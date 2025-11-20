  • Спортс
  8-летнее партнерство «Арсенала» и Visit Rwanda закончится в этом сезоне. Фанаты «канониров» выступали против спонсора из-за поддержки Руандой «Движения 23 марта» в ДР Конго
8-летнее партнерство «Арсенала» и Visit Rwanda закончится в этом сезоне. Фанаты «канониров» выступали против спонсора из-за поддержки Руандой «Движения 23 марта» в ДР Конго

«Арсенал» перестанет сотрудничать с Visit Rwanda по окончании сезона.

«Арсенал» объявил, что спонсорское партнерство с Visit Rwanda завершится в июне.

Сделка, стоимость которой, по сообщениям, составляет около 10 миллионов фунтов в год, была заключена в 2018 году.

Партнерство сторон оказалась под пристальным вниманием на фоне поддержки Руандой боевиков «Движения 23 марта» в конфликтах на востоке соседней Демократической Республике Конго, пишет The Guardian. В феврале «Арсенал» обвинили в «возмутительном» пренебрежении к правительству Конго после отказа встретиться с министром иностранных дел Терезой Кайиквамбой Вагнер для обсуждения сделки.

Visit Rwanda – подразделение Совета по развитию Руанды. По широко распространенному мнению, «Арсенал» согласился на партнерство с государственным департаментом, чтобы расширить свою фан-базу в Африке.

«Вместе «Арсенал» и Совет по развитию Руанды превзошли первоначальные цели партнерства – содействовать сохранению природы и развитию устойчивого туризма, вдохновлять миллионы болельщиков открывать для себя эту страну и создавать прочную основу для роста туризма. Партнерство также поддержало стремление Руанды стать международным спортивным центром в Африке и принимать больше международных спортивных мероприятий, а также реализовало инициативы в области массового футбола, которые помогли сотням молодых игроков и тренеров развить свои навыки и вдохновить на более активное участие в спорте по всей стране», – говорится в заявлении «Арсенала».

Однако, как утверждается, часть болельщиков «Арсенала» воспринимала соглашение иначе: в конце апреля группа активистов «Канониры» за мир» устроили акцию протеста у стадиона «Эмирейтс» во время первого матча полуфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ» с баннером «Откажитесь от посещения Руанды». Они также раздавали нарукавные повязки, скрывающие логотип Visit Rwanda на форме.

Власти ДР Конго обвинили «Арсенал», «Баварию» и «ПСЖ» в «запятнанной кровью сделке» с Руандой: «Тысячи сейчас в западне в Гоме, погибло бесчисленное множество людей. Ваш спонсор ответственен за эти страдания»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Guardian
