Соболев об ассисте в матче с «Динамо»: «Бил по воротам и попал в Бонгонда»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Тео Бонгонда Александр Соболев Футбол

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Динамо».

Красно-белые выиграли матч 9-го тура Мир РПЛ со счетом 1:0. Победный гол забил Тео Бонгонда

«Снова победа в дерби над «Динамо». Всем спасибо за поддержку, сегодня была великолепная поддержка – столько народу было. Каждому огромное спасибо! 

Хотел бы немножко сказать про свою голевую: так получилось, что бил по воротам и попал в Тео. Еще раз всех с победой! Москва сегодня... В комментариях напишете – какая», – сказал Соболев

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19 комментариев

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Pelerin
Юмор юмором, но отдельно хотелось бы отметить, что Саша себе голову починил.
Зная его характер, Мендес его весь матч провоцировал. Но Саша ни разу не повëлся. Это очень помогает команде.
+57
-2
+55
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chudak
Ответ Pelerin
Юмор юмором, но отдельно хотелось бы отметить, что Саша себе голову починил. Зная его характер, Мендес его весь матч провоцировал. Но Саша ни разу не повëлся. Это очень помогает команде.
он при стычке Промеса специально отошёл😂что б фляга не свистанула
+27
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+27
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serginn
Вот и раскрыт секрет ассистов Соболева)
+21
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+21
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Chinafon2012
Не, ну как Соболь этот ассист отдал!Не ожидал от него такого!Причём в касание!
+8
0
+8
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Древний спартач
Соболь молодец . Прибавил здорово , но он один впереди не вытянет . Нужен нападающий . А с юмором у него в полном порядке .
+7
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+7
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Василий Голованев
Ответ Pelerin
Юмор юмором, но отдельно хотелось бы отметить, что Саша себе голову починил. Зная его характер, Мендес его весь матч провоцировал. Но Саша ни разу не повëлся. Это очень помогает команде.
Саша стал серьёзней относиться к делу
+5
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+5
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Ответ Chinafon2012
Не, ну как Соболь этот ассист отдал!Не ожидал от него такого!Причём в касание!
второй год ассисты даёт что надо, не все наши полузащитники умеют такое...
+5
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+5
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Redwhite heart
😁
+4
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DVS1
Красава Саня, пас шикарен, зрячий и точный. А юмор он и есть юмор, для тех кто поймет
+4
0
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Гриша
Шикарный пас
+4
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Aleksey Novikov
Соболиная Москва?
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+3
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пас Соболева лучший момент матча, на топ уровне сыграл!
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Valentin Kompaneytsev
Пас Александра был своевременным и безупречным. И главное результативный.
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Orgazmatron IGO
Как и в жизни, шёл на греблю, а попал в футбол.
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Жаргал Шадапов
Ответ Pelerin
Юмор юмором, но отдельно хотелось бы отметить, что Саша себе голову починил. Зная его характер, Мендес его весь матч провоцировал. Но Саша ни разу не повëлся. Это очень помогает команде.
Чавес?
0
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Korv@LOL
Ответ Pelerin
Юмор юмором, но отдельно хотелось бы отметить, что Саша себе голову починил. Зная его характер, Мендес его весь матч провоцировал. Но Саша ни разу не повëлся. Это очень помогает команде.
Вам самим то не противно смотреть как здоровенный мужик падает от каждого касания?
Ну вот если объективно...
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