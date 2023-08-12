Слушание по делу Промеса пройдет через несколько месяцев. Хавбек «Спартака» подозревается в участии в наркоторговле
Новое слушание по делу Квинси Промеса пройдет через несколько месяцев.
Напомним, в Нидерландах в отношении Промеса открыто уголовное дело о контрабанде наркотиков.
По версии следствия, полузащитник «Спартака» участвовал в организации провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 кг. Наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020 году.
В пятницу состоялось заседание суда по делу Промеса.
По информации нидерландской журналистки Маруши ван де Груп, следующее слушание пройдет через несколько месяцев.
Промес хотел заработать 6 млн евро на контрабанде кокаина. Он вложил 200 тысяч
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