«Урал» обратится в ЭСК РФС по судейству в матче с «Ростовом»

«Урал» обратится в ЭСК РФС после матча против «Ростова».

« » и «Урал» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура Мир .

Арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота гостей за попадание мяча в руку , а также удалили и за фол на фланге. Тренер «Урала» Виктор Гончаренко промолчал на флэш-интервью и пресс-конференции, не сказав ни слова после игры.

«Конечно, мы будем обращаться в ЭСК», – сказал президент «Урала» .

«Урал» не побеждает в чемпионате России 5 матчей подряд – 3 поражения, 2 ничьих.

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