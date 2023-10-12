Магуайр об «МЮ»: «Не собираюсь сидеть здесь всю жизнь, играя раз в месяц. Верю в себя»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия квалификация Евро-2024 Харри Магуайр Футбол

Харри Магуайр выразил недовольство количеством игрового времени в «Ман Юнайтед».

В этом сезоне защитник отыграл 206 минут в четырех матчах «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

«Я не собираюсь сидеть здесь всю жизнь, играя раз в месяц. Если так будет продолжаться дальше, мне придется провести встречу с клубом и обсудить все.

Но, честно говоря, сейчас я сконцентрирован на двух предстоящих матчах сборной Англии. Это два важных матча. Затем я полностью сосредоточусь на борьбе и попытках вернуть себе место в «Манчестер Юнайтед», а также на том, чтобы помочь команде подняться в чемпионате на то место, где мы должны быть.

Я верю в свои способности. Каждый игрок, который сидит на скамейке, должен верить, что должен играть в старте. Иначе он не сможет показывать высокий уровень. Я не исключение.

Послушайте, это сложно. Я хочу играть. Я хочу чувствовать себя важным для клуба и команды. Сейчас я и близко не играю столько, сколько хотел бы. В этом и суть.

Я должен просто воспользоваться возможностями, когда они возникнут», – сказал Магуайр, который сейчас находится в расположении сборной Англии.

Статистику 30-летнего центрального защитника можно найти здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Так почему ты не пошел на понижение в зарплате и не перешел в Хэм? Вот вот
+59
-5
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Ответ LIv93
Комментарий скрыт
Конечно, место под Лисандро, Вараном и Линдой. А Магич был не против
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Petov
В Рому перейдёт, скорее всего
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Юраков
Спортс, опять такой спортс. Создать заголовок , что бы собрать больше просмотров . В заголовке звучит так, буд то «палено» возомнил себя Санчо, а на деле , он просто поднимает мотивацию
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
А кто верит в тебя?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MS-13
"Will Turner ограничил возможность ответов на его комментарии" ах-ха-ха какой забавный клоун
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kqkly
Ответ QWertY
Так почему ты не пошел на понижение в зарплате и не перешел в Хэм? Вот вот
так он же и сказал,что не собирается всю жизнь,вот контракт кончится и уйдёт)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TheReDevil
ну так и шел бы в Вест Хэм, чо бубнить то
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
Холодильник: Я хочу, чтобы меня открывали. Я хочу чувствовать себя важным для квартиры и семьи. Сейчас меня и близко не открывают столько, сколько я хотел бы. В этом и суть.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MS-13
Ответ Will Turner
?
"?" -ах-ха-ха
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sema mixajlov
Пирс Морган уже выехал в расположение сборной
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GoodHP
Вот уж Харя действительно.
Летом был шанс уйти в не самый плохой клуб, получать игровое время и играть в еврокубках, так надо было дверной своей ворочать.
А сейчас проснулся
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Soul_m
В Вест Хэм была возможность уйти летом, вот и шел бы с миром. "...Мне придется провести встречу с клубом и обсудить все". Ну-ну. Как-то высокопарно звучит. Ну встретится, ну скажут, чтобы дальше сидел на лавке и рот не открывал свой, вот и вся встреча. Молчал бы лучше, играл и не косячил. Клоун.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MS-13
у Харри статистика лучше, чем у пенальдеша
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Red
Оба на холодильник начал барахлить
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
наконец-то!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нурбол Жумаскалиев
не удивлюсь если уйдет куда-нибудь и нормально заиграет. пока в команде такой тренер как тен хаг, который привык выгонять игроков и набирать новых по блату, а не работать с теми кто есть - смысла ждать нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Will Turner
мог бы уже спокойно стоять себе в вэстхэме рядом с другими холодильниками. там модели конечно поновее, двухдверные, но всё же
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LIv93
Холодильник закипел.
Признаться, последний матч уверенно сыграл💪
Заслужил себе место
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MS-13
Ответ Will Turner
мог бы уже спокойно стоять себе в вэстхэме рядом с другими холодильниками. там модели конечно поновее, двухдверные, но всё же
"мог бы уже спокойно стоять себе в вэстхэме" уже кто-то писал. ничего не смог придумать? ты в каком классе?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Батыров
Не понял ))) , от тебя избавиться хотели летом , не смогли , а теперь у тебя претензии по игровому времени )))) во даёт . Подобрал время , когда вся защита попала в лазарет и теперь права качает ))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mekanych Red Devil
Ответ QWertY
Так почему ты не пошел на понижение в зарплате и не перешел в Хэм? Вот вот
Потому что хотел и рыбку съесть и зп высокую иметь)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Soul_m
Ответ MS-13
какое остроумное "я не знаю")) ах-ха-ха
Не знаю чего? Того, что последний матч холодильник особо не напрягался, не должен был принимать быстрые решения, что практически не было угроз воротам МЮ из его зоны. Посмотри игру еще раз, что тут сказать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
laudrup
Была возможность уйти этим летом, почему не воспользовался?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HeyPereh
Кипят - чайники, а холодильнике перегреваются или текут!
Спортс.ру, запомните базу для кликбейтных пушей…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий