Mash сообщил, что Промес устроил скандал в отделе полиции в Москве, пытаясь помочь друзьям, задержанным с подозрением на наркотическое опьянение. В «Спартаке» это опровергли
Квинси Промес устроил скандал в одном из полицейских участков Москвы.
Как сообщает «Главный региональный» со ссылкой на Mash, атакующий полузащитник «Спартака» приехал в один из отделов московской полиции, когда узнал о задержании своих друзей. Футболист хотел им помочь, возмущался, предъявлял претензии сотрудникам и громко скандалил.
Друзей Промеса задержали с подозрением на наркотическое опьянение.
В «Спартаке» дали комментарий по поводу появившейся информации: «Проблем с российской полицией у Квинси Промеса нет. Он готовится к игре с «Крыльями».
Напомним, в Нидерландах Промес приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. В мае его обвинили в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны – наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020 году.
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Игрок ты крутой, а вот человек глупый...
Или если Гулиева и Фетисова отмазали (во втором случае переложив ответственность на того, на кого Фетисов бросился первым), то всем сотрудникам Спартака можно вести себя как им в кайф? И потом они кому-то про админ.ресурс рассказывают.