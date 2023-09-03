«Спартак» – худший московский клуб в таблице РПЛ. «Локо» обошел его после победы над «Балтикой»

«Спартак» – ниже всех из московских команд в таблице Мир РПЛ.

Красно-белые сегодня опустились на текущее 9-е место с 10 очками, а другая московская команда – «Локомотив» – поднялась на 5-е место после победы над «Балтикой» (3:2).

Из других московских команд ЦСКА идет на 7-м месте (тоже 10 баллов, сейчас играет с «Зенитом»), а «Динамо» занимает 6-е место (имеет матч в запасе).

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