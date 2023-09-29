Карпин про 2:2 с «Уралом»: «Понравилась игра «Ростова». Не вижу смысла говорить про судью – вызывает вопросы трактовка правил»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Урал Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин заявил, что ему понравилась игра «Ростова» в матче с «Уралом».

Команды сыграли со счетом 2:2 в матче Мир РПЛ.

– «Ростову» пришлось отыгрываться. Как оцениваете игру команды и то, как она себя проявила?

– Считаю, что была очень хорошая игра с нашей стороны.

Понятно, что [неприятно] начинать со счета 0:2, когда к нашей штрафной всего полтора раза соперник подошел. Это обескураживает, что‑то из области фантастики.

Если смотреть на голы и на то, откуда они пришли… Понятно, что найдем объяснение, виноватого всегда можно найти, но толку от этого никакого нет.

По игре могу сказать, что она мне понравилась, а также настрой команды и то, как мы продолжили играть после 0:2. Если будем так продолжать, то у нас будет все нормально.

– Вызвало ли у вас вопросы судейство?

– Конечно.

– В каких эпизодах?

– Не вижу смысла говорить про судью, пускай говорят об этом остальные. У меня единственный вопрос, не конкретно этому судье или бригаде…

Рука увеличивает площадь тела и мяч летит в ворота… Я могу понять, если бы он вылетал из штрафной. В прошлом году все свистели.

В этом году мяч летит в ворота, рука увеличивает площадь тела… Не знаю, смотрели ли эпизод арбитры на ВАР, но они ничего не говорят.

Это вызывает вопросы к трактовке правил, а не к конкретному судье, – сказал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

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24 комментария

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Анюточка Колыханова
Было бы наооборот, Валера орал больше всех, а тут не хочется говорить про судейство))))))
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qiqe
один из самых бездарных и лицемерных тренеров
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Dima91Caps
пудель как всегда, про миллионный косяк кротов в свою пользу предпочел промолчать
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дитя лимита
Валера не может - судья поможет
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arspurs9
Все ведь понимают, что он первым бы кричал про судейство и плакал, поменяй тут команды местами?)
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Честный контроль
Физрук
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fil_spb
Занятно, что у Карпина совести хватило после матча еще и к судьям идти и претензии предъявлять, причем довольно агрессивно, с маханием руками и т.д. https://t.me/fcrostovnews/8599

Ну то что это позорное поведение, после того как судья тебе ничью подарил, понятно я думаю всем. И такое от Карпина не удивляет. Непонятно где КК для Карпина? Или это не было "выходом на поле в конфронтационной манере"?
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Хохломон
Ответ дитя лимита
Валера не может - судья поможет
Ахах, а как же неназначенный пенальти за игру рукой в своей штрафной игрока Урала при счёте 2:2? Ты бы сначала матч посмотрел
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ivashka
Ответ Анюточка Колыханова
Было бы наооборот, Валера орал больше всех, а тут не хочется говорить про судейство))))))
Это называется лицемерие...
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Анюточка Колыханова
Было бы наооборот, Валера орал больше всех, а тут не хочется говорить про судейство))))))
Как и любой другой тренер РПЛ. Ни разу не слышал, чтобы кто-то из тренеров сказал бы, что его команде подсуживали.
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Доктор Верховцев
— Вызывает антирес
И такой ешо разрез:
Как у вас в Ростове судят,
Со свистками али без?

— Йес!
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Совесть 7Хага
Лол, а на спортбоксе 1-3 в пользу Урала
Гол вахании записали на Урал😏
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Russ Ivan
Езжай, Валера, домой в свою эстонию, там зарабатывай и рассказывай кому-что-и-как надо делать! Здесь ты достиг своего потолка...
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ltkmaby
Всем не нравятся судьи, какие звери, иначе бы все всех победили👌
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Федот Евграфович
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Ну и мудак же ты Валера. Интересно, чемоданы собрал уже, когда едешь в Латвию или Эстонию?
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Александр Задорожнев
Ответ Анюточка Колыханова
Было бы наооборот, Валера орал больше всех, а тут не хочется говорить про судейство))))))
Так ты и ори!
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Александр Задорожнев
Ответ Алекс
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