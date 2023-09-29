Президент «Урала» о молчании Гончаренко после игры с «Ростовом»: «Молодец, правильно сделал. Сколько можно говорить?»
Президент «Урала» оценил молчание Виктора Гончаренко после игры с «Ростовом».
«Ростов» и «Урал» (2:2) сыграли вничью в матче Мир РПЛ.
На флэш-интервью главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко молча встретил все три вопроса от корреспондента.
– С чем связано молчание Гончаренко?
– Все правильно, молодец. Он правильно сделал.
– А журналисты здесь при чем?
– А сколько можно говорить? Он вам одно говорит, а этого нигде нет, – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.
Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳
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Справедливости ради, обижаться можно не только Уралу. Почему не поставил точку за толчок в штрафной (в первом тайме нарушение на Миронове), а во втором за то, что защитник прервал рукой удар в створ ворот - не объяснимо. За абсолютно такой же толчок во втором тайме он показывает красную карточку за фол последней надежды. Так если такой толчок это фол, то и в первом ставь пенальти. Сказочный...
судья мог сам ставку поставить и на неё играть, букам же это не надо.