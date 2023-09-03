«Спартак» – худший московский клуб в таблице РПЛ. «Локо» обошел его после победы над «Балтикой»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

«Спартак» – ниже всех из московских команд в таблице Мир РПЛ.

Красно-белые сегодня опустились на текущее 9-е место с 10 очками, а другая московская команда – «Локомотив» – поднялась на 5-е место после победы над «Балтикой» (3:2).

Из других московских команд ЦСКА идет на 7-м месте (тоже 10 баллов, сейчас играет с «Зенитом»), а «Динамо» занимает 6-е место (имеет матч в запасе).

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

64 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Betov
Если убрать "в таблице РПЛ" все равно будет факт
+110
-17
+93
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Лишь бы набросить. Почему про чемпионство 3-х туров молчим, а?
+91
-13
+78
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Если бы не та жёлтая Игнатова.....
+48
-5
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Ответ Bartez1986
Комментарий скрыт
Так смешно же) А про Торпедо не смешно, потому что они о величии никогда и не говорили
+37
-9
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Лидеры второй восьмёрки!
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pashko
От чемпиона 3х туров до реверсивного чемпиона за 4 игры, цикл сжимается
+28
-5
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fil_spb
От трехтуровых чемпионов до "худшая московская команда в таблице РПЛ" меньше чем за месяц. Кто еще так умеет кроме кб?
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Topordo
Вернулись править!
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тиджани Бабангида
Досужая «статистика». Совсем недавно была лучшей
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Ворошилов
Ответ ciao.ragazzi.2519
понятное дело , что это мелочь, но почему тур назад про это не писали , типо локомотив худшая Московская команда
Самая смешная команда России же 😂 Кому нужны другие , когда есть спартачок ?
+16
-7
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Хапилов
Новость ради клик бейта и наброса
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ciao.ragazzi.2519
понятное дело , что это мелочь, но почему тур назад про это не писали , типо локомотив худшая Московская команда
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Overkiller
Ответ Роман Хапилов
Новость ради клик бейта и наброса
Вы же орёте про засилье КБ на главной и в новостях что "это самый популярный клуб страны". Вот и жуйте терпеливо)
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rus Donskoy
один год Спартаку надо поиграть в первой лиге, пройти все камни,глину,жижу, плохие поля,злобных болельщиков,и потом обратно в премьер лигу
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Curry30
наконец-то заняли свое истинное место, уважение красно белым
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
евГений
Ответ ciao.ragazzi.2519
понятное дело , что это мелочь, но почему тур назад про это не писали , типо локомотив худшая Московская команда
потому что локомотив нет оравы слабо.умных хейтеров)
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rdyabin@icloud.com
Кто-то удивлен тому, что чемпион 3 туров после 7 уже на своем месте?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
i.ivanov...russia.dca......
Спартак оторвался от зоны переходных матчей на 4 очка
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
1футбол1
Не надо ляля. Спартак лидер второй восьмёрки. А ЦСКА, Локо и Динамо не лидеры🤣🤣🤣
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Все по заслугам. (Болельщик Спартака)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь М.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Лишь бы набросить. Почему про чемпионство 3-х туров молчим, а?
У Спартака сейчас идёт активная предсезонка и подготовка к международным играм на кубке Матч ТВ. Чемпионство уже позади
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MikGera
Похоже писать уже не о чем. Скоро увидим заголовки типа « у Спартака самый кислый борщ в РПЛ» или « дворники на базе Спартака самые низкооплачиваемые». Самое главное чтобы было написано Спартак и писать можно о чем угодно, максимум комментариев обеспечен
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
БолельщикСоСтажем
Ответ Eric_Cartman
Все уже ждут новость про «Спартак лишился математический шансов на чемпионство»?
Туров через 15-17
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eric_Cartman
Все уже ждут новость про «Спартак лишился математический шансов на чемпионство»?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Учитель математики
Верните Торпедо в РПЛ!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий