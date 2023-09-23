«Спартак» – лучший московский клуб в таблице Мир РПЛ. Он был худшим 2 тура назад
«Спартак» обошел все прочие московские клубы в чемпионате России.
Сегодня команда тренера Гильермо Абаскаля взяла верх над «Динамо» (1:0) в столичном дерби и обошла своего соперника в таблице. На счету «Спартака» 16 очков после 9 матчей, проведенных в чемпионате Мир Премьер-лиги.
У «Динамо» остается 15 очков. ЦСКА и «Локомотив» набрали по 12 баллов, эти клубы еще не провели свои матчи в рамках 9-го тура, но обойти «Спартак» в воскресенье они не смогут.
Всего 2 тура назад команда Абаскаля располагалась ниже всех остальных московских клубов.
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Балтика тогда лучшая Калининградская команда и что?
- а у меня чемпионство и полная доминация последние годы
- а у меня кубок, - говорит второй
- а я... да у меня... да мы вообще лучшая команда Москвы в 9 туре, - отвечает слегка контуженный новостник спортса Андрей Тарасов и постит новость на сайт