Слушание по делу Промеса пройдет через несколько месяцев. Хавбек «Спартака» подозревается в участии в наркоторговле

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Новое слушание по делу Квинси Промеса пройдет через несколько месяцев.

Напомним, в Нидерландах в отношении Промеса открыто уголовное дело о контрабанде наркотиков.

По версии следствия, полузащитник «Спартака» участвовал в организации провоза двух партий кокаина весом в 650 и 720 кг. Наркотики были перехвачены в Антверпене в 2020 году.

В пятницу состоялось заседание суда по делу Промеса.

По информации нидерландской журналистки Маруши ван де Груп, следующее слушание пройдет через несколько месяцев.

Промес хотел заработать 6 млн евро на контрабанде кокаина. Он вложил 200 тысяч

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23 комментария

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Murkin Monksik
Промесу на родине пожизненное светит за его делишки грязные ,его из России не выгнать будет до конца жизни .
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dreamstep
Промес теперь после завершения карьеры до конца жизни будет гонять по России за ветеранов Спартака, с Титовым/Тихоновым/Аленичевым.
+13
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+13
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ponso
Ответ Cruel Snake
Конкретно этот футболист корнями в растёт в наш чемпионат. И вот уж точно не мечтает о Европе
Здесь корни пустит не только он, но и его наркосеть.
+11
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Олег Сагайдачный
За наркоту должен сесть.
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ЗЕНИТ65
Ответ Александр Жердин
Теперь Спартак может продлевать контракт на любых условиях, Промес всё равно согласится.
Промес готов сам Спартаку заплатить, чтобы остаться.
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Streetbor
Официальный представитель МИД Мария Захарова вышла с обращением. Своих не бросаем!
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Faust Doc
А ему все опу нализывают, а он наркоту тоннами барыжит
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Cruel Snake
Конкретно этот футболист корнями в растёт в наш чемпионат. И вот уж точно не мечтает о Европе
+6
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ЗЕНИТ65
Ответ dreamstep
Промес теперь после завершения карьеры до конца жизни будет гонять по России за ветеранов Спартака, с Титовым/Тихоновым/Аленичевым.
Будут кокс с бромантаном смешивать.
+8
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Александр Жердин
Теперь Спартак может продлевать контракт на любых условиях, Промес всё равно согласится.
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Фут.Боль
Промес к ним не поедет.
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Streetbor
Я останусь жить здесь, навсегда!
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bevooch
Ответ damondiamond
нет же такого, что просто так суд (не российский) может подозревать кого-то в торговле наркотиками?
Обжалуют в Басманном суде, делов-то
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Karl_Ivanovich
Наконец-то домой поедет: чемодан-вокзал-тюрьма
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Заборостроитель
Инвестиции пропали
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Илья Ворошилов
Ответ Спартак Гордость России
Размечтались. Он к вам не поедет
Барыгу защищаещь ?
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i.ivanov...russia.dca......
Преступник должен сидеть в тюрьме.
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Balt
Самый мотивированный игрок РПЛ. ) Ехать в ЕС ему как-то не с руки. Разве что в Саудовскую Аравию, а для этого варианта продолжения карьеры надо продолжать также играть хорошо и даже лучше. )
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damondiamond
нет же такого, что просто так суд (не российский) может подозревать кого-то в торговле наркотиками?
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Спартак Гордость России
Ответ i.ivanov...russia.dca......
Преступник должен сидеть в тюрьме.
Мечтайте и дальше
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