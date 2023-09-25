Лишь «Ман Сити» и «Интер» выиграли все матчи в лигах из топ-5. У «Реала» первое поражение

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Футбол

После поражения «Реала» в топ-лигах осталось только два клуба, не терявших очки.

Команда Карло Анчелотти в 6-м туре Ла Лиги впервые не смогла победить – ее обыграл «Атлетико» (1:3).

После этих выходных стопроцентный результат в своих чемпионатах есть только у «Манчестер Сити» (18 очков за 6 игр в АПЛ) и «Интера» (15 очков за 5 игр в Серии А).

Примечательно, что команды Пепа Гвардиолы и Симоне Индзаги встречались в финале Лиги чемпионов в этом году.

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6 комментариев

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cdsocer
Подтверждают, что не случайно играли в финале прошлой Лиги Чемпионов!
+21
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VuNePonimaete
Реал сыграл ужасно, а Атлетико полностью заслужил победу. Очевидно было, что победы на характере очень скоро закончатся
+5
-1
+4
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Евгений Дмитриченко
Сити - главный клуб мира. Неудивительно, что у него монструозная статистика.
+6
-4
+2
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войд
Новости ещё не было что карлана турнули?)
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Tristan...
Ответ войд
Новости ещё не было что карлана турнули?)
Дай ему контракт доработать. Заслужил...
0
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