Ребров считает, что тюремный приговор не сказывается на Промесе: «Он в отличном рабочем настроении»

Артем Ребров рассказал о настроении Квинси Промеса.

Ранее суд Амстердама приговорил хавбека «Спартака» к 18 месяцам тюремного заключения по делу о нападении на родственника.

Кроме того, обвинен в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны в 2020 году.

— Удалось ли поговорить с Квинси, как он сейчас чувствует?

— Конечно, мы с Квинси всегда общаемся. Он сейчас в отличном рабочем настроении, как и чуть меньше десяти лет назад, когда увидел его впервые. Все хорошо.

— То есть внешне никак на нем последние события не сказались?

— Никак вообще, абсолютно, — сказал технический координатор « ».