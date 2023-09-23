Мостовой об 1:0 в дерби: «Спартак» не был сильнее, ничья – более справедливый результат. У «Динамо» было преимущество во 2-м тайме»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Тео Бонгонда Срджан Бабич Александр Максименко Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о дерби «Спартака» и «Динамо».

Красно-белые одержали победу со счетом 1:0 в 9-м туре Мир РПЛ благодаря голу Тео Бонгонда

– «Спартак» сегодня не был сильнее «Динамо», даже во втором тайме преимущество было у бело-голубых, но выручал Максименко.

Можно сказать, что более справедливым результатом была бы ничья. Во втором тайме был момент у Промеса, но больше, наверное, ничего крайне опасного и не было со стороны «Спартака».

«Динамо» же поплатилось за грубейшую ошибку, когда они потеряли Бонгонда.

– Легионеры «Спартака» сильнее, чем у «Динамо»?

– Я могу сказать про «Спартак»: когда я увидел Бонгонда и Бабича, то сразу понял, что они будут играть в основе. Человек, который играл в футбол, это сразу подмечает.

Я еще тогда был уверен, что у Тео будет около 7 голов за сезон, 4 он уже забил, – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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35 комментариев

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dimanchik179
у Промеса во втором было 3 100%момента, он наверное другой матч смотрел.
+35
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Альфред
Саша - это Сергей Юрьевич Беляков из Таганрога. Всё знает, всех с дивана учит.
+27
-1
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Peter Parker
– Я могу сказать про «Спартак»: когда я увидел Бонгонда и Бабича, то сразу понял, что они будут играть в основе. Человек, который играл в футбол, это сразу подмечает.

@@@
Хорошо, что напомнил о своем опыте, а то мы стали забывать
+16
-2
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KasperSurgut
Царю все плохо, выиграл плохо, ничья плохо, проиграл плохо. Дайте ему на пиво 5 млн из фонда Спартака, уже выпрашивает как может.
+10
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Василий Голованев
надоел.
+5
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Николай Повалюхин
Мостовой Динамо лизнул, потому что хочет туда на стажировку. А в Спартак его не возьмут априори.
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Serg61
Ответ Bleffinho
у Спартака очевидно разобщение в раздевалке, желание и мотивация у игроков на нуле. Скорее всего есть негласные конфликты с тоннером. Команду лихорадит, огромное количество простейших ошибок , движения и физики нет, игроки и не бегут, и пас на 2 метра ртдать не могут и забить в пустые. Как будто смутные времена второга снзона Карреры наблюдаем
При этом Спартак как то умудряется выигрывать матчи. Вот волки позорные 🐺🐺🐺
Да ещё в КР выходят с первого места.
Совсем нюх потеряли 😉
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Serg61
А Максименко не игрок Спартака?
Что-то Царь сам себе противоречит.
Не видит моменты одной команды и зацикливается на полумоментах другой!
Если одна команда не пропустила, значит она этого добилась!!! Своей самоотверженной игрой. И могла удвоить, и даже утроить результат в концовке матча.
Так нет. По его логике играли плохо.
Значит Динамо сыграл ещё хуже. Если не смогли добиться нужного им результата с плохо (по его мнению) играющей комадой. )
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Женя Ребко
Мостовой, иди домой!
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Dart_Yoda
Так-то Царь - лучший аналитик чемпионата 404. Какой чемпионат, такие и эксперты.
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Император Плутона
это потому что Абаскаль чеканить не умеет
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Serg61
Ответ Newton “Pulsifer” Impulsifer
Игра была равна?
Это у Карпина всё время равные игры случаются.
А здесь одна команда, не может выиграть у другой очень продолжительное время.
А в КР, так вообще слилась по полной.
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Артур Межаков
Заслуживает футболку "Динамо"...
...
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Spartakus1984
Преимущество было во владении мячом у Динаом та как Спартак отдал Динамо мяч.В конце даже Спартак был ближе к голу.
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chigyr19
3000
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Serg61
Ответ валя_стакан
Удар в крестовину Чавеса и 100% момент у Бителло в первом. Два супер сейва Максименко во втором. У спартака гол и два момента в доп время когда все Динамо было у ворот спартака.
Ну и....?
Какой счёт по твоему мнению справедливый?
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Serg61
Ответ Peter Parker
– Я могу сказать про «Спартак»: когда я увидел Бонгонда и Бабича, то сразу понял, что они будут играть в основе. Человек, который играл в футбол, это сразу подмечает. @@@ Хорошо, что напомнил о своем опыте, а то мы стали забывать
Ну да...., ну да...
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Остап Задунайский
Выслал Сашке деньги на карту,
на опохмелку, опять в пятницу перепил бедняга,..
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Гоша Самарский
Ответ mrJerico
все заметили что Сердак сказал что Дуарте кэп сборной?!" Не зря"
Вроде он сказал " кэп сборной своего года "
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Ответ dimanchik179
у Промеса во втором было 3 100%момента, он наверное другой матч смотрел.
Промес транжира уже не первый матч в концовках заваливает 100% моменты, рано или поздно нам прилетит....
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Spaten
Ответ Chinafon2012
-И,друзья мои, не забываем, что Александр - человек, который играл в футбол, поэтому он всё понимает.В отличии от... -Ну, как тут забудешь?? -И хотели бы, да он сам каждый раз напоминает! -Надоел уже!!! -Эй, вы!Вы кто такие с вашим рыжим??? Я был успешен в Европе!Пересмотрите мои голы на ютьюбе!!!!Совсем никакого уважения!Спартак даже на новый год открытку не присылает!!!Пойду в Динамо на стажировку!!!
Были демоны мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались! Так что прошу эту глупую панику прекратить!!
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Serg61
Ответ Spartakus1984
Преимущество было во владении мячом у Динаом та как Спартак отдал Динамо мяч.В конце даже Спартак был ближе к голу.
Счёт мог быть 2-1, или даже 3-1 в пользу Спартака. Нежели 1-1.
Промахнулся Царь.
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Папа лёха
Ни как не пропьется. Надо его прокапывать,а то пропадёт вообще.
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профессионала видно сразу...
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Евгений Заботин
А самое справедливое было бы уволить Абаскаля и назначить Мостового главным тренером.
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