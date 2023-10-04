Майорга, обвинявшая Роналду в изнасиловании, вновь попытается взыскать с него компенсацию. Ее юристы подали апелляцию на прекращение дела

Кэтрин Майорга, обвинявшая Криштиану Роналду в изнасиловании, хочет компенсацию.

Процесс начался в сентябре 2018 года после того, как модель подала исковую жалобу об изнасиловании в одной из гостиниц в июне 2009-го. Майорга утверждала, что получила от Роналду 375 тысяч долларов за молчание. Позже португалец признал факт передачи денег, но факт изнасилования категорически отрицал. Его юристы утверждали, что сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию, и указывали, что соглашение о неразглашении запрещает Майорге говорить о тех событиях.

В октябре 2020 года модель предприняла новую попытку судебных разбирательств с Роналду. Она рассчитывала доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении, которое было заключено в 2010 году.

В апреле 2021-го Майорга потребовала от Роналду 65 млн евро в качестве компенсации морального ущерба за изнасилование, факт совершения которого не был доказан. В июне 2022-го ее иск был отклонен - судья Дженнифер Дорси прекратила производство по делу из-за недобросовестного поведения истца и использования украденных конфиденциальных документов.

Теперь команда юристов Майорги просит 9-й апелляционный суд США отменить решение о прекращении дела и возобновить рассмотрение иска, который она впервые подала в Неваде в 2018 году.

Адвокаты бывшей модели будут утверждать, что судья федерального суда в Неваде допустил ошибку, неоднократно отклоняя попытки Майорги приобщить к делу в качестве доказательства соглашение о неразглашении, которое она подписала в 2010 году, принимая деньги от .

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline