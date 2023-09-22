Видаль назвал матч «Милана» и «Ньюкасла» худшим в истории ЛЧ: «Эти идиоты сделали мне больно. «Ньюкасл» ничего не показал – отвратительно»
Артуро Видаль раскритиковал матч между «Миланом» и «Ньюкаслом».
Команды сыграли со счетом 0:0 в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Я посмотрел худший матч в истории Лиги чемпионов – между «Миланом» и «Ньюкаслом». Не то что игра «Порту» и «Шахтера» – она была великолепна.
«Манчестер Сити» – скучно, как и всегда. В матче между «ПСЖ» и «Боруссией» понравился только второй тайм. Я уснул в первом.
Но эти идиоты из «Милана» и «Ньюкасла» сделали мне больно. Им повезло, что они умеют бегать, иначе их бы здесь не было.
Я не понимаю «Ньюкасл». Они завершили прошлый сезон на четвертом месте, но ничего не сделали в матче. Это отвратительно.
Они должны показать нечто большее. Они меня чертовски разозлили», – сказал бывший полузащитник «Ювентуса», «Баварии», «Барселоны» и «Интера» Артуро Видаль в эфире канала Red Gol на Twitch.
36-летний чилиец сейчас выступает за бразильский клуб «Атлетико Паранаэнсе».
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Хотя я думаю многие ловили себя на такой же мысли, когда смотрели на вялую игру Ньюкасла. Не этого от них ждали.
А в октябре вообще атас игры серии и лч
В лч были матчи и похуже, в том числе с участием Видаля
1 удар к 85 минуте, это более зрелищно. Ага.