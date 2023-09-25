«Спартак» о Промесе: «Проблем с российской полицией нет. Он готовится к игре с «Крыльями»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Дмитрий Зеленов Футбол

«Спартак» заявил, что у Квинси Промеса нет проблем с законом в России.

Ранее появилась информация о том, что атакующий полузащитник «Спартака» устроил скандал в отделе полиции в Москве. Он приехал помочь друзьям, задержанным с подозрением на наркотическое опьянение. Затем телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, как Промес эмоционально о чем-то говорит, утверждая, что футболист пытался дать взятку сотрудникам правоохранительных органов.

«У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с «Крыльями».

Видео, о котором идет речь, годичной давности – тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами – и на этом видео не видно никаких противоправных действий, четко ничего не слышно. Это, что называется, совсем другая история», – заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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86 комментариев

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Akmal' Yuldashev
Mash как всегда накинул на вентилятор. Ничего удивительного
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fil_spb
Ответ Akmal' Yuldashev
Mash как всегда накинул на вентилятор. Ничего удивительного
И тут же в тему прибежал пользователь, написав своё первое сообщение на сайте, с переводом стрелок с красно-белого беспредельщика на mash. Совпадение, наверное. Сейчас вся медиа служба Спартака тут будет круглосуточно трудиться, чтобы Промеса отмазать
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ygcn5c2ty9
да у него там на голове волос раза в три больше чем сейчас))
видео год уже
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CaSpeR-13
И с голландской нет проблем и с кузеном тоже нет
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Shumi-jr
Ответ Evgeny Trifonov
Зеленов и вся пиар команда включилась в отмазку уголовника. Типо год назад можно было буянить в участке и предлагать взятку? Фетисов, Гулиев , теперь Промес вот где админресурс и мастерство отмазывания
Нет ничего важнее для болельщиков Зенита, чем новости о Спартаке )
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Геннадий Киселев
Проблемы с полицией бывают только у тех, кто в исполнителей бумажными стаканчиками кидается.
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fil_spb
Бгг, Marsel Bodro написал мне ответ и заблокировал, чтобы не дать ответить в свою очередь мне. Молодец какой, классические обиженный КБ. К тому же спартаковец не умеет читать. Причем это у спартаковцев массовое явление. Ты уже третий, который зачем-то пытается меня убедить, в том что это видео годичной давности. Проблемка только в том, что я этого и не отрицал. Я просто смеюсь тут с кб болтунов, которые считают, что это как-то оправдывает Промеса. Но нет, не оправдывает. Это вообще ничего в ситуации не меняет. Mash хайпанул, у них на этом вся деятельность построена, Промес беспределил, у него это тоже любимое занятие, спартаковцы бросились смешно и нелепо отмазывать очередную гнусность от своего ножемана и наркобарона. Все как всегда.
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Silent2006
У Квинси Промеса нет проблем с российской полицией. О сумме договорились.
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ygcn5c2ty9
Ответ SMART789
а ну тогда ладно, можно и простить тем более за народную команду играет и вообще он такой улыбчивый
я про это ни слова не сказал, а задал вопрос: почему видос лежит годик у кого-то спокойно, а когда нужно накинуть, мэш так дропает
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arbyz448
Ответ SMART789
Включилась машина по отмазыванию, как до этого было с Гулиевым Своих не сдают так сказать
когда Малком штрафы выплатит?
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schwein
"Вы не понимаете, это другое" вышло на новый уровень.
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Егор Егор
Ответ fil_spb
"четко ничего не слышно." А по-моему, все отлично слышно. Да и жест характерный есть. Но Спартаку уголовников отмазывать не впервой. Может хоть братцев "основателей" вспомнить, хоть Гулиева и Фетисова из недавнего. Клуб такой.
Ну у Фила СПб все чётко, конечно))
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Metaphrast
Проблем с голландской полицией нет. Промес будет тренироваться только на территории России.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Шутки шутками, а ведь реально может прилететь Промесу. Если кому то захочется доказать, что он взятку предлагал. Да те же голландцы могут раздуть, если очень хотят присадить Квинси не там, так в России. Реагировать то, возможно , придется? Давность тут не катит.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ mean machine/
Да ладно, Игорь. Нам тут уже особо одаренные все объяснили: Это происки Зенита из-за вчерашнего поражения. Чуешь какой Газпром крутой - ещё год назад подстраховался, заслав Квинсю в отдел. А может и дружков его лично Медведев наркотой пичкал. Все же очевидно.😎
О! Нашёл ещё заговор. Мы же знаем, что Спартак любит по повериям дождь играть. )) Так вот. Последние новости- Метеоролог заявил, что дождей в Москве не будет до середины октября.)) Чувствуется рука Газпрома. ☝
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Максим Черкашин
Ответ Akmal' Yuldashev
Mash как всегда накинул на вентилятор. Ничего удивительного
Ну так сын Ковальчука, управляет мэшэм.:((((
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Кайван белоглазый
Ответ fil_spb
"четко ничего не слышно." А по-моему, все отлично слышно. Да и жест характерный есть. Но Спартаку уголовников отмазывать не впервой. Может хоть братцев "основателей" вспомнить, хоть Гулиева и Фетисова из недавнего. Клуб такой.
Своих высокоморальных вспомните.
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Петросня
Ответ Shumi-jr
Нет ничего важнее для болельщиков Зенита, чем новости о Спартаке )
Как и в обратную сторону)
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Vorhun
Немытые вы после вчерашнего отошли уже? В своем болоте сельдерея разбирайтесь, хороший ход отвлекать внимание от своих проблем.
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fil_spb
"четко ничего не слышно."

