Видаль назвал матч «Милана» и «Ньюкасла» худшим в истории ЛЧ: «Эти идиоты сделали мне больно. «Ньюкасл» ничего не показал – отвратительно»

Артуро Видаль раскритиковал матч между «Миланом» и «Ньюкаслом».

Команды сыграли со счетом 0:0 в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я посмотрел худший матч в истории Лиги чемпионов – между « » и « ». Не то что игра «Порту» и «Шахтера» – она была великолепна.

« » – скучно, как и всегда. В матче между « » и «Боруссией» понравился только второй тайм. Я уснул в первом.

Но эти идиоты из «Милана» и «Ньюкасла» сделали мне больно. Им повезло, что они умеют бегать, иначе их бы здесь не было.

Я не понимаю «Ньюкасл». Они завершили прошлый сезон на четвертом месте, но ничего не сделали в матче. Это отвратительно.

Они должны показать нечто большее. Они меня чертовски разозлили», – сказал бывший полузащитник «Ювентуса», «Баварии», «Барселоны» и «Интера» в эфире канала Red Gol на Twitch.

36-летний чилиец сейчас выступает за бразильский клуб «Атлетико Паранаэнсе».

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