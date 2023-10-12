Магуайр об «МЮ»: «Процент побед, когда я был в старте, смехотворно высок. Статистика при этом тренере говорит сама за себя»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Харри Магуайр Эрик тен Хаг Футбол

Харри Магуайр доволен своей игрой в матчах, в которых он выходил в старте.

В этом сезоне защитник отыграл 206 минут в четырех матчах «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Несмотря на это, он сохранил место в составе сборной Англии.

«Не я решаю, выйду ли я в старте на следующую игру. Я не уверен в этом. Через пару недель я вернусь [в расположение клуба] и узнаю.

Послушайте, если оценить мои последние 15-20 матчей в старте за клуб и сборную, я был бы счастлив сидеть здесь и говорить: «Я очень доволен своей игрой». Моя статистика при этом тренере [Эрике тен Хаге] говорит сама за себя. Я не так часто выходил в старте, как хотел бы, но процент побед в этих матчах смехотворно высок.

Конечно, бывают моменты, когда я могу сделать больше, когда я могу сыграть лучше и помочь команде, но да, я просто хочу помогать команде. Я хочу помочь команде выйти из того положения, в котором мы находимся сейчас. Надеюсь, мы сможем сделать это в ближайшие недели», – сказал Магуайр.

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34 комментария

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Papa Paolo
Одному футбольному богу известно, что за компромат у Холодильника на Саутгейта.

Ну либо Мага внебрачный сын Суйтгейта.
+32
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Aleksey Yashin
"Моя статистика при этом тренере говорит сама за себя"

При ЭТОМ тренере. Жаль этого добряка.
+23
0
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vincere
Если МЮ - английский Спартак, то Магуайр - это Джикия.
+20
-1
+19
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Leon Petov
Кажется ещё один плохо тренируется
+10
-1
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Zidane2019
Ответ Papa Paolo
Одному футбольному богу известно, что за компромат у Холодильника на Саутгейта. Ну либо Мага внебрачный сын Суйтгейта.
В сборной он неплохо играет
+9
-2
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El_Ilusionista
что? мне показалось или он быканул на ТХ?
когда попросят извиниться?
+6
0
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Артём Сизов
ну, всё. следующий пошёл...
+5
0
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porosenochek
Посмотрите сколько голов мы пропускаем с ЭТИМ вратарём. Все думали, что ТОТ был не очень, но оказалось что ЭТОТ даже не ТОТ...
+4
0
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Bosk
Ответ Direct free kick
Как спасти мюмю: 1) уволить 7хага без неустойки, найти лазейку в контракте 2) помиловать Санчо 3) вернуть Гринвуда 4) вернуть в основу Магвайера с капитанской повязкой 5) запретить трэшфорду заниматься внефутбольной деятельностью 6) периодически сажать бруну в запас, чтобы не чувстовал вседозволенность 7) избавиться от неликвида из эрдвизии летом 2024, включая хобита лисандру
и сразу трэбл)))
+3
0
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Саламбек Алаев
Ответ Redmi Note9
В Спартаке насильники не играют
Ну насильников в мю нет и никого не посадили . Я бы лучше внимание на Промеса и его заслуги обратил
+4
-1
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Answer1
Справедливости ради, оба последних матча в старте с Пэласом и Брентфордом, Мага отыграл без ошибок. Уколы от Магуайра и Эриксена вполне обоснованы, Тен Хагу действительно нужно работать над применением ротации, а не загонять 11 человек до потери пульса. Скажем, тот же Байындыр вполне мог бы дебютировать за МЮ в Кубке Лиге, Бруну, Каземиро и Рэшу также не мешало бы иногда посидеть на скамейке, тем более, что альтернативы есть. И я сейчас не только про текущий сезон, но и по прошлому видно было, что ротация - это не сильная сторона Тен Хага
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Саламбек Алаев
Ответ porosenochek
Посмотрите сколько голов мы пропускаем с ЭТИМ вратарём. Все думали, что ТОТ был не очень, но оказалось что ЭТОТ даже не ТОТ...
Тот был одним из лучших киперов 21 века
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Причёска Бэйла
Ответ vincere
Если МЮ - английский Спартак, то Магуайр - это Джикия.
Жикию так ещё не оскорбляли)
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Soul_m
Ответ Answer1
Справедливости ради, оба последних матча в старте с Пэласом и Брентфордом, Мага отыграл без ошибок. Уколы от Магуайра и Эриксена вполне обоснованы, Тен Хагу действительно нужно работать над применением ротации, а не загонять 11 человек до потери пульса. Скажем, тот же Байындыр вполне мог бы дебютировать за МЮ в Кубке Лиге, Бруну, Каземиро и Рэшу также не мешало бы иногда посидеть на скамейке, тем более, что альтернативы есть. И я сейчас не только про текущий сезон, но и по прошлому видно было, что ротация - это не сильная сторона Тен Хага
Однозначно нужно ротировать состав и наигрывать молодежь, но вот только Магуайра при этом из команды гнать ссаными тряпками. Как бы он не играл за сборную, никто его летом из адекватных клубов подписывать не собирался. Сколько было уже привозов, когда Магуайра начинали прессинговать и повышали темп игры. У него мозг в таких ситуациях в принципе работать отказывается. Просто Пэлас и Брентфорд так не играли, вот и сложилось впечатление, что он надежно отыграл, на деле же, просто при не самом быстром темпе в зоне своей не проваливался.
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Liquidozz
Ответ Papa Paolo
Одному футбольному богу известно, что за компромат у Холодильника на Саутгейта. Ну либо Мага внебрачный сын Суйтгейта.
"Ну либо Мага внебрачный сын Суйтгейта"
Вообще не похожи.

А по факту как раз в сборной он намного меньше косячит.
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majestic1980
Срочно редактора Спорцу!
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gelkin
Извинятся придётся перед доном Тен Хагом
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Andrey Yaroslavtsev
Действительно, смехотворно...
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Саламбек Алаев
Ответ Answer1
Справедливости ради, оба последних матча в старте с Пэласом и Брентфордом, Мага отыграл без ошибок. Уколы от Магуайра и Эриксена вполне обоснованы, Тен Хагу действительно нужно работать над применением ротации, а не загонять 11 человек до потери пульса. Скажем, тот же Байындыр вполне мог бы дебютировать за МЮ в Кубке Лиге, Бруну, Каземиро и Рэшу также не мешало бы иногда посидеть на скамейке, тем более, что альтернативы есть. И я сейчас не только про текущий сезон, но и по прошлому видно было, что ротация - это не сильная сторона Тен Хага
У него 6-8 человек не доступны были с начала сезона
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svft
заголовок не соответствует тексту. зачем так писать? смысл изменен
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Кино Музыка
Еще один против тен Хага)
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Will Turner
Ответ Aleksey Yashin
"Моя статистика при этом тренере говорит сама за себя" При ЭТОМ тренере. Жаль этого добряка.
теперь при ЭТОМ тренере магуайер на поле будет появляться по праздникам
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Darth_Malice
по офигенно тонкому льду ходит, скоро с такими речами тоже будет с бровки смотреть на тренировки молодёжки
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Redmi Note9
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Саламбек Алаев
Ну насильников в мю нет и никого не посадили . Я бы лучше внимание на Промеса и его заслуги обратил
Промес рядом с насильниками просто Ангел
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Гамаль Хайдаров
Ответ Direct free kick
Как спасти мюмю: 1) уволить 7хага без неустойки, найти лазейку в контракте 2) помиловать Санчо 3) вернуть Гринвуда 4) вернуть в основу Магвайера с капитанской повязкой 5) запретить трэшфорду заниматься внефутбольной деятельностью 6) периодически сажать бруну в запас, чтобы не чувстовал вседозволенность 7) избавиться от неликвида из эрдвизии летом 2024, включая хобита лисандру
это не поможет бороться с таким монстром как Арсенал и тем более Ман Сити
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