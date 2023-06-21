Гендиректор «Спартака» о Промесе: «Надеемся, приговор изменят, будем содействовать. Если Квинси примет решение о гражданстве РФ, поможем с этим»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Sports.ru Квинси Промес натурализация Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» пообещал поддержать Квинси Промеса в вопросе получения паспорта РФ.

19 июня суд в Амстердаме приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата.

– Как решать имиджевые проблемы «Спартака» с приговором Квинси Промеса?

– Это юридическая проблема. Мы будем думать и над этим, пока окончательное решение не принято, идет процесс апелляции. Надеемся, что решение будет изменено. Будем оказывать содействие.

– После решения по Промесу какая ситуация с гражданством России?

– Мое понимание, что решение о гражданстве – [решение] самого игрока. Если примет решение, мы окажем помощь и поддержку, – передает слова Олега Малышева корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы в Нидерландах – за нападение на брата с ножом

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67 комментариев

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Serge Vendino
По-разному можно было отреагировать, но это зашквар стопроцентно
+93
-19
+74
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Криштиану Роналду
Вместе с гражданством сразу бонусом получит мандат депутата от ЛДПР.
+68
-14
+54
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Фан КриРо7
Отвечаю брат я русский, у меня просто папа из Нидерландов
+40
-7
+33
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lovkac
ОПГ Ромашка возрождается
+23
-2
+21
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schwein
Он не в курсе, что по закону о гражданстве наличие вступившего в силу уголовного наказания в другой стране является основанием для отказа в гражданстве РФ?
Генеральные директора меняются, Спартак остается.
+20
-3
+17
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Алёша Староверов
Какой стыд...
+23
-7
+16
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Yury Sin
Ответ S1rAlex
и повесточку))
Депутаты вершат судьбы мира, им повечточка не приходит. Только простым рабам.
+21
-5
+16
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Честный контроль
Вот так новость. Новый ген.дир мясного проекта способствует уголовникам получать российское гражданство? А СК не хочет заинтересоваться этим гражданином, работающим много лет на иноагентов.
+17
-6
+11
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ildark
На первый вопрос не ответил, на второй либо соврал, либо не понимает, либо знает, как уголовнику дать паспорт в обход закона
+10
-2
+8
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Алексей Кузнецов
Ответ krossalex
Слава Богу, хоть один порядочный человек (и не последнего ранга) не побоялся заступиться за "этого уголовника-наркомана" перед прочими падальщиками-стервятниками. Сохранение имиджа - это не мгновенное открещивание от пусть даже и оступившегося товарища по принципу "моя хата с краю", а помощь ему в трудной ситуации. А всем орущим о справедливости наказания напомню две вещи. (1) Как там история с малазийским Боингом МН-17 поживает? Кого там "беспристрастный голландский суд" виновным назвал?Уж не нашу ли с вами страну, которая теперь - оказывается - спонсор терроризма? (2) О каком правосудии в принципе можно говорить в стране, где официально наркотики продаются в аптеках, разрешена педофилия по обоюдному согласию (!!!) и зоофилия при условии ненанесения повреждений животному (!!!).
А как все перечисленное относится к нанесению телесных повреждений человеку с помощью ножа и вероятное содействие в контрабанде наркотиков у Промеса?
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Оригинальный Ник
Надо разрывать контракт. Покрывать уголовника — это зашквар, от такого долго не отмыться. Хотя Спартаку не привыкать
+10
-4
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S1rAlex
Ответ Криштиану Роналду
Вместе с гражданством сразу бонусом получит мандат депутата от ЛДПР.
и повесточку))
+10
-5
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Дмитрий Джи
Ответ Фан КриРо7
Отвечаю брат я русский, у меня просто папа из Нидерландов
нам то не гони!
+4
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Александр Попов
Ответ Фан КриРо7
Отвечаю брат я русский, у меня просто папа из Нидерландов
Мамой клянусь, вот те крест, ну, гадом буду, не сойти мне с места, нож тебе в колено!
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Сергей Кондратьев
Т.е. парень даже имиджевой проблемы не видит...мда...
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Костя Както
Давай Промес, разбей нос Малышеву! Всем будет занятно наблюдать за эволюцией его взглядов
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Остап Бендер
Вообще для получения гражданства очень многие страны требуют справочку о несудимости... Или для российского - не надо?
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BaltikaSPb
Гендиректор «Спартака» о Промесе: «Надеемся, приговор изменят, будем содействовать. Если Квинси примет решение о гражданстве РФ, поможем с этим»
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Основания отклонения заявлений о возможности приема в гражданство Российской Федерации
пункт з)
преследуются в уголовном порядке компетентными органами Российской Федерации или компетентными органами иностранных государств за преступления
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Этот парень не перегрелся ?
Собрался изменить приговор в Нидерландах и отменить федеральный закон в России ?
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SMART789
Укрывательство международного преступника.
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Сергей Жарковский
Позорище!!!
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KOTOV71
Ответ krossalex
Слава Богу, хоть один порядочный человек (и не последнего ранга) не побоялся заступиться за "этого уголовника-наркомана" перед прочими падальщиками-стервятниками. Сохранение имиджа - это не мгновенное открещивание от пусть даже и оступившегося товарища по принципу "моя хата с краю", а помощь ему в трудной ситуации. А всем орущим о справедливости наказания напомню две вещи. (1) Как там история с малазийским Боингом МН-17 поживает? Кого там "беспристрастный голландский суд" виновным назвал?Уж не нашу ли с вами страну, которая теперь - оказывается - спонсор терроризма? (2) О каком правосудии в принципе можно говорить в стране, где официально наркотики продаются в аптеках, разрешена педофилия по обоюдному согласию (!!!) и зоофилия при условии ненанесения повреждений животному (!!!).
Сравнивать МH-17и суд над " кухонным бойцом"?, что за " трудная ситуация"? Обычная " уголовка"! А Самое Главное - Промес Гражданин той Страны,которая вынесла ему приговор по их Законам!.
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HRYNDEL
Дать гражданство и в зону СВО отправить этого диллера вместе с теми кто посодействовал!!!
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napoli_14
Ну понятно.
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KOTOV71
Ответ DeGrig
приговор ещё не вступил в силу и будет обжалован. до финального заключения обвинять публично Промеса не имеет смысла.
Да,да,слышал уже недавно," пока суда не было - невиновен", теперь,что? Ждём " когда Приговор вступит в Силу"?
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Злодей Спб
У спартака новая трансферная стратегия. Будет собирать всех осуждённых футболистов со всего мира, подписывать "за еду и обещание гражданства РФ". Причем, в некоторых случаях, футболисты будут сами себя у клубов выкупать.

А что? Нормальный бизнес-план :)
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