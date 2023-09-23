Соболев об ассисте в матче с «Динамо»: «Бил по воротам и попал в Бонгонда»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Динамо».
Красно-белые выиграли матч 9-го тура Мир РПЛ со счетом 1:0. Победный гол забил Тео Бонгонда.
«Снова победа в дерби над «Динамо». Всем спасибо за поддержку, сегодня была великолепная поддержка – столько народу было. Каждому огромное спасибо!
Хотел бы немножко сказать про свою голевую: так получилось, что бил по воротам и попал в Тео. Еще раз всех с победой! Москва сегодня... В комментариях напишете – какая», – сказал Соболев.
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Зная его характер, Мендес его весь матч провоцировал. Но Саша ни разу не повëлся. Это очень помогает команде.
Ну вот если объективно...