионов фунтов. Харри договорился с «Вест Хэмом» об условиях личного контракта, но сделка по-прежнему не закрыта.
Проблема заключается в том, что Магуайр хочет получить частичную компенсацию зарплаты от «Ман Юнайтед». После выхода клуба в Лигу чемпионов его зарплата ощутимо выросла (таковы условия контракта Магуайра), а в «Вест Хэме» он будет получать меньше.
Из-за возникшей неопределенности «Вест Хэм» опасается, что Магуайр просто тянет время и не уверен в переходе. Лондонцы не хотят больше ждать и рассматривают иных кандидатов на усиление центра защиты. Кроме того, у скаутского отдела есть ощущение, что «Вест Хэм» сможет подписать более быстрого центрального защитника. Клубу интересны Джонатан Та и Одилон Коссуну, выступающие за «Байер».
Экс-капитан «МЮ» не вышел на поле во вчерашнем матче 1-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона». Полную статистику 30-летнего защитника можно найти здесь.
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Вы хотели написать с "бытовой" а не "филигранной" ? ))
Если он в штрафной теряет игроков, 1в1 дает себя постоянно обыграть, теряет позицию?
У него зп в МЮ 10 млн фунтов за сезон, по контракту осталось 2 года. То есть, если с ним просто разорвать контракт в одностороннем порядке, то заплатить нужно будет 20 млн, а здесь он за трансфер хочет 15 млн.
Его надо не на лавке держать, а вообще из состава вывести и пускай в резерве гниёт
Ну и не удивлюсь, что он останется, как раз Мартинес опять сломался
очень мю удивил,что в центре поля была дыра и в атаке очень пока вяло все было по матчу.
У физрука Саутгейта есть свои любимчики, которые никогда не сядут на скамейку.
После победы Челси в ЛЧ когда Джеймс и Чиллуэл провели свой лучший сезон в карьере и тащили в ЛЧ, он засадил их обоих на банку на Евро. Трента он в принципе не особо котирует, как и Томори, которого даже не всегда вызывает.
А вот Макгуайер играет всегда 🤡
Заменю его в фентази.
Еще раз благодарю
но я читал про 7 млн