Магуайр, Беллингем, Уоткинс, Колуилл, Кейн, Филлипс, Рэшфорд, Сака – в составе сборной Англии на матчи с Италией и Австралией
Тренерский штаб сборной Англии огласил заявку на октябрьские матчи.
В окончательный список Гарета Саутгейта попали 26 футболистов.
Вратари: Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»);
Защитники: Ливай Колуилл («Челси»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Льюис Данк («Брайтон»), Фикайо Томори («Милан»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»);
Полузащитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал»), Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак»), Конор Галлахер («Челси»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»).
Нападающие: Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба – «Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Эдвард Нкетиа, Букайо Сака (оба – «Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
В октябре сборная Англии сыграет в квалификации Евро-2024 со сборной Италии. Также команда проведет товарищеский матч со сборной Австралии.
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Саутгейт-Так его же удалили в матче с ТТХ,бгггг
Лично я хотел бы на Эдди Хау в сборной посмотреть