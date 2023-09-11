Отель Роналду в Марокко опроверг, что принимает пострадавших от землетрясения: «Все клиенты сделали заказ в обычном режиме»
Отель Криштиану Роналду опроверг информацию о помощи пострадавшим от землетрясения.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в Марокко произошло землетрясение, жертвами которого стали более 2100 человек.
Ранее испанская туристка заявила, что четырехзвездочный отель Pestana CR7 Marrakech, принадлежащий Криштиану Роналду, согласился разместить пострадавших от землетрясения.
В отеле опровергли эти сведения.
«Это ложная информация. Все клиенты, которые живут у нас в данный момент, сделали заказ в обычном режиме», – сказал представитель отеля.
Роналду о землетрясении в Марокко: «Мои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших. Посылаю любовь и молитвы всем жителям страны 🙏»
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А теперь читаем комменты и ржем в голосину:))
https://www.sports.ru/football/1115453787-4-zvezdochnyj-otel-ronaldu-v-marrakeshe-razmestil-postradavshix-ot-zem.html?sl=1
вчера, 02:48
Респект Криштиану.Он всегда славился большим сердцем:)Помогает бедным,больным и жертвует в благотворительность
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Роман
вчера, 02:50
Роналду в этом плане большой молодец. Месси как обычно подпишет футболку и отправит пострадавшим.
Особенно коммент, который набрал больше голосов))))))))
Испытал неловкость момента вместе с автором)))))
Вот кстати и сама новость про переделанные отели в больницы, пиар служба держит уровень)
Вам понадобятся много минусов, огромное количество.
Мобилизуйтесь.
Этот новость бомба дня.
Трудно придется вам.
Ваше дело правое, победа будет за вами.
Так поклонники Роналду объявили его уже лучшим человеком Магриба!
Немедленно всех выселить, и принять пострадавщих.
Немедленнно.
А то оды пошли коту, извините, верблюду под хвост.
Всем, всем, всем!!!!
Отель срочно передать вратарю Мартинесу.
Он не красивый, зато честный.
Самый непредвзятый редактор)
То есть пострадавших не принимает? Действительно, что с них после землетрясения можно содрать.
Подозреваю, они ничего умного не придумают, наиболее умные среди них будут помалкивать, а остальные подарят нам много счастливых, тупых и смешных комментариев.
Жду с нетерпением!