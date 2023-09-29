Президент «Урала» о молчании Гончаренко после игры с «Ростовом»: «Молодец, правильно сделал. Сколько можно говорить?»

Теги Ростов премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Виктор Гончаренко Матч ТВ Футбол

Президент «Урала» оценил молчание Виктора Гончаренко после игры с «Ростовом».

«Ростов» и «Урал» (2:2) сыграли вничью в матче Мир РПЛ.

На флэш-интервью главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко молча встретил все три вопроса от корреспондента.

– С чем связано молчание Гончаренко?

– Все правильно, молодец. Он правильно сделал.

– А журналисты здесь при чем?

– А сколько можно говорить? Он вам одно говорит, а этого нигде нет, – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳

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10 комментариев

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Кондитер
с таким позорным судейством только матом
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ne ravnodushen
РПЛ клоунада. Молчишь - не нравится, что-нибудь честно скажешь - оштрафуют за критику судейства. Смысл тогда говорить, если судья был главным действующим лицом весь матч, а критиковать его нельзя?? Бред какой-то.
Справедливости ради, обижаться можно не только Уралу. Почему не поставил точку за толчок в штрафной (в первом тайме нарушение на Миронове), а во втором за то, что защитник прервал рукой удар в створ ворот - не объяснимо. За абсолютно такой же толчок во втором тайме он показывает красную карточку за фол последней надежды. Так если такой толчок это фол, то и в первом ставь пенальти. Сказочный...
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zenitprotivspama
Ответ Кондитер
с таким позорным судейством только матом
молча матом отвечал
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Johnie
Разве слова что-то меняют?!
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ne ravnodushen
Интересно одно - закончил судья карьеру (вместе с судьей ВАР) или нет.
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ne ravnodushen
Ответ Fair_Play
Посмотрел сейчас обзор, убийства не увидел. Пенальти странный, но ставили и похуже. По красной карточке... так эти эпизоды уже пару лет трактуются, но до людей туго доходит, видимо. Не считаю что по духу игры там красная, но трактовка от судьи верная.
За такой же толчок тем же Егорычевым в первом тайме даже не свистнул. Весь матч чудил.
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Borillaz
Ответ ne ravnodushen
РПЛ клоунада. Молчишь - не нравится, что-нибудь честно скажешь - оштрафуют за критику судейства. Смысл тогда говорить, если судья был главным действующим лицом весь матч, а критиковать его нельзя?? Бред какой-то. Справедливости ради, обижаться можно не только Уралу. Почему не поставил точку за толчок в штрафной (в первом тайме нарушение на Миронове), а во втором за то, что защитник прервал рукой удар в створ ворот - не объяснимо. За абсолютно такой же толчок во втором тайме он показывает красную карточку за фол последней надежды. Так если такой толчок это фол, то и в первом ставь пенальти. Сказочный...
При таком нелогичном судействе два варианта: либо профнепригоден (тогда всю судейскую коллегию к ответу через увольнение раз его уже доставали после прошлогодней клоунады), либо ищите руку букмекером. Второе кажется более логичным
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ne ravnodushen
Ответ Borillaz
При таком нелогичном судействе два варианта: либо профнепригоден (тогда всю судейскую коллегию к ответу через увольнение раз его уже доставали после прошлогодней клоунады), либо ищите руку букмекером. Второе кажется более логичным
Оба варианта подходят. Что профнепригоден - очевидно. Поводов убить любую команду было хоть отбавляй, а он просто не справился и поплыл. И весь матч насмарку.
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Иван Лапин
Ответ Borillaz
При таком нелогичном судействе два варианта: либо профнепригоден (тогда всю судейскую коллегию к ответу через увольнение раз его уже доставали после прошлогодней клоунады), либо ищите руку букмекером. Второе кажется более логичным
букмекеры таким не занимаются, если что)
судья мог сам ставку поставить и на неё играть, букам же это не надо.
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