Магуайр, Беллингем, Уоткинс, Колуилл, Кейн, Филлипс, Рэшфорд, Сака – в составе сборной Англии на матчи с Италией и Австралией

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Тренерский штаб сборной Англии огласил заявку на октябрьские матчи.

В окончательный список Гарета Саутгейта попали 26 футболистов.

Вратари: Аарон Рэмсдейл («Арсенал»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»);

Защитники: Ливай Колуилл («Челси»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Льюис Данк («Брайтон»), Фикайо Томори («Милан»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»);

Полузащитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал»), Джордан Хендерсон («Аль-Иттифак»), Конор Галлахер («Челси»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»).

Нападающие: Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба – «Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Эдвард Нкетиа, Букайо Сака (оба – «Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

В октябре сборная Англии сыграет в квалификации Евро-2024 со сборной Италии. Также команда проведет товарищеский матч со сборной Австралии.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

20 комментариев

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Англия становится более белой.
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Артур Артур
Пикфорд и Магвайер на месте💪
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Billy_Shears
Оставьте Сака в покое..
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Nikhad
Как Саутгейт выбирает деревянного Филипса вместо Лонгстаффа, и Магваера вместо Консы?
+2
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llolishe
Саутгейта спросили-А почему не вызвали Кертиса Джонса?
Саутгейт-Так его же удалили в матче с ТТХ,бгггг
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Рита Ктинидина
Ещё и холодильника вызывал 😁😄
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Рита Ктинидина
Англия называется... Некогда страна аристократов, родина Шекспира, а теперь полсборной негры! Тьфу...
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оле - топ юрген - клоп
Им бы ещё тренера взять более толкового
Лично я хотел бы на Эдди Хау в сборной посмотреть
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Andrey_kst
В глазах Артеты и Саутгейта Сака видимо терминатор, иначе не объяснить то что его 3 матча подряд меняли из-за травмы и продолжают ставить в состав и вызывать в сборную
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Okaka
Зачем Нкетиа, где Гордон?
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Sergey Kuznetsov
Трент ПЗ, норм
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Гаврила Ардалионович
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Англия становится более белой.
Если бы это было так, все бы радовались. Но всё иначе (
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