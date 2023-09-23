«Спартак» – лучший московский клуб в таблице Мир РПЛ. Он был худшим 2 тура назад

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» обошел все прочие московские клубы в чемпионате России.

Сегодня команда тренера Гильермо Абаскаля взяла верх над «Динамо» (1:0) в столичном дерби и обошла своего соперника в таблице. На счету «Спартака» 16 очков после 9 матчей, проведенных в чемпионате Мир Премьер-лиги.

У «Динамо» остается 15 очков. ЦСКА и «Локомотив» набрали по 12 баллов, эти клубы еще не провели свои матчи в рамках 9-го тура, но обойти «Спартак» в воскресенье они не смогут.

Всего 2 тура назад команда Абаскаля располагалась ниже всех остальных московских клубов.

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59 комментариев

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Дядя ТУРА
зачем такая статистика нужна промежуточная?
Балтика тогда лучшая Калининградская команда и что?
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luu
Поздравляю красно - белых с очередным титулом, если предыдущий взяли за три тура, то теперь уже за два, прогресс!
+49
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Spartakus1984
Ох и новость
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Хортон
Ответ Владимир Данилов
Через неделю-другую: "Спартак первым из московских клубов провёл свой матч n-ного тура РПЛ. ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо" не смогут догнать красно-белых, поскольку проведут свои матчи завтра."
"Спартак" - лучший клуб на "С" после 12 туров, отрыв от "Сочи" увеличился до 11 очков.
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Владимир Данилов
Ответ Хортон
Кажется, спортс изобрел новый вид "новостей".
Через неделю-другую: "Спартак первым из московских клубов провёл свой матч n-ного тура РПЛ. ЦСКА, "Локомотив" и "Динамо" не смогут догнать красно-белых, поскольку проведут свои матчи завтра."
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Хортон
Кажется, спортс изобрел новый вид "новостей".
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Shumi-jr
Ожидаемо, пришли питерские на ветку и стали рассказывать про чемпионов 2х,3х, 5ти туров…
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bevooch
Ответ Дядя ТУРА
зачем такая статистика нужна промежуточная? Балтика тогда лучшая Калининградская команда и что?
Но два тура назад была худшей!
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Chinafon2012
Ответ юра георгиевский
Завтра кухарка Зарема будет говорить о красно-белой Москве. Цирк во всей красе.
Ну, ты-то в любом случае зайдёшь к нам на ветки проверить)))
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Никита Аксанов
Абаскаль опять хороший. Потом опять плохой. Потом опять хороший. Цикл внутри цикла.
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SPB Patriot
Щас опять заговорят, что Спартак претендент на золото. Неделю назад говорили обратное.
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Railway/
Остановите эту красную машину! 🚗
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Severfan
Собрались детишки и давай хвастаться, один говорит:
- а у меня чемпионство и полная доминация последние годы
- а у меня кубок, - говорит второй
- а я... да у меня... да мы вообще лучшая команда Москвы в 9 туре, - отвечает слегка контуженный новостник спортса Андрей Тарасов и постит новость на сайт
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bad_bear
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когда будет новость про Крылья Советов как лучший клуб Поволжья? 🤔😵‍💫
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dimitrii36
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Ответ юра георгиевский
Завтра кухарка Зарема будет говорить о красно-белой Москве. Цирк во всей красе.
автор поста будет тот же, али в юбке
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Streetbor
когда не хватает новостей можно их придумать из воздуха.
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Pb-SE
Ответ SPB Patriot
Щас опять заговорят, что Спартак претендент на золото. Неделю назад говорили обратное.
Обратное - в смысле, что золото претендент на Спартак?
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Человек из футбола
зенит обогнать не могут, вот и изобрели чемпионат Москвы
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Vatikan
Спасибо! Третий титул уже в самом начале сезона практически!
Супертребл!
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dimitrii36
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Ответ SPB Patriot
Щас опять заговорят, что Спартак претендент на золото. Неделю назад говорили обратное.
ты уаз патриот приобрел, не всё золото, что блестит
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HRYNDEL
Так и запишем : СПАРТАК ЧЕМПИОН МОСКВЫ 23 сентября 2023 года
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Sagnol
Получается опять на первое место вышли?
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Антон Bratishchev
Ответ SPB Patriot
Щас опять заговорят, что Спартак претендент на золото. Неделю назад говорили обратное.
Претендент в пердив
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юра георгиевский
Ответ Direct free kick
Спартак главный клуб России
Ага, ага. У тебя просто позднее зажигание, 90-е годы прошли тридцать лет назад и наш спартачок остался там же, со своими титулами.
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Янис Шейпак
Это из ряда - "В стране кризис! Не знаю, как у вас в стране, а у нас в Москве пятница! "
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