Роналду о землетрясении в Марокко: «Мои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших. Посылаю любовь и молитвы всем жителям страны 🙏»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу происшествия Сборная Марокко по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд высшая лига Марокко соцсети Футбол

Криштиану Роналду принес соболезнования жертвам землетрясения в Марокко.

Землетрясение магнитудой 6,8 балла по шкале Рихтера произошло в стране в пятницу вечером. Число погибших превысило 2000 человек.

Дороги, заблокированные обломками, не позволяют спасателям добраться до наиболее пострадавших районов.

«Мои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям всех тех, кто погиб в результате землетрясения в Марокко.

Посылаю любовь и молитвы всем жителям страны в это очень трудное время 🙏», – написал форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии в соцсети, использовав флаг Марокко в качестве фона для записи. 

4-звездочный отель Роналду в Марракеше разместил пострадавших от землетрясения. Об этом сообщила испанская туристка

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38 комментариев

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Фут.Боль
Ответ oka79410
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Так все сердцем соболезнуешь, что даже под такой новостью про любовников каких-то написал. Мда!
+21
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Владимир Самсонов
Ответ Deni Magician
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Люди разных религий используют как эмодзи молитвы уже много лет
+15
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+15
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ oka79410
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клоун
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-1
+14
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Дорох
У Роналду доброе сердце.
+14
-1
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Старый статист
Ответ NIK7478
Мог бы помочь чем-то реальным, и немного потратиться!
Серьезно? Ты думаешь тот кто ежегодно по миллионы на благотворительность тратит,сейчас не потратился? Новость про его отель как минимум была уже!
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Никита Алексеев
Ответ oka79410
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Про любовников сам тебе рассказал, или ты один из?
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Дорох
Респект Криштиану.Он всегда славился большим сердцем:)Помогает бедным,больным и жертвует в благотворительность
+5
-2
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Ловушка Джокушкера
Ответ N. Vidich
По моему ты не знаешь)) Это как раз "молюсь"
Вообще-то это означает "дай пять", это потом уже сектанты разных мастей прихватизировали его под молитву
+6
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Артем Гладских
Ответ Дорох
У Роналду доброе сердце.
согласен)
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Aleksandr Dubovik
Я смотрю тут падальщики одного арга уже высунули жало, и не вдомек им что Роналду отдал свой 4* отель в Маракеше под убежище для пострадавших от землетрясения.
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Kuryanin
Ответ Deni Magician
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Почему?
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Aleksandr Dubovik
Ответ NIK7478
Мог бы помочь чем-то реальным, и немного потратиться!
Вообще то он отдал свой 4* отель в Марокко как убежище для пострадавших
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Артем Гладских
он молодец, респект ему .
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Артем Гладских
Ответ CCCP{{BOOM}}
Посылаю любовь – написал форвард «Аль-Насра» Понятно кому..
кому? конечно понятно, болейщикам из марокко!
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Rus Donskoy
Ответ Дорох
У Роналду доброе сердце.
😁
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Rus Donskoy
Ответ Zed_patriot
свой народ нужно любить
все правильно
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Роман
Ответ Rus Donskoy
вы правы
Он хотя бы отель предоставил пострадавшим. И выразил соболезнования, обращая внимание к данной трагедии, имея огромную аудиторию.

Тем временем ты, рикоберга и несколько диванных экспертов оцениваете его поступки.
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Роман
Ответ Никита Алексеев
Про любовников сам тебе рассказал, или ты один из?
От мессифилов другого и не стоит ожидать.
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Jesse Boy
Ответ N. Vidich
По моему ты не знаешь)) Это как раз "молюсь"
не, молюсь - это который с человечком, который наклоняется вниз и держит обе руки по бокам перед собой ладонями вниз
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Jesse Boy
Ответ Ловушка Джокушкера
Вообще-то это означает "дай пять", это потом уже сектанты разных мастей прихватизировали его под молитву
блин, а я думал, это "спасибо", местные индусы частенько так благодарят
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N. Vidich
Ответ Deni Magician
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По моему ты не знаешь))
Это как раз "молюсь"
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Правдоруб Денисов
Соболезнования…
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Дима Сысаль
Вы больные, отвечаю )) у людей горе а вам бы лишь глупуб шутку про Роналдо написать
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rigobersong
Отель с саранчой простаивал, т.к. это дешевка не пользуется популярностью у туристов, вот свободные места и отдали другим:)) Хватит уже пиарить португальскую дешевку, она к этому ни капли усилий не приложила, размещают людей в отелях работники с зарплатой 3 доллара в день:))
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