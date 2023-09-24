«Шеффилд Юнайтед» не уволит тренера после 0:8 от «Ньюкасла». Команда проиграла 5 из 6 игр в АПЛ

Главный тренер останется во главе «Шеффилд Юнайтед» после крупного поражения.

« » уступил « » (0:8) на домашнем стадионе в матче . Это крупнейшее поражение в истории клуба.

Руководство «Шеффилда» не отправит в отставку главного тренера Пола Хекингботтома из-за этого поражения, об этом сообщает talkSPORT.

Команда вышла в АПЛ в нынешнем сезоне из Чемпионшипа.

«Шеффилд» еще ни разу не победил в текущем сезоне и проиграл пять из шести матчей, занимая последнее место в турнирной таблице при разнице голов 5:17.

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