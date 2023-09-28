Слушания по делу о зарплате Роналду в «Ювентусе» назначены на 4 октября. Форварду не выплатили 19,9 млн евро

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия происшествия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

Рассмотрение иска Криштиану Роналду к «Ювентусу» начнется на следующей неделе.

По данным La Gazzetta dello Sport, слушания по делу о задолженности клуба перед португальцем начнутся 4 октября.

Ранее сообщалось, что у нападающего было тайное соглашение с руководством команды, позволяющее «бьянконери» отложить выплату зарплаты в период пандемии коронавируса.

Однако «Ювентус» до сих пор не перевел форварду обещанные 19,9 млн евро. В связи с этим Роналду обратился в суд.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Betov
Ответ rigobersong
Можно сколько угодно говорить, что роналду с точки зрения закона прав, но все прекрасно понимают, что для Ювентуса это и удар по репутации и в нынешних условиях по финансам, но видно что роналду так "любит" клуб который его подобрал, и болельщики которого радовались его переходу, что готов ради 1/10 части своего годового заработка еще и их остаток уважения потерять, в этом и есть вся кристина, по закону он прав, а по понятиям🐓
В Ювентусе он был простым наёмником, какое ему дело до их финансов? Лучше напомни, кому из воспитанников барса до сих пор платит зарплату, хотя его в клубе нет уже третий год?)
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Borz BZ
Ответ 2RIN
Ну что, по доброй пенсионерской традиции, с появлением кучи свободного времени, Рон пошел судиться со всем миром, сегодня Юве, завтра туринский СОБЕС) надеюсь ему поднесут к носу
Сколько бы времени и денег у Роналду не было, он имеет полное право забрать то, что принадлежит ему
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кочевник56
всё таки 100к заплатили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
analitik73
Рон хоть наиграл на свою зарплату.А вот Погба не наиграл и двадцатой части своей зарплаты.И ничего.Болельщики и руководство Ювентуса воспринимают это как должное
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Golos Razuma
Они же не платят зарплату Погбе. Вот пусть деньги направят на погашение долга Рону.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MustangGT
Ответ Фанат футбола 777
В Юве, к сожалению, он так и не стал "своим", а вот зарплату выплачивать нужно
Много кто и много где не стал своим. Но контракт есть контракт!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Ответ White Bone
Давай добивай Ювентус, сиииии.
Сами себя добили. Пусть платят положенные по контракту деньги.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий