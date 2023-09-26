Не стоит забывать, что в Англии разыгрывается Кубок английской лиги. Третий раунд этого кубка проходит в конце сентября, и 27 числа в очном поединке сойдутся два громких имени АПЛ: «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Всем известный «чемпик» против действующего чемпиона АПЛ. Чем может похвастаться каждая из этих команд в канун очной встречи?

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Ньюкасл

Как стоит оценивать сокрушительную во всех смыслах победу «Ньюкасла» над «Шеффилд Юнайтед» со счётом 8:0? С одной стороны, любая победа стоит 3 очка, каков бы ни был счёт – 8:0 или 1:0. «Клинки» и так были на последнем месте, тем более что побед не одержали в этом сезоне, поэтому эту победу точно не стоит переоценивать в турнирном плане: «Ньюкасл» выиграл только третий матч в АПЛ в этом сезоне. Ну и тренер проигравших Пол Хекингботтом заявил, что из команды не уйдёт: при всём кошмаре, который был за эти 90 минут, в теории у команды ещё немало возможностей выкарабкаться.

С другой стороны, «сороки» проиграли три матча подряд в АПЛ, затем была невнятная победа над «Брентфордом», тяжелейшая ничья с «Миланом» в ЛЧ (нулевая, за которую команду Эдди Хау раскритиковал Артуро Видаль). Ну и наконец-то, пусть даже таким способом, они выпустили пар и реализовали почти все игровые моменты, которые у них были. Возможно, что дополнительные «+8» в разнице мячей помогут «Ньюкаслу» в случае равенства с кем-то по очкам и личным встречам подняться выше в турнирной таблице. И кто знает, не принесёт ли это «чемпику» ещё один сезон Лиги чемпионов?

Для справки: «Шеффилд Юнайтед» вообще не проигрывал с разницей в 8 мячей в своей истории (максимум было в довоенные годы 3:10 от «Мидлсбро»), а тут вот такой разгром. И к тому же впервые в истории АПЛ все восемь голов были забиты разными игроками! То есть – ни дублей, ни хет-триков, ни автоголов при счёте 8:0! Но строго говоря, хет-трик ассистента был: Киран Триппьер отдал три голевые передачи. А вообще стоит запомнить имена авторов голов. Шон Лонгстафф, Дэн Берн, Свен Ботман, Каллум Уилсон, Энтони Гордон, Мигель Альмирон, Бруно Гимараинш и Александр Исак.

Но, как уже было сказано выше, не стоит переоценивать победу. Ведь следующий матч в случае поражения оставит «Ньюкасла» как минимум без одного трофея в этом сезоне. Да и соперник таков, что даже ослабленным составом он может оказаться не по зубам «сорокам», хотя возможно всякое.

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Манчестер Сити

А что нового из стана «Манчестер Сити»? Да ничего особенного, в принципе. Ну почти ничего. 6 игр, 18 очков из 18 возможных (очковых потерь на текущий момент нет в других топовых чемпионатах только у «Интера»), Эрлинг Холанн с 8 мячами возглавляет гонку бомбардиров. Первый тур в ЛЧ принёс победу 3:1 над «Црвеной Звездой», хотя сербский чемпион открыл счёт голом в раздевалку: Холанн не забивал в матче, но отдал голевую на сравнявшего счёт Хулиана Альвареса.

В минувшем туре АПЛ был обыгран «Ноттингем Форест» со счётом 2:0, причём игру сделали ещё в первые 14 минут Фоден и Холанн. И всё бы хорошо, да вот только Родри Эрнандес в начале второго тайма был удалён за то, что схватил Моргана Гиббса-Уайта за горло. Прямая красная означает, что он не сыграет против «Арсенала». Потеря неприятная, но всё-таки Пепу не должно составить трудностей перестроить состав на игру без Родри хотя бы на одну встречу. Перед ней будет ещё одна проверка в виде матча Кубка Лиги против «Ньюкасла»: наверняка Пеп сыграет вторым составом, разбавленным чуть-чуть игроками основы.

Прогноз

На эту встречу никакие сервисы типа Google и Yandex ничего из прогнозов не готовят, кроме даты и времени поединка, а также места встречи, которым обозначен Сент-Джеймс-Парк. Поэтому обратимся за полным раскладом к BetBoom. Исходя из того, что важность трофея всё-таки не наивысшая, шансы команд слегка уравнены, хотя преимущество «Ман Сити» здесь очевидно.

Начнём с самого простого: на итоговую победу «Ман Сити» и выход в 1/8 финала (именно так обозначен следующий раунд) букмекеры предлагают коэффициент 1.7, а на итоговую победу «Ньюкасла» он составляет 2.1. Если уточнять, то на победу «Ньюкасла» в основное время предлагается кэф 2.92, на победу «Ман Сити» за 90 минут он составляет 2.26, а вот кэф 3.57 предлагается тем, кто считает, что победителя выявят точно не в основные 90 минут игрового времени.

Перейдём к следующему пункту: тотал, а именно тоталы на матч и индивидуальные тоталы. В первом пункте BetBoom предлагает варианты меньше 3 с кэфом 1.71 и больше 3 с кэфом 2.08. Тотал больше 3 пробивался с начала сезона у «Ман Сити» всего три раза: два раза в играх АПЛ против «Фулхэма» (5:1) и «Вест Хэма», да против «Црвены Звезды» в еврокубках (оба матча 3:1). То есть «Сити» не спешит сразу с места рвануть и переключиться на 5-ю или 6-ю передачу, а просто потихоньку «нарезает круги». Но даже при таком «warm-up» (разогреве или разминке) он лидирует. У «Ньюкасла» тотал больше 3 пробивался без учёта товарищеских матчей (4:0 против «Вильярреала») три раза: вынос «Астон Виллы» на старте (5:1), одно поражение от «Брайтона» (1:3) и не требующая комментариев игра с «Шеффилд Юнайтед» (8:0).

Если говорить о других вариантах тотала, то можно поставить на тотал больше 2.5 с кэфом 1.63: в конце концов, «Сити» и «Ньюкасл» способны выдать хотя бы его. Тотал меньше 3.5 с кэфом 1.46 тоже допустим, если только на «Ньюкасл» не найдёт помутнение и этим не воспользуются «горожане». Ну а если обратиться напрямую к индивидуальному тоталу, то на «Ньюкасл» возможно выбрать тоталы больше 1 (кэф 1.51) или больше 1.25 (1.83). Как минимум один гол они могут забить, и не обязательно, чтобы это был кто-то из героев предыдущей встречи. «Сити» может рассчитывать на тоталы больше 1.25 (1.51) или больше 1.5 (1.96): сдвиг кэфов на 0.25 гола вперёд, если прикинуть. Но можно поставить и на тотал меньше 1.5 (1.78), поскольку здесь разница мячей для «Сити» не настолько важна. Важно, чтобы никто не травмировался или не наступил на грабли не сдержавшегося Родри.

В заключение коротко упомянем фору: нулевая фора здесь предлагается в качестве наиболее оптимальной из фор. У «Ньюкасла» она оценивается кэфом 2.12, у «Сити» кэфом 1.68. Минусовая фора (-1) предлагается с кэфами 5.07 и 3.65 соответственно: нетрудно догадаться, кому какой кэф соответствует.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 3 (1.71).

«Сити» выставит на игру резервный или полурезервный состав. Можно допускать, что «Ньюкасл» спустят с небес на землю и напомнят ему, что всё-таки был обыгран только «Шеффилд». И что ничья с «Миланом» является не большим успехом Эдди Хау, а только недоразумением, которое допустил Стефано Пиоли. А можно решить, что Пеп Гвардиола возьмёт и оступится в этой игре. Но давайте отложим разговоры: игра всё покажет. Вот с тоталом здесь интереснее: будет ли «Сити» устраивать долгожданный разгром? Скорее нет, голы Холанн прибережёт для середины и финального отрезка сезона. Здесь предлагаем поставить на небольшой тотал.

Где смотреть матч Ньюкасл – Манчестер Сити

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