«Вест Хэм» обеспокоен из-за задержки трансфера Магуайра и рассматривает иные варианты. Защитник просит у «МЮ» компенсацию зарплаты

Теги Байер Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Харри Магуайр Джонатан Та Одилон Коссуну деньги Футбол

Трансфер Харри Магуайра из «Манчестер Юнайтед» в «Вест Хэм» может сорваться.

Как пишет The Guardian, лондонский клуб обеспокоен из-за задержки трансфера Магуайра и готовит список альтернативных кандидатов на усиление центра обороны.

Тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес настаивал на трансфере Магуайра, и на прошлой неделе клуб согласовал с «МЮ» переход защитника за 30 миллионов фунтов. Харри договорился с «Вест Хэмом» об условиях личного контракта, но сделка по-прежнему не закрыта.

Проблема заключается в том, что Магуайр хочет получить частичную компенсацию зарплаты от «Ман Юнайтед». После выхода клуба в Лигу чемпионов его зарплата ощутимо выросла (таковы условия контракта Магуайра), а в «Вест Хэме» он будет получать меньше.

Из-за возникшей неопределенности «Вест Хэм» опасается, что Магуайр просто тянет время и не уверен в переходе. Лондонцы не хотят больше ждать и рассматривают иных кандидатов на усиление центра защиты. Кроме того, у скаутского отдела есть ощущение, что «Вест Хэм» сможет подписать более быстрого центрального защитника. Клубу интересны Джонатан Та и Одилон Коссуну, выступающие за «Байер».

Экс-капитан «МЮ» не вышел на поле во вчерашнем матче 1-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона». Полную статистику 30-летнего защитника можно найти здесь.

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36 комментариев

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Олег910
Магваер должен получить все до последнего пенни. Легенда своей гениальной игрой с филигранной техникой вывел МЮ в ЛЧ и достоин уйти под овации стадиона с заслуженной зарплатой.
+27
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+27
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Numunu
Ответ Олег910
Магваер должен получить все до последнего пенни. Легенда своей гениальной игрой с филигранной техникой вывел МЮ в ЛЧ и достоин уйти под овации стадиона с заслуженной зарплатой.
//своей гениальной игрой с филигранной техникой //

