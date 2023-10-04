Майорга, обвинявшая Роналду в изнасиловании, вновь попытается взыскать с него компенсацию. Ее юристы подали апелляцию на прекращение дела

Теги Криштиану Роналду происшествия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

Кэтрин Майорга, обвинявшая Криштиану Роналду в изнасиловании, хочет компенсацию.

Процесс начался в сентябре 2018 года после того, как модель подала исковую жалобу об изнасиловании в одной из гостиниц в июне 2009-го. Майорга утверждала, что получила от Роналду 375 тысяч долларов за молчание. Позже португалец признал факт передачи денег, но факт изнасилования категорически отрицал. Его юристы утверждали, что сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию, и указывали, что соглашение о неразглашении запрещает Майорге говорить о тех событиях.

В октябре 2020 года модель предприняла новую попытку судебных разбирательств с Роналду. Она рассчитывала доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении, которое было заключено в 2010 году.

В апреле 2021-го Майорга потребовала от Роналду 65 млн евро в качестве компенсации морального ущерба за изнасилование, факт совершения которого не был доказан. В июне 2022-го ее иск был отклонен - судья Дженнифер Дорси прекратила производство по делу из-за недобросовестного поведения истца и использования украденных конфиденциальных документов.

Теперь команда юристов Майорги просит 9-й апелляционный суд США отменить решение о прекращении дела и возобновить рассмотрение иска, который она впервые подала в Неваде в 2018 году.

Адвокаты бывшей модели будут утверждать, что судья федерального суда в Неваде допустил ошибку, неоднократно отклоняя попытки Майорги приобщить к делу в качестве доказательства соглашение о неразглашении, которое она подписала в 2010 году, принимая деньги от Роналду.

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44 комментария

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Тухель
Надо перенести суд в СА. И тогда она наверное и до суда не доедет, да и обратно вернется минимум в двух пакетах.
+28
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Артём Шевченко
Не узнаю спорц
Где классическое "В частности, анально?". Без него эта новость не работает.
+18
-1
+17
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DonaldBrashear 2.0
какая же она мразь просто
+18
-5
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Сергей Логинов
Снова деньги закончились
+9
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Фауст
Ответ Zed_patriot
Судить насильника!
так она ж не суда требует, а 65 млн. евро.
+9
-3
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Negoro
Насильнику, который платит за молчание заказан путь в штаты. Красавчик. 😄🤭
Факт изнасилования доказан не был, за молчание он платил просто чтобы эта овца не раздувала ситуациюв сми
+6
-1
+5
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Direct free kick
Почему эту девицу нельзя привлечь за клевету? И вернуть Роналду украденный золотой мяч
+13
-10
+3
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DrDro
Так вы видели сколько курица нынче стоит?
А модели они такие, даже бывшие, жрать че попало не могут.
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Иван Иванов
Ох, Криш прям , как чувствовал не поехал в МЛС биться с Месси. Знал, что ему там житья не дадут. Есть всё-таки чуйка у Криша, как футбольная, так и жизненная. Ведь до сих официально не поженился с Джорджиной. 😉
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Полуэктов Пётр
Хочет заключить договор с абонентской платой)
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reteka
Быстро же она взятку прожрала.
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Вжух и ты цз
Ответ Тухель
Надо перенести суд в СА. И тогда она наверное и до суда не доедет, да и обратно вернется минимум в двух пакетах.
да не убьют ее, но посадят за мошенничество точно
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MadJack
Очевидно, из-за этой истории он сейчас не в МЛС, а в Аравии
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Андрей
Переспала с одним из лучших футболистов мира, получила 375 тысяч зелёных, а теперь иски подаёт. Нехороший она человек.
+3
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Negoro
Насильнику, который платит за молчание заказан путь в штаты. Красавчик. 😄🤭
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Евгений Шазиев
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Баб сношать опасно как-то стало. Особенно, если тебе есть, чем расплатиться.
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2RIN
Вареничная «Катерина» вновь открыта
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TheCreator
Ответ DonaldBrashear 2.0
какая же она мразь просто
так сказать в 2009 году обеспечила себе пожизненный пассивный доход. Учитесь инвесторы!
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KING_OF_RUSSIA
У человека секс со знаменитостью стал делом всей жизни по сути
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Заблудившийся
Мути без спешки, но не мешкай
Наводи движки, снимай денюжки
Пешком ты или на козырной бэшке
Главное не определяться на ...ЛАВЭШКУ :)))
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Blut Haos
Никак не успокоится профурсетка! Непонятно, ей было очень хорошо или не понравилось? Из-за чего она хочет дополнительной компенсации!? Иди работай, а не пытайся "кормилицей" обеспечить жизнь!
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Иван Иванов
Ответ MadJack
Очевидно, из-за этой истории он сейчас не в МЛС, а в Аравии
100%! Ибо США и Роналду - они же просто созданы друг для друга. Роналду в США поимел намного больше, чем в Аравии. Он там бы стал суперзвездой и зарабатывал бы там туеву кучу бабла на рекламах, тусовках и т.д. Намного активнее вёл бы светскую жизнь, чем Месси. А его рекордное количество подписчиков в Инстаграм улетело бы просто в небеса. Эх, ошибки юности не позволили ему покорить Америку.
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Дядя ТУРА
Ответ Артём Шевченко
Не узнаю спорц Где классическое "В частности, анально?". Без него эта новость не работает.
самое странное, что до сих пор нет юзера с таким ником
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L1berty
Ответ VERBLYUD
По мнению персофанов Кришти Модрич украл у него ЗМ в 2018, а все ЗМ Месси куплены. Получается, счет по честным ЗМ 6-0 в пользу Кришти, Сиуууу!
С математикой у тебя проблемы. Криш был несколько раз вторым после Месси.
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Zed_patriot
Ответ DonaldBrashear 2.0
какая же она мразь просто
лучше и не скажешь
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