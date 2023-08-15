«Вест Хэм» обеспокоен из-за задержки трансфера Магуайра и рассматривает иные варианты. Защитник просит у «МЮ» компенсацию зарплаты

Трансфер Харри Магуайра из «Манчестер Юнайтед» в «Вест Хэм» может сорваться.

Как пишет The Guardian, лондонский клуб обеспокоен из-за задержки трансфера Магуайра и готовит список альтернативных кандидатов на усиление центра обороны.

Тренер « » Дэвид Мойес настаивал на трансфере Магуайра, и на прошлой неделе клуб согласовал с «МЮ» переход защитника за 30 миллионов фунтов. Харри договорился с «Вест Хэмом» об условиях личного контракта, но сделка по-прежнему не закрыта.

Проблема заключается в том, что Магуайр хочет получить частичную компенсацию зарплаты от « ». После выхода клуба в Лигу чемпионов его зарплата ощутимо выросла (таковы условия контракта ), а в «Вест Хэме» он будет получать меньше.

Из-за возникшей неопределенности «Вест Хэм» опасается, что Магуайр просто тянет время и не уверен в переходе. Лондонцы не хотят больше ждать и рассматривают иных кандидатов на усиление центра защиты. Кроме того, у скаутского отдела есть ощущение, что «Вест Хэм» сможет подписать более быстрого центрального защитника. Клубу интересны и , выступающие за «Байер».

Экс-капитан «МЮ» не вышел на поле во вчерашнем матче 1-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона». Полную статистику 30-летнего защитника можно найти здесь.

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