Вы хотели написать с "бытовой" а не "филигранной" ? ))
+10
-1
+9
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Cristiano Ronaldo
Магуайр отличный защитник, что и доказывал в Лестере и сборной Англии, просто в МЮ ему не подходит высокая линия обороны, а вот в тройке он будет топом.
+13
-8
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<~Inter~>
Велик шанс, что в сборной Томори и Колвилл подвинут его из состава и возможно лучше остаться на хорошей зарплате в МЮ
+4
0
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Cristiano Ronaldo
Ответ Аморалинни
Эти сказки про высокую линию оборону очень смешные Особенно когда Магваер бьет по воздуху мимо мяча, путается в собственных ногах, теряет игрока и т.д.
Манчестер Юнайтед действительно играет высоко, что видно было даже по вчерашнему матчу, поэтому для центральных защитников важна скорость.
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Любезный Коссутий
Мага к выходу в ЛЧ имеет мало отношения. еще бы кто претензии предъявлял.
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Аморалинни
Ответ Cristiano Ronaldo
Манчестер Юнайтед действительно играет высоко, что видно было даже по вчерашнему матчу, поэтому для центральных защитников важна скорость.
Причем тут скорость
Если он в штрафной теряет игроков, 1в1 дает себя постоянно обыграть, теряет позицию?
+4
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NIRVANA
Ответ Аморалинни
Человек своими привозами мешал попаданию в ЛЧ, а теперь просит деньги за выход туда🤡 Ну и не удивлюсь, что он останется, как раз Мартинес опять сломался
У Лисандро ничего серьезного вроде бы, просто перестраховались, к тому же желтая у него была
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Joker17
По последним слухам ХариМагвая хочет 15 млн фунтов компенсации, т.е. половину от той суммы, что Вэст Хэм предлагает МЮ.
У него зп в МЮ 10 млн фунтов за сезон, по контракту осталось 2 года. То есть, если с ним просто разорвать контракт в одностороннем порядке, то заплатить нужно будет 20 млн, а здесь он за трансфер хочет 15 млн.
Его надо не на лавке держать, а вообще из состава вывести и пускай в резерве гниёт
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dimamak10
Ответ Cristiano Ronaldo
Магуайр отличный защитник, что и доказывал в Лестере и сборной Англии, просто в МЮ ему не подходит высокая линия обороны, а вот в тройке он будет топом.
Будет нормальным защитником, но не топом , он слишком медленный и долго принимает решения
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Аморалинни
Человек своими привозами мешал попаданию в ЛЧ, а теперь просит деньги за выход туда🤡
Ну и не удивлюсь, что он останется, как раз Мартинес опять сломался
+6
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Quintin07
Ответ feelthedroom@mail.ru
Не знал что сломался, матч не смотрел, с утра увидел что один тайм отыграл, думал из за жк убрали. Заменю его в фентази. Еще раз благодарю
просто тактическая замена, учитывая что волки хорошо атаковали и он мог получить вторую жёлтую.
очень мю удивил,что в центре поля была дыра и в атаке очень пока вяло все было по матчу.
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Профессор из Кобхэма
Ответ <~Inter~>
Велик шанс, что в сборной Томори и Колвилл подвинут его из состава и возможно лучше остаться на хорошей зарплате в МЮ
Нет, не выдвинут.
У физрука Саутгейта есть свои любимчики, которые никогда не сядут на скамейку.
После победы Челси в ЛЧ когда Джеймс и Чиллуэл провели свой лучший сезон в карьере и тащили в ЛЧ, он засадил их обоих на банку на Евро. Трента он в принципе не особо котирует, как и Томори, которого даже не всегда вызывает.
А вот Макгуайер играет всегда 🤡
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trav
Ответ Аморалинни
Причем тут скорость Если он в штрафной теряет игроков, 1в1 дает себя постоянно обыграть, теряет позицию?
чего ж он в сборной оплот надежности? потому что в маню физруки постоянно работают и не знают как использовать сильны стороны игрока?
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Born is the King
Макваер требует 20 млн от Мю, чтобы перейти в Вест Хэм
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Dmitriy43
Так вызывать грузчиков или нет:?
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Dm Kznts
даже мага обует мёрто
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Pertinax Gandi
Жаль из Англии в Россию тяжело деньги перевести. А то бы взяли у нас Сабу Сазонова.
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User 0234
Не понимаю Вест Хэм. Зачем так тратиться если есть Эм видео где такой же холодильник стоит 50000 рублей.
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Жоржиньо Не Вейналдум
В наказание его нужно разморозить, сразу уйдет
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Аморалинни
Человек своими привозами мешал попаданию в ЛЧ, а теперь просит деньги за выход туда🤡 Ну и не удивлюсь, что он останется, как раз Мартинес опять сломался
Не знал что сломался, матч не смотрел, с утра увидел что один тайм отыграл, думал из за жк убрали.
Заменю его в фентази.
Еще раз благодарю
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Dm Kznts
Ответ Joker17
По последним слухам ХариМагвая хочет 15 млн фунтов компенсации, т.е. половину от той суммы, что Вэст Хэм предлагает МЮ. У него зп в МЮ 10 млн фунтов за сезон, по контракту осталось 2 года. То есть, если с ним просто разорвать контракт в одностороннем порядке, то заплатить нужно будет 20 млн, а здесь он за трансфер хочет 15 млн. Его надо не на лавке держать, а вообще из состава вывести и пускай в резерве гниёт
за такую наглость да.
но я читал про 7 млн
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Nickolay Lyskov
Ответ Cristiano Ronaldo
Манчестер Юнайтед действительно играет высоко, что видно было даже по вчерашнему матчу, поэтому для центральных защитников важна скорость.
Вчера первые 20 минут игры МЮ катал мяч у своей штрафной через Онану. Если это считается высокой линией обороны, то, да.
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razoblachitel
МЮ обеспокоен из-за задержки трансфера Магваера гораздо больше, как сообщили нам в МЮ.
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ali10line
жалко болельщиков МЮ
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