Гендиректор «Спартака» о Промесе: «Надеемся, приговор изменят, будем содействовать. Если Квинси примет решение о гражданстве РФ, поможем с этим»

Гендиректор «Спартака» пообещал поддержать Квинси Промеса в вопросе получения паспорта РФ.

19 июня суд в Амстердаме приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата.

– Как решать имиджевые проблемы « » с приговором ?

– Это юридическая проблема. Мы будем думать и над этим, пока окончательное решение не принято, идет процесс апелляции. Надеемся, что решение будет изменено. Будем оказывать содействие.

– После решения по Промесу какая ситуация с гражданством России?

– Мое понимание, что решение о гражданстве – [решение] самого игрока. Если примет решение, мы окажем помощь и поддержку, – передает слова Олега Малышева корреспондент .ru Ярослав Сусов.

Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы в Нидерландах – за нападение на брата с ножом