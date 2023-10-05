Магуайр, Беллингем, Уоткинс, Колуилл, Кейн, Филлипс, Рэшфорд, Сака – в составе сборной Англии на матчи с Италией и Австралией

Тренерский штаб сборной Англии огласил заявку на октябрьские матчи.

В окончательный список попали 26 футболистов.

Вратари: («Арсенал»), (« »), Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»);

Защитники: Ливай Колуилл («Челси»), («Манчестер Юнайтед»), Льюис Данк («Брайтон»), Фикайо Томори («Милан»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»);

Полузащитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал»), Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак»), Конор Галлахер («Челси»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»).

Нападающие: Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба – «Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Эдвард Нкетиа, Букайо Сака (оба – «Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

В октябре сборная Англии сыграет в квалификации Евро-2024 со сборной Италии. Также команда проведет товарищеский матч со сборной Австралии.

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