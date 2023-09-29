Президент «Урала»: «Мажич мстит за критику? И что, я должен умыться? Мне наплевали в лицо, оскорбили, а я должен замолчать?»
Президент «Урала» заявил, что ему «наплевали в лицо, оскорбили».
«Ростов» и «Урал» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура Мир РПЛ.
Арбитр Роман Галимов назначил спорный пенальти в ворота гостей за попадание мяча в руку Кики, а также удалили и Андрея Егорычева за фол на фланге. Тренер «Урала» Виктор Гончаренко промолчал на флэш-интервью и пресс-конференции, не сказав ни слова после игры.
«[Глава департамента судейства РФС Милорад] Мажич мстит «Уралу» за критику? И что? Я должен взять и умыться?
Лично мне, а не команде, наплевали в лицо, оскорбили. И что, я должен замолчать?» – заявил Григорий Иванов.
Президент «Урала» о судьях: «Катастрофа. Их всех нужно взять и утопить. Давайте я выбегу на поле и битой разобью кому-нибудь голову. Пускай дисквалифицируют пожизненно, что еще делать?»
Мегаскандал с судейством в «Ростов» – «Урал»: спорнейший пенальти, неочевидная красная, протест
Ноль слов. Гончаренко молчал в ответ на все вопросы после судейского скандала 😳
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