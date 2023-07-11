«Спартак» опроверг слухи об отстранении Промеса от футбола: «Квинси ничто не мешает готовиться к сезону»

Теги Спартак премьер-лига Россия дисквалификации происшествия Квинси Промес Спорт-Экспресс Transfermarkt.ru (Трансфермаркт) Дмитрий Зеленов Футбол

В «Спартаке» опровергли информацию об отстранении Квинси Промеса от футбола.

В профиле нидерландского полузащитника на портале Transfermarkt обозначено, что он «отстранен спортивным судом от участия во всех турнирах».

Напомним, ранее суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы по делу о нападении с ножом на родственника. Кроме того, игроку предъявили обвинения в помощи с контрабандой наркотиков общим весом более 1,3 тонны в 2020 году.

«Ни о каких решениях спортивных судов по Промесу нам не сообщали. Полагаем, на портале, который это опубликовал, ошибка. Квинси ничто не мешает готовиться к сезону», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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19 комментариев

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Ебздрогыч
Один нидерландский суд уже кое-кого недавно тоже кое к чему приговорил, и ничего. Чем Промес хуже!
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Ебздрогыч
Это Квинси сам будет решать кого отстранять от футбола, а кого нет. Такого авторитетного футболиста еще поискать надо!
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бесдомный понь
Руки прочь от авторитета!
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Спартак Гордость России
За что отстранять то ?
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Valentin Kompaneytsev
Не стоить реагировать Спартаку на фейки и слухи.
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глупо отстранять Промеса...
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Veld
ожидаемо и позорненько от любимого клуба ( жаль, могли показать принципиальность и способность слышать, что происходит вокруг
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Честный контроль
Ничто не мешает готовиться? Даже признание судом виновным в покушение на убийство и обвинение в организации наркокортеля?
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Честный контроль
ФКСМ вконец свое лицо и честь подрастерял.
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Пользователь Huawei
Ответ Ебздрогыч
Один нидерландский суд уже кое-кого недавно тоже кое к чему приговорил, и ничего. Чем Промес хуже!
С виду вроде фраер, но не фраер-это точно. 😊
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Спартак Гордость России
Ответ Celsius
Спартак продолжает политику крышевания уголовщины, бандитизма и наркоторговли. Не удивлюсь, если Промес отстегивает кому-то в Спартаке из своих доходов от наркоторговли за крышу и возможность заниматься распространением наркотиков из места, недоступного для европейского правосудия.
Конспиролог уровня Бог
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Михаил Каплин
Ответ Честный контроль
ФКСМ вконец свое лицо и честь подрастерял.
А что там с делом Роши в Бразилии?? Не подскажешь..
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