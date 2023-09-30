«Урал» обратится в ЭСК РФС по судейству в матче с «Ростовом»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Урал Григорий Иванов Роман Галимов Спорт-Экспресс ЭСК РФС Футбол

«Урал» обратится в ЭСК РФС после матча против «Ростова».

«Ростов» и «Урал» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура Мир РПЛ.

Арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота гостей за попадание мяча в руку Кики, а также удалили и Андрея Егорычева за фол на фланге. Тренер «Урала» Виктор Гончаренко промолчал на флэш-интервью и пресс-конференции, не сказав ни слова после игры.

«Конечно, мы будем обращаться в ЭСК», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

«Урал» не побеждает в чемпионате России 5 матчей подряд – 3 поражения, 2 ничьих.

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6 комментариев

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Groznyi2024
ЭСК скажет все правильно, Ерохин (зачеркнуто) сам себя схватил за шею, а Круговой (зачеркнуто) себе ноги косичкой заплетал
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SShumi
ЭСК признает правильными все решения судейской бригады.
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Vladvenk
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Честный контроль
Лучше не обращаться, а мешок чая в ЭСК привезти. Как ФКСМ
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lemming
Лучше в спортлото, больше толку будет.
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dakota01
а за второй гол тоже предъявят? Два раза офсайд, ну и пару пенальти не назначеных пусть тоже спросят. Это клоуны чесно говоря. по поводу второго года Осипенко отвлекся на игрока вне игры , так что по новым правилам он принимает участие в атаке. Далее идёт скидка, ну очень похоже на вне игры. Но тут отмазка , нет линий
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