Карпин про 2:2 с «Уралом»: «Понравилась игра «Ростова». Не вижу смысла говорить про судью – вызывает вопросы трактовка правил»
Валерий Карпин заявил, что ему понравилась игра «Ростова» в матче с «Уралом».
Команды сыграли со счетом 2:2 в матче Мир РПЛ.
– «Ростову» пришлось отыгрываться. Как оцениваете игру команды и то, как она себя проявила?
– Считаю, что была очень хорошая игра с нашей стороны.
Понятно, что [неприятно] начинать со счета 0:2, когда к нашей штрафной всего полтора раза соперник подошел. Это обескураживает, что‑то из области фантастики.
Если смотреть на голы и на то, откуда они пришли… Понятно, что найдем объяснение, виноватого всегда можно найти, но толку от этого никакого нет.
По игре могу сказать, что она мне понравилась, а также настрой команды и то, как мы продолжили играть после 0:2. Если будем так продолжать, то у нас будет все нормально.
– Вызвало ли у вас вопросы судейство?
– Конечно.
– В каких эпизодах?
– Не вижу смысла говорить про судью, пускай говорят об этом остальные. У меня единственный вопрос, не конкретно этому судье или бригаде…
Рука увеличивает площадь тела и мяч летит в ворота… Я могу понять, если бы он вылетал из штрафной. В прошлом году все свистели.
В этом году мяч летит в ворота, рука увеличивает площадь тела… Не знаю, смотрели ли эпизод арбитры на ВАР, но они ничего не говорят.
Это вызывает вопросы к трактовке правил, а не к конкретному судье, – сказал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
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Ну то что это позорное поведение, после того как судья тебе ничью подарил, понятно я думаю всем. И такое от Карпина не удивляет. Непонятно где КК для Карпина? Или это не было "выходом на поле в конфронтационной манере"?
И такой ешо разрез:
Как у вас в Ростове судят,
Со свистками али без?
— Йес!
Гол вахании записали на Урал😏