«МЮ» все еще ждет предложений по Магуайру, но тен Хаг сказал игроку, что для него есть место в составе

Харри Магуайр хочет остаться в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает ESPN, после срыва трансфера защитника в « » за 30 млн фунтов защитник намерен остаться в «МЮ».

« », как отмечается, по-прежнему открыт для предложений по , но тренер Эрик тен Хаг сказал игроку, что для него есть место в составе.

Трансфер Магуайра в «Вест Хэм» исключен. А в «МЮ» считают, что уже поздно выходить на рынок, чтобы искать замену защитнику.

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