Где смотреть Ньюкасл – Манчестер Сити, во сколько прямая трансляция матча, Кубок английской лиги 27 сентября

Теги Ньюкасл Манчестер Сити Кубок английской лиги Футбол

В среду, 27 сентября, сыграют Ньюкасл и Манчестер Сити в рамках Кубка Английской Лиги.

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  • Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Сетанта Спортс.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ньюкасл – Манчестер Сити

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Ньюкасл: все новости

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Кубок английской лиги: все новости

Прогноз на матч Ньюкасл – Манчестер Сити

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