«МЮ» не отпустит Магуайра в «Вест Хэм». Мойес был готов вернуться к обсуждению трансфера
Харри Магуайр останется в «Манчестер Юнайтед».
По информации The Times, главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес был готов вернуться к идее приобретения защитника, трансфер которого сорвался в середине месяца. Однако лондонцам дали понять, что теперь переход невозможен, тем более на фоне травм в оборонительной линии «МЮ».
Ранее «Вест Хэм» был готов платить футболисту сборной Англии 120 тысяч фунтов в неделю, в то время как в «Юнайтед» он получает 170 тысяч. В связи с этим Магуайр обратился к манкунианцам с требованием компенсировать ему разницу, выплатив около 5,2 млн фунтов. Это привело к срыву переговоров.
В текущем сезоне 30-летний игрок на поле еще не выходил. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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«Но вы же сами позвонили»
То есть не будет требовать разницу в зарплате компенсировать.
Маге самому нужно решить что для него важнее - место в стартовом составе ВХ и сборная Англии, или потеря 50к в неделю.