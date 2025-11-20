  • Спортс
  • Романов о Станковиче в «Спартаке»: «Деян делился своим опытом, какие-то тактические моменты я почерпнул. Определенный след он оставил»
Романов о Станковиче в «Спартаке»: «Деян делился своим опытом, какие-то тактические моменты я почерпнул. Определенный след он оставил»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов высказался о работе с Деяном Станковичем.

Красно-белые объявили об уходе Станковича с поста главного тренера 11 ноября. Сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года.

«Что дал Станкович «Спартаку» и мне? Деян как футболист провел большую карьеру, много титулов, игр на высоком уровне. Он делился своим опытом, как готовиться к матчам, как себя чувствовать, какие-то тактические моменты я у него почерпнул.

Плюс взаимодействие между нами было достаточно интересным. Думаю, что определенный след он оставил.

Все происходило так, как обычно происходит [при уходе]. Ситуация развивалась определенным образом, мы были готовы к любому развитию событий. Случилось так, как случилось. Это футбол. Каждый этап так начинается и заканчивается.

Поэтому мы приняли это решение, быстро перестроились, понимали, что времени на раскачку нет, начали подготовку к следующему этапу», – сказал Романов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
