Президент «Урала»: «Мажич мстит за критику? И что, я должен умыться? Мне наплевали в лицо, оскорбили, а я должен замолчать?»

Теги Ростов премьер-лига Россия РФС судьи Урал Григорий Иванов Милорад Мажич Роман Галимов Футбол

Президент «Урала» заявил, что ему «наплевали в лицо, оскорбили».

«Ростов» и «Урал» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура Мир РПЛ.

Арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота гостей за попадание мяча в руку Кики, а также удалили и Андрея Егорычева за фол на фланге. Тренер «Урала» Виктор Гончаренко промолчал на флэш-интервью и пресс-конференции, не сказав ни слова после игры.

«[Глава департамента судейства РФС Милорад] Мажич мстит «Уралу» за критику? И что? Я должен взять и умыться?

Лично мне, а не команде, наплевали в лицо, оскорбили. И что, я должен замолчать?» – заявил Григорий Иванов.

Президент «Урала» о судьях: «Катастрофа. Их всех нужно взять и утопить. Давайте я выбегу на поле и битой разобью кому-нибудь голову. Пускай дисквалифицируют пожизненно, что еще делать?»

Мегаскандал с судейством в «Ростов» – «Урал»: спорнейший пенальти, неочевидная красная, протест

Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳

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7 комментариев

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Spaten
Не успел приехать Мажич, а уже валить теперь надо обратно))
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Артем Хан
Сразу скажу, Григорий человек лично для меня очень уважаемый и авторитетный, и судейство на самом деле было не в дугу ! НО , пенальти Ростова это катастрофа- согласен , но в другом эпизоде мяч 100% летит в ворота и попадает в отставоенную руку но пенальти нет !!! почему ??? , Красная карточка - это катастрофа, Но гол второй Урала, там игрок который находился в явном офсайде мяча не коснулся , но он 100% повлиял на эпизод и гол должны были отменить , но не отменили ! толчок Миронова вытянутыми руками в пределах штрафной остался вообще не замечен ! Почему об этом публика не пишет ???
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воробей джек
И пенальти,и удаление вполне могли быть. Вопиющей несправедливостью я бы это не назвал.
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6tspey7tb5
Мажет Мажича
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sportsoldfan
А Мажич кем в 90-е был, знает кто? Переживаю.
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Валерий Глубокий
Эх Гриша ,Гриша лучше бы промолчал как Белорус )))
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Amalfitano
Понятно, что дядя Гриша на эмоциях говорит даже то чего возможно и нет. Понимаю его. Сам такой когда выводят из себя. Но лучше быть таким чем вечно дипломатично отвечающим как некоторые веганы. Футбол это страсть, нерв, азарт ... Но никак не спокойный размеренный тон и потухшие глаза.
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