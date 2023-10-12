Магуайр об «МЮ»: «Не собираюсь сидеть здесь всю жизнь, играя раз в месяц. Верю в себя»
Харри Магуайр выразил недовольство количеством игрового времени в «Ман Юнайтед».
В этом сезоне защитник отыграл 206 минут в четырех матчах «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.
«Я не собираюсь сидеть здесь всю жизнь, играя раз в месяц. Если так будет продолжаться дальше, мне придется провести встречу с клубом и обсудить все.
Но, честно говоря, сейчас я сконцентрирован на двух предстоящих матчах сборной Англии. Это два важных матча. Затем я полностью сосредоточусь на борьбе и попытках вернуть себе место в «Манчестер Юнайтед», а также на том, чтобы помочь команде подняться в чемпионате на то место, где мы должны быть.
Я верю в свои способности. Каждый игрок, который сидит на скамейке, должен верить, что должен играть в старте. Иначе он не сможет показывать высокий уровень. Я не исключение.
Послушайте, это сложно. Я хочу играть. Я хочу чувствовать себя важным для клуба и команды. Сейчас я и близко не играю столько, сколько хотел бы. В этом и суть.
Я должен просто воспользоваться возможностями, когда они возникнут», – сказал Магуайр, который сейчас находится в расположении сборной Англии.
Статистику 30-летнего центрального защитника можно найти здесь.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Летом был шанс уйти в не самый плохой клуб, получать игровое время и играть в еврокубках, так надо было дверной своей ворочать.
А сейчас проснулся
Признаться, последний матч уверенно сыграл💪
Заслужил себе место
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