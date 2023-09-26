Где смотреть Ньюкасл – Манчестер Сити, во сколько прямая трансляция матча, Кубок английской лиги 27 сентября
В среду, 27 сентября, сыграют Ньюкасл и Манчестер Сити в рамках Кубка Английской Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Сетанта Спортс.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ньюкасл – Манчестер Сити
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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