«Спартак» о Промесе: «Проблем с российской полицией нет. Он готовится к игре с «Крыльями»

«Спартак» заявил, что у Квинси Промеса нет проблем с законом в России.

Ранее появилась информация о том, что атакующий полузащитник « » устроил скандал в отделе полиции в Москве. Он приехал помочь друзьям, задержанным с подозрением на наркотическое опьянение. Затем телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором видно, как Промес эмоционально о чем-то говорит, утверждая, что футболист пытался дать взятку сотрудникам правоохранительных органов.

«У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с «Крыльями».

Видео, о котором идет речь, годичной давности – тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами – и на этом видео не видно никаких противоправных действий, четко ничего не слышно. Это, что называется, совсем другая история», – заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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