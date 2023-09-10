Роналду о землетрясении в Марокко: «Мои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших. Посылаю любовь и молитвы всем жителям страны 🙏»
Криштиану Роналду принес соболезнования жертвам землетрясения в Марокко.
Землетрясение магнитудой 6,8 балла по шкале Рихтера произошло в стране в пятницу вечером. Число погибших превысило 2000 человек.
Дороги, заблокированные обломками, не позволяют спасателям добраться до наиболее пострадавших районов.
«Мои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям всех тех, кто погиб в результате землетрясения в Марокко.
Посылаю любовь и молитвы всем жителям страны в это очень трудное время 🙏», – написал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии в соцсети, использовав флаг Марокко в качестве фона для записи.
4-звездочный отель Роналду в Марракеше разместил пострадавших от землетрясения. Об этом сообщила испанская туристка
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Тем временем ты, рикоберга и несколько диванных экспертов оцениваете его поступки.
Это как раз "молюсь"