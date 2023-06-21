Гендиректор «Спартака» о Промесе: «Надеемся, приговор изменят, будем содействовать. Если Квинси примет решение о гражданстве РФ, поможем с этим»
Гендиректор «Спартака» пообещал поддержать Квинси Промеса в вопросе получения паспорта РФ.
19 июня суд в Амстердаме приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата.
– Как решать имиджевые проблемы «Спартака» с приговором Квинси Промеса?
– Это юридическая проблема. Мы будем думать и над этим, пока окончательное решение не принято, идет процесс апелляции. Надеемся, что решение будет изменено. Будем оказывать содействие.
– После решения по Промесу какая ситуация с гражданством России?
– Мое понимание, что решение о гражданстве – [решение] самого игрока. Если примет решение, мы окажем помощь и поддержку, – передает слова Олега Малышева корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.
Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы в Нидерландах – за нападение на брата с ножом
Генеральные директора меняются, Спартак остается.
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Основания отклонения заявлений о возможности приема в гражданство Российской Федерации
пункт з)
преследуются в уголовном порядке компетентными органами Российской Федерации или компетентными органами иностранных государств за преступления
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Этот парень не перегрелся ?
Собрался изменить приговор в Нидерландах и отменить федеральный закон в России ?
А что? Нормальный бизнес-план :)