А по-моему, все отлично слышно. Да и жест характерный есть. Но Спартаку уголовников отмазывать не впервой. Может хоть братцев "основателей" вспомнить, хоть Гулиева и Фетисова из недавнего. Клуб такой.
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Егор Егор
Ответ SMART789
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АХАХА, я же говорю,у голубых товарищей так всегда. Слухи про зенит - наглая ложь, Медведев опроверг. Слухи про других - чистая правда, опровержение - наглая ложь. Просто классика, зайдите в тему про опровержение Медведева про взбучку после поражения, убедитесь.
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mean machine/
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
О! Нашёл ещё заговор. Мы же знаем, что Спартак любит по повериям дождь играть. )) Так вот. Последние новости- Метеоролог заявил, что дождей в Москве не будет до середины октября.)) Чувствуется рука Газпрома. ☝
А закон о запрете пропаганды лгбт? Это ж какой удар по болельщицкой базе спартака и по самому клубу? А Газпром взял и пропихнул! Сюжет, а?
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Vaultboy
Ну год назад или нет но факт что Промес у Спартака прям идеал законопослушности, родственника ножом пырнул, в наркоторговле подозревался и тут уже засветился хоть и не напрямую) отчаянный ганста. Был бы на видео любой другой игрок все было бы пофиг ибо ничего там особого не происходит
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evgshk
Ответ Циник Петербургский
Нет ничего более важного для болельщиков ФК Спартак, чем отмазывать уголовников? ;) И всё-таки я верю в то, что существуют честные, адекватные и просто приличные люди среди болельщиков ФК Спартак, которым стыдно за политику их клуба! Которым стыдно, что за их клуб до сих пор играет уголовник, скрывающийся от правосудия. Жаль только, что эти люди никак себя не проявляют... Но я верю, что приличные люди среди болельщиков Спартака, всё-таки, есть!
Чтобы быть последовательным, предлагаю тебе сходить и написать заведение на Промеса в полицию. С изложением всех известных тебе фактов. Заведут дело - будет отвечать по закону.
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Evengar
Видимо, специально для сельдереевых вбросили. Чтобы хоть как-то затушить им вчерашнюю попаболь.
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