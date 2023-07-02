Ребров считает, что тюремный приговор не сказывается на Промесе: «Он в отличном рабочем настроении»
Артем Ребров рассказал о настроении Квинси Промеса.
Ранее суд Амстердама приговорил хавбека «Спартака» к 18 месяцам тюремного заключения по делу о нападении на родственника.
Кроме того, Промес обвинен в помощи с контрабандой двух партий кокаина общим весом в 1,37 тонны в 2020 году.
— Удалось ли поговорить с Квинси, как он сейчас чувствует?
— Конечно, мы с Квинси всегда общаемся. Он сейчас в отличном рабочем настроении, как и чуть меньше десяти лет назад, когда увидел его впервые. Все хорошо.
— То есть внешне никак на нем последние события не сказались?
— Никак вообще, абсолютно, — сказал технический координатор «Спартака».
Но одна из фирменных черт поклонников народной команды-выбивающееся за рамки любых приличий лицемерие).
Почти уверен что сейчас в реплаях ме станут рассказывать что еще не было аппеляции и ничего еще не решено
бгг
Искренне сочувствую адекватным болельщикам Спартака по поводу того, в какое нелепое шапито превратили их клуб всего за пару десятков лет