Слушания по делу о зарплате Роналду в «Ювентусе» назначены на 4 октября. Форварду не выплатили 19,9 млн евро
Рассмотрение иска Криштиану Роналду к «Ювентусу» начнется на следующей неделе.
По данным La Gazzetta dello Sport, слушания по делу о задолженности клуба перед португальцем начнутся 4 октября.
Ранее сообщалось, что у нападающего было тайное соглашение с руководством команды, позволяющее «бьянконери» отложить выплату зарплаты в период пандемии коронавируса.
Однако «Ювентус» до сих пор не перевел форварду обещанные 19,9 млн евро. В связи с этим Роналду обратился в суд.
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