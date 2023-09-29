Президент «Урала»: «Мажич мстит за критику? И что, я должен умыться? Мне наплевали в лицо, оскорбили, а я должен замолчать?»

Президент «Урала» заявил, что ему «наплевали в лицо, оскорбили».

« » и «Урал» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура Мир .

Арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота гостей за попадание мяча в руку , а также удалили и за фол на фланге. Тренер « » Виктор Гончаренко промолчал на флэш-интервью и пресс-конференции, не сказав ни слова после игры.

«[Глава департамента судейства РФС Милорад] Мажич мстит « » за критику? И что? Я должен взять и умыться?

Лично мне, а не команде, наплевали в лицо, оскорбили. И что, я должен замолчать?» – заявил .

Президент «Урала» о судьях: «Катастрофа. Их всех нужно взять и утопить. Давайте я выбегу на поле и битой разобью кому-нибудь голову. Пускай дисквалифицируют пожизненно, что еще делать?»

Мегаскандал с судейством в «Ростов» – «Урал»: спорнейший пенальти, неочевидная красная, протест

Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS