27 сентября в Лондоне состоится матч 1/16 финала Кубка Английской Лиги, он пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени.

«Челси» сейчас переживает не лучшие времени и на пути перестройке команды, которая прилично обновилась в текущем году, отсюда и неважные результаты на старте сезона. «Брайтон» же как ударно выступал в прошлом сезоне, так и в этом году выглядит очень здорово, особенно в атаке. В последних очных встречах предстоящие оппоненты устраивали голевую феерию, а будет ли снова открытая игра в исполнении обеих команд и будет обрушен шквал голов, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: X2, ОЗ (да).

Челси

«Челси» в прошлом сезоне Кубка Английской Лиги не смог пробиться далеко, чтобы побороться за трофей и в первой же стадии вылетел из него, проиграв в 1/16 финала «Манчестер Сити» (0:2), где провалили небольшой отрезок в начале второго тайма и пропустили там 2 мяча.

А в Чемпионате Англии прошлого сезона лондонский клуб провалился с треском и занял лишь 12 строчку в турнирной таблице. 44 очка тогда они набрали в 38 турах и от первой четверки отстали аж на 27 баллов. По итогу команде не удалось себе обеспечить игру в еврокубках в текущем сезоне.

«Аристократы» в текущем 2023 году смогли в свои ряды заполучить следующих игроков: Кайседо и Санчеза из «Брайтона», Лавиа из «Саутгемптона», Нкунку из «РБ Лейпцига», Палмера из «Манчестер Сити», Дисаси из «Монако», Джэксона из «Вильярреала», Угочукву из «Ренн», Вашингтон и Анджело из «Сантоса», Петрович из «Нью-Инглэнд», Морейра из «Бенфики Б».

А ушли из команды в этом году: Хаверц, Маунт, Ковачич, Кулибали, Пулишич, Менди, Лофтус-Чик, Ампаду, Хадсон-Одои, Аспиликуэта, Обамеянг, Бакайоко, Баба, Канте.

В предстоящем матче кубка у лондонцев из-за травм не сыграют: Беттинелли, Джеймс, Лавиа, Нкунку, Фофана. И под вопросом участие в игре: Чалобы, Мадуэке и Чуквуэмека.

В новом сезоне АПЛ лондонская команда стартовала слабовато и пока что всего в их активе 5 набранных баллов в 6 турах и уже 13 потерянных очков. Команда идет в нижней части таблицы, на 14 строчке и близка к зоне вылета и от первой пятерки они отстают уже на 9 баллов. В последнем сыгранном 6 туре АПЛ лондонцы проиграли на домашней арене «Астон Вилле» (0:1), где остались в меньшинстве к 58 минуте матча, на 73 пропустили мяч в свои ворота. Смотрелась же в этой встрече команда довольно неплохи и имела несколько хороших моментов, но подвела их реализация.

«Челси» в Кубке Английской Лиги текущего сезона начал со стадии 1/32 финала, где в упорнейшем поединке обыграл скромный «Уимблдон» (2:1), причем пропустил в матче первым. Но лондонцы при этом имели хорошее, как территориальное преимущество во встрече, так и создали на порядок больше голевых моментов чем их соперник.

Результаты «Челси» в пяти последних сыгранных матчах:

24.09.23 «Челси» — «Астон Вилла» 0: 1;

0: 17.09.23 «Борнмут» — «Челси» 0:0;

02.09.23 «Челси» — «Ноттингем Форест» 0: 1 ;

0: ; 30.08.23 «Челси» — «Уимблдон» 2 :1;

— «Уимблдон» :1; 25.08.23 «Челси» — «Лутон Таун» 3:0.

Интересные статические факты «Челси»:

В 10 последних матчах всего в активе 3 победы;

В 3 последних встречах команда не побеждает, при этом 2 проигрыша;

В последних 2 сыгранных домашних матчах были поражения;

В последних 3 матчах команде не удавалось забивать голы;

В 3 последних встречах «синих» не забивают обе команды;

В 3 последних матчах было забито 1 и менее голов за игру обеими командами.

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Брайтон

в прошлом розыгрыша Кубка Английской Лиги «Брайтон» в 1/32 уверенно обыграл команду из низшего английского дивизиона «Форест Грин» (3:0), а в следующей стадии им удалось выбить одну из лучших команд прошлого сезона в английском чемпионате «Арсенал» (3:1), где камбэкнули матч после пропущенного гола. А вот в стадии 1/8 финала «Брайтон» неожиданно уступил «Чарльтону» в серии пенальти (3:4), где было пробито 14 одиннадцатиметровых ударов, а сам матч закончился в основное время с сухим счетом (0:0).

А вот в АПЛ команде удалось достичь локальных успехов и вклиниться в еврокубковые места. По итогу они заняли 6 место в турнирной таблице и набрали 62 балла в 38 турах. Команде удалось пробиться в групповой этап Лиги Европы, где она уже в этом сезоне начала свой путь с поражения (2:3) от греческого «АЕК». А вот от зоны Лиги Чемпионов и конкретно четвертого «Ньюкасла» по итогу отставание было в 9 баллов.

В текущем 2023 году в команду пришли следующие футболисты: Педро из «Уотфорда», Балеба из «Лилля», Бербрюгген из «Андерлехта», Игор из «Фиорентины», Мазилу из «Фарула», Дахуд из «Боруссии Д», Милнер из «Ливерпуля».

А покинули клуб следующие игроки: Кайседо, Мак Аллистер, Санчез, Зекири, Карбовник, Хадра, Коннолли, Робертс, Ричардс.

В предстоящей встрече не примут участие Модер и Энсисо из-за повреждений колена. Под вопросом пока участие в матче Гросса и Милнера.

В новом сезоне Чемпионата Англии «Брайтон» стартовал очень даже неплохо и сейчас располагается на 3 строчке в таблице. В активе команды набрано 15 очков за 6 туров и всего 3 балла отставания от лидирующего «Сити». К тому же «Брайтон» является самой результативной командой на текущий момент в чемпионате и наколотил уже 18 голов, что в среднем по 3 мяча за встречу. Но и пропустил команда немало (8 голов).

В последнем туре АПЛ в домашней встрече был обыгран «Борнмут» (3:1), где до конца второго тайма «Брайтон» проигрывал в счете, но все же смог перевернуть ход игры и перехватить инициативу в свою сторону.

В текущем кубковом турнире этот матч для «Брайтона» станет первым и сразу же будет серьезное противостояние с крепким оппонентом.

Результаты «Брайтона» в 5 последних сыгранных матчах:

24.09.23 «Брайтон» — «Борнмут» 3 :1;

21.09.23 «Брайтон» — «АЕК» 2: 3 ;

2: ; 16.09.23 «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» 1: 3

1: 02.09.23 «Брайтон» — «Ньюкасл Юнайтед» 3 :1.

— «Ньюкасл Юнайтед» :1. 26.08.23 «Брайтон» — «Вест Хэм» 1:3.

Интересные статические факты «Брайтона»:

В 8 последних сыгранных матчах всего лишь 2 поражения;

В последний 3 гостевых матчах команда побеждала;

В 9 последних встречах «Брайтона» забивают обе команды;

В 7 последних матчах команды было забито обеими командами в каждом из них 4 и более мяча;

В 18 последних играх в качестве гостей команда отличалась голом;

За последние сыгранных 7 матчей команда в среднем забивает 3 гола за игру;

В 20 последних играх команда забивает.

Челси – Брайтон: история личных встреч

Команды в истории противостояний провели между собой 23 очных поединка. 13 из них стали победными для «Челси», а у «Брайтона» в активе всего 4 победы. А 6 встреч закончились ничейным результатом.

«Аристократы» в этих матчах забивал в среднем 1.78 гола (41 мяч), а «Брайтон» 0.96 (22 мяча).

Самый разгромный счет в этих противостояниях был (4:0), такой результат удавался только «Челси».

В 5 последних очных встречах команды показали следующий результат:

23.07.23 «Челси» – «Брайтон» ( 4 :3).

– «Брайтон» ( :3). 15.04.23 «Челси» – «Брайтон» (1: 2 ).

(1: ). 29.10.22 «Брайтон» – «Челси» ( 4 :1).

– «Челси» ( :1). 18.01.22 «Брайтон» – «Челси» (1:1).

29.12.21 «Челси» – «Брайтон» (1:1).

«Челси» лишь 1 раз за последние 6 очных матчей побеждали, при этом 2 раза были сильнее «Брайтон» и 3 было ничьи. А последний матч «для Челси» в очных матчах в качестве хозяев стал победным.

В 5 последних матчах обе команды забивали друг другу. И в 3 последних очных встречах было забито 3 гола и более.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Челси – Брайтон

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния «Челси», с минимальной разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Челси» — 2.27;

Ничья — 3.68;

Победа «Брайтона» — 2.83;

1X — 1.43;

X2 — 1.63;

Ф1 (0) — 1.70;

Ф2 (0) — 2.09;

ТБ (2,5) — 1.65;

ТМ (2,5) — 2.17;

ТБ (3) — 2.12;

ОЗ (да) — 1.56;

ОЗ (нет) — 2.30.

Игровая форма лондонской команды сейчас хромает и нет пока у ребят легкости в ногах и в голове, да и в этом году у них произошло много кадровых изменений, которые не могли не сказаться на результатах команды, которая провалила начало сезона. «Брайтон» в новый сезон вошел здорово и сейчас входит в ТОП-3 лучших команд АПЛ и имеет лучшую результативность там на данный момент, что говорит о прекрасной ее игре в атаке. В этом матче считаю, что хорошей ставкой будет зарядить на то что гости не проиграют, за это дают тоже неплохой кэф 1.63.

«Брайтон» зачастую играет в открытый футбол, отсюда в их матчах много голов, да и последние 5 очных противостояний команд показывают всю картину перед глазами, где во всех встречах обе команды забивали друг другу. Здесь вполне можно зарядить на ОЗ (да), за приличный коэффициент 1.56.

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