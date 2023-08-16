«МЮ» все еще ждет предложений по Магуайру, но тен Хаг сказал игроку, что для него есть место в составе

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы ESPN Харри Магуайр Эрик тен Хаг Футбол

Харри Магуайр хочет остаться в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает ESPN, после срыва трансфера защитника в «Вест Хэм» за 30 млн фунтов защитник намерен остаться в «МЮ».

«Манчестер Юнайтед», как отмечается, по-прежнему открыт для предложений по Магуайру, но тренер Эрик тен Хаг сказал игроку, что для него есть место в составе.

Трансфер Магуайра в «Вест Хэм» исключен. А в «МЮ» считают, что уже поздно выходить на рынок, чтобы искать замену защитнику.

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35 комментариев

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Никита Гарин
Выстрел самим себе в ногу в исполнении МЮ и Тен Хага. Отбой трансфера в Вест Хэм на их условиях еще аукнется ни раз
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vcaireac
Это полено возможно збагрить лишь в АПЛ,и то что то желающих не видно))
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Mekanych Red Devil
В МЮ пусть еще буквально пару недель подождут. Зачем спешить. Предложения же так и сыпятся по нему.
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Дмитрий Кожевин
Ответ Roomirt
7хаг да отпусти ты этот холодос
Тогда уж 10хаг
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Саламбек Алаев
Ответ revodrok
ну, Тен Хаг и Криша хвалил в прошлом сезоне. Магуайра уже просто жалко, адекватный, нетоксичный, отпустите уже человека в подходящий клуб
Очевидно что игрок скорее всего останется, мотивации просто подкидывает
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vcaireac
Ответ Born is the King
Англичане в АПЛ ценятся по другому. Это как брендовый товар. Клубы готовы платить за правильный паспорт
Не спорю,но за всё ТО к нему интерес из АПЛ был лишь от молотобойцев,что говорит о многом)Надо было соглашатся на его условия и условия Вест Хэм)
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Александр Чижов
Тен хааг голландский галактионов да и мю показал такую же шляпу на выходных как и паравоз
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Дмитрий Кожевин
Для меня две больных темы : магуайер и Аллегри . Два верных бруска
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Roomirt
7хаг да отпусти ты этот холодос
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revodrok
ну, Тен Хаг и Криша хвалил в прошлом сезоне. Магуайра уже просто жалко, адекватный, нетоксичный, отпустите уже человека в подходящий клуб
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Mekanych Red Devil
МЮ все еще ждёт предложений по Магуайру, но тен Хаг уже сказал игроку, что для него есть место на кухне.
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krokodilych
А зачем тен Хаг хочет найти место в составе для Магуайра? Ну, не тянет человек играть на этом уровне, отпустите его и купите того, кто тянет.
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Е.Р.
Удивлен как Маротта ещё не прибежал за ним. Хотя все только впереди.
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Павел Локтионов
но тен Хаг сказал игроку, что для него есть место в составе кухни. На левом фланге от духовки
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Vatikan
Захарян всё-таки перешёл в Испанию! Только не в Реал Сосьедад, а в Сельту!!!
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Pavel Tyazhev
"есть место в составе" - охлаждать изотоники в раздевалке
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Александр Чижов
Тен хааг голландский галактионов да и мю показал такую же игру как локо поленья
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Vladvenk
С его голевым чутьём (хоть и в свои), его нужно будет как Кутепова в атаку выпускать.
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Lionel Andres Messi 10
Магуайр поблагодарил тен Хага и заверил, что для тренера у него всегда найдётся местечко для пивка.
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Born is the King
Ответ vcaireac
Не спорю,но за всё ТО к нему интерес из АПЛ был лишь от молотобойцев,что говорит о многом)Надо было соглашатся на его условия и условия Вест Хэм)
Да он не уйдет. Если бы Мю согласился и отдал 50% суммы трансфера,то сказал бы что хочет 100%. Макваер сейчас как женщина делает всё и всё сходит с рук
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Dm Kznts
Ответ Born is the King
Англичане в АПЛ ценятся по другому. Это как брендовый товар. Клубы готовы платить за правильный паспорт
что является абсолютным бредом.
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Dm Kznts
Ответ Born is the King
Да он не уйдет. Если бы Мю согласился и отдал 50% суммы трансфера,то сказал бы что хочет 100%. Макваер сейчас как женщина делает всё и всё сходит с рук
как только ему заблочат основу сб Англии, ему хана
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a2wai
А толку выходить еще за кем то, в принципе четвертым взяли Эванса, а до зимы можно и с четыремя номинальными цз и Шоу как затычкой доиграть.
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Любезный Коссутий
Ответ Е.Р.
Удивлен как Маротта ещё не прибежал за ним. Хотя все только впереди.
а ведь еще в конце того сезона были новости, что интересовались Макгваей, на случай ухода Шкриньяра.
надо бы в твиттер интеровский написать, мож забыли
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