«МЮ» не отпустит Магуайра в «Вест Хэм». Мойес был готов вернуться к обсуждению трансфера

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия возможные трансферы Харри Магуайр Футбол

Харри Магуайр останется в «Манчестер Юнайтед».

По информации The Times, главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес был готов вернуться к идее приобретения защитника, трансфер которого сорвался в середине месяца. Однако лондонцам дали понять, что теперь переход невозможен, тем более на фоне травм в оборонительной линии «МЮ».

Ранее «Вест Хэм» был готов платить футболисту сборной Англии 120 тысяч фунтов в неделю, в то время как в «Юнайтед» он получает 170 тысяч. В связи с этим Магуайр обратился к манкунианцам с требованием компенсировать ему разницу, выплатив около 5,2 млн фунтов. Это привело к срыву переговоров.

В текущем сезоне 30-летний игрок на поле еще не выходил. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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24 комментария

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Leon Betov
Правильно, если Магуайр уйдёт не на кого будет скидывать вину
+34
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Russian Horse
Ответ Leon Betov
Правильно, если Магуайр уйдёт не на кого будет скидывать вину
И некуда будет ставить вино
+26
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Shock In
МЮ отказывается продавать Макгуайера. Проклятый таймлайн
+8
-1
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Garrywhu
Да никто не хотел возвращаться за ним. Они уже Мавропаноса купили. Тема неактуальна.
+4
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Le Tallec
Что при Вудворде, что после него - все равно ерунда с трансферами.
+2
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Люблю Марго Робби
Ответ rigobersong
Жаль конечно Магу, в ВХ мог спокойно играть в основе и реанимировать карьеру:) МЮ как всегда ни себе, ни людям:)
Так заберите его в свой ФК мем, будет вместе с лангле веселить всю лол лигу
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Mekanych Red Devil
«Алло, это Вест Хэм? Мы не продадим Магуайра. Все, не могу говорить»

«Но вы же сами позвонили»
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& Co1366
В Манчестере стало прохладнее.
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Валерий Фолин
Ответ Leon Betov
Правильно, если Магуайр уйдёт не на кого будет скидывать вину
Холодильник должен стоять на кухне и не более 42 тыс рублей🤣👌
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alta85
Если без шуток, то его лучше оставить. За первые три игры и Варана, и Мартинеса меняли после первых таймов. У Линделефа точно будет много матчей за сезон. Магуайр может играть в кубках, но учитывая хрустального Варана, он и в чемпионате еще сыграет.
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Dm Kznts
думаю что его отпустят если он сам на выход попросится.
То есть не будет требовать разницу в зарплате компенсировать.
Маге самому нужно решить что для него важнее - место в стартовом составе ВХ и сборная Англии, или потеря 50к в неделю.
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red hikkikomori
Ответ Dm Kznts
думаю что его отпустят если он сам на выход попросится. То есть не будет требовать разницу в зарплате компенсировать. Маге самому нужно решить что для него важнее - место в стартовом составе ВХ и сборная Англии, или потеря 50к в неделю.
Может он понял что со сборной ничего не выиграть( сборная Англии - это чокеры как Арсенал и БД), а лишние 50к на дороге не валяются)
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a2wai
Ответ Старик Стариканов
вся оборона мю держалась на магуайре,а теперь от него избавляются когда команда в каждом матче целую охапку пропускает.
Опохмеляйтесь)
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Владимир Туаев
Надеюсь его всё таки не отпустят никуда и он в своём стиле "поможет" МЮ в отведённое ему время!
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avcgloronalduMU
скорее Тен хаг уйдет))
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Вячеслав Новиков-Володько
Такой игрок самим нужен 🤣🤣🤣
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Begench Berdimuradov
Он остаётся (с)
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Великий Додда
такой громоотвод продают
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#SharkTeam
Всего 5 лямов разницы? Кажется это глупо в такой ситуации
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#SharkTeam
Ответ Dm Kznts
думаю что его отпустят если он сам на выход попросится. То есть не будет требовать разницу в зарплате компенсировать. Маге самому нужно решить что для него важнее - место в стартовом составе ВХ и сборная Англии, или потеря 50к в неделю.
Ему 30 лет, многие даже карьеру в сборной завершают. А тут миллионы денег
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