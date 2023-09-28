Слушания по делу о зарплате Роналду в «Ювентусе» назначены на 4 октября. Форварду не выплатили 19,9 млн евро

Рассмотрение иска Криштиану Роналду к «Ювентусу» начнется на следующей неделе.

По данным La Gazzetta dello Sport, слушания по делу о задолженности клуба перед португальцем начнутся 4 октября.

Ранее сообщалось, что у нападающего было тайное соглашение с руководством команды, позволяющее «бьянконери» отложить выплату зарплаты в период пандемии коронавируса.

Однако « » до сих пор не перевел форварду обещанные 19,9 млн евро. В связи с этим обратился в суд.

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