Ребров считает, что тюремный приговор не сказывается на Промесе: «Он в отличном рабочем настроении»

Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Артем Ребров рассказал о настроении Квинси Промеса.

Ранее суд Амстердама приговорил хавбека «Спартака» к 18 месяцам тюремного заключения по делу о нападении на родственника.

Кроме того, Промес обвинен в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны в 2020 году.

— Удалось ли поговорить с Квинси, как он сейчас чувствует?

— Конечно, мы с Квинси всегда общаемся. Он сейчас в отличном рабочем настроении, как и чуть меньше десяти лет назад, когда увидел его впервые. Все хорошо.

— То есть внешне никак на нем последние события не сказались?

— Никак вообще, абсолютно, — сказал технический координатор «Спартака».

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Очевидно, что вариант с нарами на родине гораздо пессимистичней
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вова Пупкин
А с чего бы ему переживать? КБ покрывают откровенного бандита, ещё и гордятся этим. Поэтому у бандита хорошее настроение. Был бы он сейчас в Нидерландах, настроение у него хорошим бы не было.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пётр Смирнов
А ему-то что? Жизнь в лучшую сторону изменилась, ведь теперь помимо денег Спартака, он получает поддержку чинуш и причастных к спорту
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталик Украинский
Ответ igls54
Очевидно, что вариант с нарами на родине гораздо пессимистичней
"Украл, выпил - в тюрьму. Романтика" (с).
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rarog
Невозможно представить, конечно, сколько бы ультразвука было про законность, справедливость, и укрывание преступника, если бы в положении Промеса был бы игрок любой другой команды.
Но одна из фирменных черт поклонников народной команды-выбивающееся за рамки любых приличий лицемерие).
Почти уверен что сейчас в реплаях ме станут рассказывать что еще не было аппеляции и ничего еще не решено
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Счастье жить
Все хорошо. (с)

бгг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nick150486
Было бы удивительно, если бы он жаловался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Циник Петербургский
Какой клуб - такие у него и легенды. Поножовщина, наркотрафик, допинговые мошенничества, атмосфера вечного скандала.... А ведь когда-то это был вполне приличный клуб.

Искренне сочувствую адекватным болельщикам Спартака по поводу того, в какое нелепое шапито превратили их клуб всего за пару десятков лет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий