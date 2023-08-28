«МЮ» не отпустит Магуайра в «Вест Хэм». Мойес был готов вернуться к обсуждению трансфера

Харри Магуайр останется в «Манчестер Юнайтед».

По информации The Times, главный тренер « » был готов вернуться к идее приобретения защитника, трансфер которого сорвался в середине месяца. Однако лондонцам дали понять, что теперь переход невозможен, тем более на фоне травм в оборонительной линии « ».

Ранее «Вест Хэм» был готов платить футболисту сборной Англии 120 тысяч фунтов в неделю, в то время как в «Юнайтед» он получает 170 тысяч. В связи с этим обратился к манкунианцам с требованием компенсировать ему разницу, выплатив около 5,2 млн фунтов. Это привело к срыву переговоров.

В текущем сезоне 30-летний игрок на поле еще не выходил. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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