Видаль назвал матч «Милана» и «Ньюкасла» худшим в истории ЛЧ: «Эти идиоты сделали мне больно. «Ньюкасл» ничего не показал – отвратительно»

Теги ПСЖ Милан высшая лига Бразилия Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Артуро Видаль Атлетико Паранаэнсе Футбол

Артуро Видаль раскритиковал матч между «Миланом» и «Ньюкаслом».

Команды сыграли со счетом 0:0 в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я посмотрел худший матч в истории Лиги чемпионов – между «Миланом» и «Ньюкаслом». Не то что игра «Порту» и «Шахтера» – она была великолепна.

«Манчестер Сити» – скучно, как и всегда. В матче между «ПСЖ» и «Боруссией» понравился только второй тайм. Я уснул в первом.

Но эти идиоты из «Милана» и «Ньюкасла» сделали мне больно. Им повезло, что они умеют бегать, иначе их бы здесь не было.

Я не понимаю «Ньюкасл». Они завершили прошлый сезон на четвертом месте, но ничего не сделали в матче. Это отвратительно.

Они должны показать нечто большее. Они меня чертовски разозлили», – сказал бывший полузащитник «Ювентуса», «Баварии», «Барселоны» и «Интера» Артуро Видаль в эфире канала Red Gol на Twitch.

36-летний чилиец сейчас выступает за бразильский клуб «Атлетико Паранаэнсе».

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55 комментариев

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MigraTjk
у него ставка сгорела. 100%!
+152
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+148
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Алексей Ненахов
Вот когда он играл в Интере , матчи были на загляденье… ага
+58
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+52
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Алексей Ненахов
Ответ Andria Managadze
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Мы говорим о времени когда Видаль играл за интер
+39
-5
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Ночной кошмар Логинова
Ответ MigraTjk
у него ставка сгорела. 100%!
Судя по его комментам, что-то точно сгорело у него
+31
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+28
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Профессор из Кобхэма
Артуро в своем стиле)
Хотя я думаю многие ловили себя на такой же мысли, когда смотрели на вялую игру Ньюкасла. Не этого от них ждали.
+26
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+23
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Ricardo Izecson
Ответ Andria Managadze
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видели мы зрелище от Интера с Сосьедадом)
+18
0
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Svyatoslav Chuverov
25 ударов от Милана. 2 ожидаемых гола по xg. Весь первый тайм в их исполнении проведен эталонно. Россонери просто не повезло. А по Ньюкаслу согласен. Ни одного толково момента у ворот красно черных не было.
+13
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Давид Agabekyan
Ответ Профессор из Кобхэма
Артуро в своем стиле) Хотя я думаю многие ловили себя на такой же мысли, когда смотрели на вялую игру Ньюкасла. Не этого от них ждали.
У них в начале сезона адовое расписание, отсутствие глубины состава и тренер без еврокубкого опыта. Очевидно было, что им будет очень трудно
+8
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Xabi Alonso78
Зачем вообще высказывания этого психически нездорового человека постить?
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Тиджани Бабангида
Мнение профессионала на пенсии
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Владислав Романов
Ответ MigraTjk
у него ставка сгорела. 100%!
скорее пукан😁
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corazón blanco
Ответ Антиглор17
Вжать то вжал, практически сразу. Только 99% опасности это навесы и последующие отскоки/суета в штрафной и тд. Осмысленной игры в футбол около нуля было.
Ну сложно было вскрыть такую насыщенную оборону, поэтому играли можно сказать классически в таком случае, играя на столба или же искали счастья прострелами, или же давили через слабое звено, которое нащупали в обороне Униона, а именно через левый фланг, но тут уже Родриго был плох в завершении.
+3
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Scorpio
Ответ Давид Agabekyan
У них в начале сезона адовое расписание, отсутствие глубины состава и тренер без еврокубкого опыта. Очевидно было, что им будет очень трудно
А у Милана как расписание? После дерби, к тому же такого позорного, разу Касл
А в октябре вообще атас игры серии и лч
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Zak Zotin
Что такое? Что случилось? Ни одного подката в кость?
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JENNINGS
«Челси» - «Барселона» 2008/09
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-1
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Jovid Mirzoev
Походу обе забьют брал...
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Заяцволк
По факту, это реально самый днищенский матч в истории, я тоже аж физически боль ощутил
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Игорь Новиков
Ответ Born is the King
Это он ещё пропустил реал Унион. Вот там буратины Папы Карло с немцами играли в "от кого мяч откочит сильнее". В итоге на 94й минуте мяч отрекошотил от немцев похлеще чем шар в снукере
У Реала была куча моментов. О чем речь вообще?
+7
-6
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Дмитрий Шмелев
я не конечно не фанат Милана,но Милан хоть атаковал ,гол мог забить сто проц,если бы у леао голова не снизу была,а вот про Ньюкасл это да,где эти любители АПЛ которые говорят что 10 команда чемпионата любого вынесет в серии а..вот вам и апл
+1
0
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Billy_Shears
Этот парень катал вату в барсе, не говоря о празднике футбола, который устраивал интер..
В лч были матчи и похуже, в том числе с участием Видаля
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Mykytka
Ответ Andria Managadze
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Особенно в гостях у Сосьедада!
1 удар к 85 минуте, это более зрелищно. Ага.
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Канал ВАнал
Ответ Svyatoslav Chuverov
25 ударов от Милана. 2 ожидаемых гола по xg. Весь первый тайм в их исполнении проведен эталонно. Россонери просто не повезло. А по Ньюкаслу согласен. Ни одного толково момента у ворот красно черных не было.
С форвардом им не повезло.
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Ваня Кабанов
Ответ Scorpio
А у Милана как расписание? После дерби, к тому же такого позорного, разу Касл А в октябре вообще атас игры серии и лч
Милан уже несколько сезонов к ряду в ЕК играет, с Пиоли так третий сезон подряд, если не ошибаюсь. Ньюкасл - первый. Это всё равно играет роль, если на состав посмотреть, то да, есть у Милана там трансферная стоимость игроков пониже будет. Но в целом у Касла глубина состава хуже + тренер действительно без ЕК опыта. Так что англичанам было действительно непривычнее в лч играть и потруднее.
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Krauvec Cool
Ответ Ricardo Izecson
видели мы зрелище от Интера с Сосьедадом)
Это точно)
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Rumov
Ответ Федот Евграфович
Тебе много кого придётся гуглить :)
Ну шутка для дебилов. Всем понятно-ноль. И тупой ноль.
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