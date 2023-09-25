Квинси Промес устроил скандал в одном из полицейских участков Москвы.

Как сообщает «Главный региональный» со ссылкой на Mash, атакующий полузащитник « » приехал в один из отделов московской полиции, когда узнал о задержании своих друзей. Футболист хотел им помочь, возмущался, предъявлял претензии сотрудникам и громко скандалил.

Друзей Промеса задержали с подозрением на наркотическое опьянение.

В «Спартаке» дали комментарий по поводу появившейся информации: «Проблем с российской полицией у Квинси Промеса нет. Он готовится к игре с «Крыльями».

Напомним, в Нидерландах Промес приговорен к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. В мае его обвинили в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны – наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020 году.

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