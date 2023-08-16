«МЮ» все еще ждет предложений по Магуайру, но тен Хаг сказал игроку, что для него есть место в составе
Харри Магуайр хочет остаться в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает ESPN, после срыва трансфера защитника в «Вест Хэм» за 30 млн фунтов защитник намерен остаться в «МЮ».
«Манчестер Юнайтед», как отмечается, по-прежнему открыт для предложений по Магуайру, но тренер Эрик тен Хаг сказал игроку, что для него есть место в составе.
Трансфер Магуайра в «Вест Хэм» исключен. А в «МЮ» считают, что уже поздно выходить на рынок, чтобы искать замену защитнику.
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надо бы в твиттер интеровский написать, мож забыли