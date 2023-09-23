«Спартак» – лучший московский клуб в таблице Мир РПЛ. Он был худшим 2 тура назад

«Спартак» обошел все прочие московские клубы в чемпионате России.

Сегодня команда тренера взяла верх над «Динамо» (1:0) в столичном дерби и обошла своего соперника в таблице. На счету « » 16 очков после 9 матчей, проведенных в чемпионате Мир Премьер-лиги.

У « » остается 15 очков. и « » набрали по 12 баллов, эти клубы еще не провели свои матчи в рамках 9-го тура, но обойти «Спартак» в воскресенье они не смогут.

Всего 2 тура назад команда Абаскаля располагалась ниже всех остальных московских клубов.

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