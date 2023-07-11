«Спартак» опроверг слухи об отстранении Промеса от футбола: «Квинси ничто не мешает готовиться к сезону»

В «Спартаке» опровергли информацию об отстранении Квинси Промеса от футбола.

В профиле нидерландского полузащитника на портале Transfermarkt обозначено, что он «отстранен спортивным судом от участия во всех турнирах».

Напомним, ранее суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы по делу о нападении с ножом на родственника. Кроме того, игроку предъявили обвинения в помощи с контрабандой наркотиков общим весом более 1,3 тонны в 2020 году.

«Ни о каких решениях спортивных судов по Промесу нам не сообщали. Полагаем, на портале, который это опубликовал, ошибка. Квинси ничто не мешает готовиться к сезону», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы в Нидерландах – за нападение на брата с ножом

Новые детали дела Промеса о наркоторговле. Есть даже его слова о потерянной партии кокаина