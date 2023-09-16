Форма от бренда Роналду стала самой продаваемой в истории «Спортинга» через 40 дней после выхода. На ней заработали уже 2,2 млн евро

Теги Криштиану Роналду высшая лига Португалия Спортинг бизнес высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд игровая форма деньги Фредерику Варандаш Футбол

«Спортинг» добился рекордных продаж благодаря форме от бренда Криштиану Роналду.

К 20-летию стадиона «Жозе Алваладе» «Спортинг» совместно с брендом CR7 выпустил черно-золотую форму, которая отсылает к тренировочной форме лиссабонского клуба 20-летней давности.

По данным Record, за 40 дней продаж джерси от бренда CR7 был побит рекорд по доходам от продажи любой другой формы «Спортинга» за целый сезон. Не менее 64% от общего объема продаж футболок «Спортинга» в этом сезоне приходится на черно-золотой комплект. На нее приходятся 42% оборота лиссабонского клуба со старта сезона-2023/24. За счет этого комплекта «Спортинг» заработал уже не менее 2,2 млн евро.

«В скором времени мы предоставим цифры, но могу сказать, что третья форма стала самой продаваемой в истории «Спортинга», – подтвердил президент клуба Фредерику Варандаш.

За 2 месяца и 14 дней «Спортингу» удалось улучшить показатели по продажам формы, установленные за весь сезон-2018/19. Этот сезон был лучшим по продажам экипировки до сезона-2021/22, следовавшего за чемпионским сезоном «Спортинга».

С начала нынешнего сезона «Спортинг» заработал на мерчандайзинговых продажах более 5,2 млн евро. В сезоне-2021/22 вырученная сумма составила 8,9 млн евро. В сезоне-2023/24 «Спортинг» должен повторить этот результат, если нынешние темпы продаж сохранятся.

Фото: record.pt

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22 комментария

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TeddyLasso
Ну форма действительно огонь
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Иван Есев
Приносит пользу родному клубу даже не находясь в нём
+8
-1
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Никита Алексеев
Ну еще бы, в Португалии другого эффекта и быть не могло
+8
-4
+4
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Иван Есев
Ответ Никита Алексеев
Ну еще бы, в Португалии другого эффекта и быть не могло
Она бы разлетелась как горячие пирожки и в любой другой стране, просто потому что она от Роналду
+3
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Leon Betov
Ответ Иван Есев
Приносит пользу родному клубу даже не находясь в нём
Кто-то грабит родной клуб и оставляет в долгах, а кто-то помогает зарабатывать
+5
-3
+2
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Андрюха с района
Ответ Иван Есев
Местные персофаны Месси уже плачут из-за вторичного рекорда Криша, какие они смешные))
Какой ты смешной сразу меня приписывать к персофанам Месси) На остальное у тебя извилин не хватает, чтобы прийти к такому простому выводу) Хотя персофаны Криша умом не отличаются)
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ddddan 2
Ответ TeddyLasso
Ну форма действительно огонь
под твоим комментарием пришел наш любимый верблюд, постарайся ему не отвечать,а то кинет тебя в ЧС(я уже давно там)
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иц а мен
Ответ Великий Алонсо
Где Роналду - там всегда рекорды. Самый лучший и известный футболист в истории, каким бы я болельщиком Месси не был, но он всегда позади Роналду, увы. Вечно второй Лео Месси
и всё же я как ярый фанат кринжиану возражу, мой кринжи всё таки хуже будет(
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Иван Есев
Ответ Андрюха с района
Местные персофаны Криша уже наяривают на этот вторичный рекорд) Какие они смешные)
Местные персофаны Месси уже плачут из-за вторичного рекорда Криша, какие они смешные))
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