Отель Роналду в Марокко опроверг, что принимает пострадавших от землетрясения: «Все клиенты сделали заказ в обычном режиме»

Теги Криштиану Роналду происшествия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Отель Криштиану Роналду опроверг информацию о помощи пострадавшим от землетрясения.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу в Марокко произошло землетрясение, жертвами которого стали более 2100 человек. 

Ранее испанская туристка заявила, что четырехзвездочный отель Pestana CR7 Marrakech, принадлежащий Криштиану Роналду, согласился разместить пострадавших от землетрясения.

В отеле опровергли эти сведения. 

«Это ложная информация. Все клиенты, которые живут у нас в данный момент, сделали заказ в обычном режиме», – сказал представитель отеля.

Роналду о землетрясении в Марокко: «Мои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших. Посылаю любовь и молитвы всем жителям страны 🙏»

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60 комментариев

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rigobersong
Кто бы сомневался:))

А теперь читаем комменты и ржем в голосину:))

https://www.sports.ru/football/1115453787-4-zvezdochnyj-otel-ronaldu-v-marrakeshe-razmestil-postradavshix-ot-zem.html?sl=1
+65
-14
+51
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SCHOKKKK
Фанаты португальской древесины, что с лицом?🤣
+57
-20
+37
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fatei4
Но рекламка на костях уже сделана. Вот всё его величие в таком духе, пальцем деланое
+46
-9
+37
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Peter Parker
St.7
вчера, 02:48

Респект Криштиану.Он всегда славился большим сердцем:)Помогает бедным,больным и жертвует в благотворительность

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+100

Роман
вчера, 02:50

Роналду в этом плане большой молодец. Месси как обычно подпишет футболку и отправит пострадавшим.
+31
-3
+28
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Барберис
Ответ rigobersong
Кто бы сомневался:)) А теперь читаем комменты и ржем в голосину:)) https://www.sports.ru/football/1115453787-4-zvezdochnyj-otel-ronaldu-v-marrakeshe-razmestil-postradavshix-ot-zem.html?sl=1
Прочитал.
Особенно коммент, который набрал больше голосов))))))))

Испытал неловкость момента вместе с автором)))))
+30
-5
+25
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Бритва Борисович
Практически каждый раз, когда в мире случается что-то масштабно трагическое, появляется новость о том, что Роналду принял участие в помощи, которая позже опровергается. Кришти действительно не гнушается ничем ради славы и популярности. Как и его местные б0т0-фанаты, собственно
+21
-3
+18
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rigobersong
Позорище конечно, люди в беде, а роналду до сих пор не может простить, что Марокко на ЧМ над ним надругалось:) В этом вся его сущность, таить на всех злобу, у него все вокруг виноваты Майорга, ребенок аутист, Тен Хаг, Сантуш и т.д.:)) Но что бы на горе пиариться и так нагло врать, просто стыдоба!:)
+25
-9
+16
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Edwin_Hubble
Ответ Евгений Шазиев
Роналду состоит из двух частей. Как игрок - он гений. Как человек - я не буду продолжать. А то в редакции русского сайта, заседает один эстонец с русским именем и фамилией
Гении Кройфф, Пеле, Роналдо, Марадона, Месси, но не Криш. Он обычный бомбардир, возможно, лучший в истории замыкальщик, но не гений. Ничего гениального в его игре нет, что-то отдалённо напоминало в отрезке 2003-2007, но и то не гениальность.
+20
-5
+15
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Gt99
Мне кажется пару лет назад был похожий случай, где сначала был громкий заголовок, а потом выпустили опровержение
+17
-4
+13
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Gt99
Ответ Gt99
Мне кажется пару лет назад был похожий случай, где сначала был громкий заголовок, а потом выпустили опровержение
https://www.sports.ru/football/1084301896.html?sl=1
Вот кстати и сама новость про переделанные отели в больницы, пиар служба держит уровень)
+14
-2
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Барберис
Поклонники португальского футболиста Криштиану Роналду.
Вам понадобятся много минусов, огромное количество.
Мобилизуйтесь.
Этот новость бомба дня.
Трудно придется вам.
Ваше дело правое, победа будет за вами.
+17
-6
+11
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Максим Черкашин
Ответ SCHOKKKK
Фанаты португальской древесины, что с лицом?🤣
Переобуваются.:))))))
+15
-5
+10
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GuruFutbola
В такой бред изначально кроме фанбоев никто не поверил, чтобы кринж решился на такой поступок, да просто невозможно) он скорее цену повысил, чтобы нажиться на горе людей
+14
-5
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Барберис
А кто распространял новость?
Так поклонники Роналду объявили его уже лучшим человеком Магриба!

Немедленно всех выселить, и принять пострадавщих.

Немедленнно.
А то оды пошли коту, извините, верблюду под хвост.
+13
-4
+9
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Семён Жуйло
Фанатам Рональду всё равно ни капли не стыдно. Они все как их кумир. Они будут продолжать минусовать, думая, что так восстановят справедливость.
+10
-1
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Барберис
Ответ SCHOKKKK
Фанаты португальской древесины, что с лицом?🤣
Они в этот отель больше ни ногой!!!!
Всем, всем, всем!!!!
Отель срочно передать вратарю Мартинесу.
Он не красивый, зато честный.
+11
-3
+8
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Vedved
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Хейтеры так говорят, мол Роналду сам до этого заявлял, что его отель принимает пострадавших людей. Эх, лишь-бы как-то желчь излить
Ну, это скорее ответ неадекватным фанам Криша, которые после первой новости писали - какой он молодец и какой Месси нехороший 🤷🏻‍♂️
+9
-1
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Boba jac
🤣🤣🤣🤣
+9
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Роналду состоит из двух частей. Как игрок - он гений. Как человек - я не буду продолжать. А то в редакции русского сайта, заседает один эстонец с русским именем и фамилией
+14
-6
+8
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VERBLYUD
Персофаны Роналду самые ужасные люди. Придумали этот фейк и распространили его на весь интернет. Например, человек, который не разбирается в футболе, из-за этой истории начнет поддерживать Кришти, и скорее всего не узнает, что это фейк... Вот так и работает пиар агентство Кришти, позорище!
+7
-1
+6
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Бритва Борисович
Ответ Евгений Шазиев
Роналду состоит из двух частей. Как игрок - он гений. Как человек - я не буду продолжать. А то в редакции русского сайта, заседает один эстонец с русским именем и фамилией
Да, Игоряшка знатно бомбит каждый раз, когда его португальский кумир в очередной раз позорится на весь мир) И с той же регулярностью вытаскивает из всяких желтушных газетёнок слухи и набросы, выставляющие Месси в плохом свете) Особенно доставляет, как он публикует такую сплетню и через секунду оставляет комментарий под своей же новостью в духе: "Не ожидал такого от Месси, конечно, разочаровал он меня")))
Самый непредвзятый редактор)
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Антон Фалафель
Шекели должны капать при любых обстоятельствах!
+7
-1
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TheFrosty
"Отель Роналду в Марокко опроверг, что принимает пострадавших от землетрясения."
То есть пострадавших не принимает? Действительно, что с них после землетрясения можно содрать.
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Барберис
Ответ SCHOKKKK
Фанаты португальской древесины, что с лицом?🤣
Ищут "правильные слова" для столь неловкого момента.
Подозреваю, они ничего умного не придумают, наиболее умные среди них будут помалкивать, а остальные подарят нам много счастливых, тупых и смешных комментариев.
Жду с нетерпением!
+7
-2
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Барберис
Ой.
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