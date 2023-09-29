Карпин про 2:2 с «Уралом»: «Понравилась игра «Ростова». Не вижу смысла говорить про судью – вызывает вопросы трактовка правил»

Валерий Карпин заявил, что ему понравилась игра «Ростова» в матче с «Уралом».

Команды сыграли со счетом 2:2 в матче Мир .

– « » пришлось отыгрываться. Как оцениваете игру команды и то, как она себя проявила?

– Считаю, что была очень хорошая игра с нашей стороны.

Понятно, что [неприятно] начинать со счета 0:2, когда к нашей штрафной всего полтора раза соперник подошел. Это обескураживает, что‑то из области фантастики.

Если смотреть на голы и на то, откуда они пришли… Понятно, что найдем объяснение, виноватого всегда можно найти, но толку от этого никакого нет.

По игре могу сказать, что она мне понравилась, а также настрой команды и то, как мы продолжили играть после 0:2. Если будем так продолжать, то у нас будет все нормально.

– Вызвало ли у вас вопросы судейство?

– Конечно.

– В каких эпизодах?

– Не вижу смысла говорить про судью, пускай говорят об этом остальные. У меня единственный вопрос, не конкретно этому судье или бригаде…

Рука увеличивает площадь тела и мяч летит в ворота… Я могу понять, если бы он вылетал из штрафной. В прошлом году все свистели.

В этом году мяч летит в ворота, рука увеличивает площадь тела… Не знаю, смотрели ли эпизод арбитры на ВАР, но они ничего не говорят.

Это вызывает вопросы к трактовке правил, а не к конкретному судье, – сказал главный тренер «Ростова» .

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