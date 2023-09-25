Mash сообщил, что Промес устроил скандал в отделе полиции в Москве, пытаясь помочь друзьям, задержанным с подозрением на наркотическое опьянение. В «Спартаке» это опровергли

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес устроил скандал в одном из полицейских участков Москвы.

Как сообщает «Главный региональный» со ссылкой на Mash, атакующий полузащитник «Спартака» приехал в один из отделов московской полиции, когда узнал о задержании своих друзей. Футболист хотел им помочь, возмущался, предъявлял претензии сотрудникам и громко скандалил.

Друзей Промеса задержали с подозрением на наркотическое опьянение.

В «Спартаке» дали комментарий по поводу появившейся информации: «Проблем с российской полицией у Квинси Промеса нет. Он готовится к игре с «Крыльями».

Напомним, в Нидерландах Промес приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. В мае его обвинили в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны – наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020 году.

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206 комментариев

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Алексей Иванов
Промес разозлил динамовцев
+291
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La Crosse Bobcats
депортируйте уже этого уголовника наркоторговца на родину, его там заждались уже
+234
-69
+165
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Aleksandr Danilov
Друзья позвонили, пожаловались на некачественный товар
+164
-13
+151
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Подкат Пенальтьевич
Ответ Chuha-Motibg
Видимо уголовка в Голландии ничему не научила.
Чему то научить может наказание. А наказания не было.
+97
-5
+92
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Chuha-Motibg
Видимо уголовка в Голландии ничему не научила.
+103
-11
+92
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Pol Belov
а чего видео не опубличили с ним? оно есть и очень забавное...
+73
-3
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Overkiller
Ответ crazy_elky
Угрожал полиции острым предметом?
- Обвиняемый угрожал потерпевшему тупым предметом.
- Каким?
- Головой
)
+38
-3
+35
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Egor Aleksandrovich
с видео сразу, где он взятку предлагает копам - https://t.me/breakingmash/48089
+32
-3
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Marsel Bodro
Давай, давай, Антоха, закапывай себя дальше.
Игрок ты крутой, а вот человек глупый...
+32
-4
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Evil_Alastar
Как неожиданно
+23
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jqzn88xn6n
Ответ SMART789
Вот этому персонажу Спартак помогает в получении гражданства
А динамовцы уравновешивают порядок получается
+19
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crazy_elky
Угрожал полиции острым предметом?
+20
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Камбоджа Иванов
Жаль, что МВД не может организовать этому решале департацию домой, чтобы он ворвался в здание правоохранительных органов Нидерландов и качал права там, а не скрывался в России от них по вопросам поножовщины и контрабанды. А то какой-то он смелый тут.

Или если Гулиева и Фетисова отмазали (во втором случае переложив ответственность на того, на кого Фетисов бросился первым), то всем сотрудникам Спартака можно вести себя как им в кайф? И потом они кому-то про админ.ресурс рассказывают.
+28
-13
+15
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FNT
Когда люди, которые (справедливо) пинают Дзюбу почти под каждым постом за его малоадекватные, но законные выходки, начнут уже требовать от своего клуба расторжения контракта с этим беспредельщиком?
+19
-6
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Evgeny Trifonov
Пассажира пора на родину отправлять, хватит наигрался.
+19
-7
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Rad0
Ответ Подкат Пенальтьевич
Чему то научить может наказание. А наказания не было.
Его не наказание научило, а его отсутствие, что в жизни, точнее в некоторых странах, можно творить дичь и ни за что не отвечать
+12
-1
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Cruel Snake
Его не очень интересует репутация футболиста, а вот репутация наркодилера могла пострадать. А это клиентская база всё таки
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WhatZ
Ответ камикадзе
Комментарий скрыт
а куда автора коммента должны отправить, если он на родине? Или ты не разбираешься, и лишь бы послать кого-то куда-то?
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Евгений - 79
Ответ Руслан Узденов
где смотреть видео?
Телеграмм mash там оно
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Добрый_Ээх
встреча с фанатами Динамо
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charly001
Не могли решить кто будет крышевать бизнес
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gukmamop
Удивительно, ни один футболист из РФ никогда даже в половину заварушек Промеса не попадал.
+8
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CaSpeR-13
Ответ Дени Сыч
Квинси,не грози Мытищам, попивая сок у себя в квартире.
южному чертанову
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Сергей Гаряшин
Ничего он там не скандалил,говорил на смеси русского и английского,видео в мэше есть,штраф говорил оплачу и пацыки синие оказались,а не под наркотой
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Сергей Ефимов
Динамики просто так отыгрываются на нём за поражение..
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