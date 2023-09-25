Лишь «Ман Сити» и «Интер» выиграли все матчи в лигах из топ-5. У «Реала» первое поражение

После поражения «Реала» в топ-лигах осталось только два клуба, не терявших очки.

Команда Карло Анчелотти в 6-м туре впервые не смогла победить – ее обыграл «Атлетико» (1:3).

После этих выходных стопроцентный результат в своих чемпионатах есть только у « » (18 очков за 6 игр в ) и « » (15 очков за 5 игр в Серии А).

Примечательно, что команды Пепа Гвардиолы и Симоне Индзаги встречались в финале Лиги чемпионов в этом году.

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