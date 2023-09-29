Президент «Урала» о молчании Гончаренко после игры с «Ростовом»: «Молодец, правильно сделал. Сколько можно говорить?»

Президент «Урала» оценил молчание Виктора Гончаренко после игры с «Ростовом».

« » и «Урал» (2:2) сыграли вничью в матче Мир .

На флэш-интервью главный тренер « » молча встретил все три вопроса от корреспондента.

– С чем связано молчание Гончаренко?

– Все правильно, молодец. Он правильно сделал.

– А журналисты здесь при чем?

– А сколько можно говорить? Он вам одно говорит, а этого нигде нет, – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳

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