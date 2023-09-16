Форма от бренда Роналду стала самой продаваемой в истории «Спортинга» через 40 дней после выхода. На ней заработали уже 2,2 млн евро

«Спортинг» добился рекордных продаж благодаря форме от бренда Криштиану Роналду.

К 20-летию стадиона «Жозе Алваладе» «Спортинг» совместно с брендом CR7 выпустил черно-золотую форму, которая отсылает к тренировочной форме лиссабонского клуба 20-летней давности.

По данным Record, за 40 дней продаж джерси от бренда CR7 был побит рекорд по доходам от продажи любой другой формы «Спортинга» за целый сезон. Не менее 64% от общего объема продаж футболок «Спортинга» в этом сезоне приходится на черно-золотой комплект. На нее приходятся 42% оборота лиссабонского клуба со старта сезона-2023/24. За счет этого комплекта «Спортинг» заработал уже не менее 2,2 млн евро.

«В скором времени мы предоставим цифры, но могу сказать, что третья форма стала самой продаваемой в истории «Спортинга», – подтвердил президент клуба Фредерику Варандаш.

За 2 месяца и 14 дней « » удалось улучшить показатели по продажам формы, установленные за весь сезон-2018/19. Этот сезон был лучшим по продажам экипировки до сезона-2021/22, следовавшего за чемпионским сезоном «Спортинга».

С начала нынешнего сезона «Спортинг» заработал на мерчандайзинговых продажах более 5,2 млн евро. В сезоне-2021/22 вырученная сумма составила 8,9 млн евро. В сезоне-2023/24 «Спортинг» должен повторить этот результат, если нынешние темпы продаж сохранятся.

Фото: record.pt

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