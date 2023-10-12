Магуайр об «МЮ»: «Процент побед, когда я был в старте, смехотворно высок. Статистика при этом тренере говорит сама за себя»

Харри Магуайр доволен своей игрой в матчах, в которых он выходил в старте.

В этом сезоне защитник отыграл 206 минут в четырех матчах « » во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Несмотря на это, он сохранил место в составе сборной Англии.

«Не я решаю, выйду ли я в старте на следующую игру. Я не уверен в этом. Через пару недель я вернусь [в расположение клуба] и узнаю.

Послушайте, если оценить мои последние 15-20 матчей в старте за клуб и сборную, я был бы счастлив сидеть здесь и говорить: «Я очень доволен своей игрой». Моя статистика при этом тренере [Эрике тен Хаге] говорит сама за себя. Я не так часто выходил в старте, как хотел бы, но процент побед в этих матчах смехотворно высок.

Конечно, бывают моменты, когда я могу сделать больше, когда я могу сыграть лучше и помочь команде, но да, я просто хочу помогать команде. Я хочу помочь команде выйти из того положения, в котором мы находимся сейчас. Надеюсь, мы сможем сделать это в ближайшие недели», – сказал Магуайр.

Магуайр об «МЮ»: «Не собираюсь сидеть здесь всю жизнь, играя раз в месяц. Верю в себя»

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