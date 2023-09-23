Мостовой об 1:0 в дерби: «Спартак» не был сильнее, ничья – более справедливый результат. У «Динамо» было преимущество во 2-м тайме»
Александр Мостовой поделился мнением о дерби «Спартака» и «Динамо».
Красно-белые одержали победу со счетом 1:0 в 9-м туре Мир РПЛ благодаря голу Тео Бонгонда.
– «Спартак» сегодня не был сильнее «Динамо», даже во втором тайме преимущество было у бело-голубых, но выручал Максименко.
Можно сказать, что более справедливым результатом была бы ничья. Во втором тайме был момент у Промеса, но больше, наверное, ничего крайне опасного и не было со стороны «Спартака».
«Динамо» же поплатилось за грубейшую ошибку, когда они потеряли Бонгонда.
– Легионеры «Спартака» сильнее, чем у «Динамо»?
– Я могу сказать про «Спартак»: когда я увидел Бонгонда и Бабича, то сразу понял, что они будут играть в основе. Человек, который играл в футбол, это сразу подмечает.
Я еще тогда был уверен, что у Тео будет около 7 голов за сезон, 4 он уже забил, – сказал бывший полузащитник сборной России.
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Хорошо, что напомнил о своем опыте, а то мы стали забывать
Да ещё в КР выходят с первого места.
Совсем нюх потеряли 😉
Что-то Царь сам себе противоречит.
Не видит моменты одной команды и зацикливается на полумоментах другой!
Если одна команда не пропустила, значит она этого добилась!!! Своей самоотверженной игрой. И могла удвоить, и даже утроить результат в концовке матча.
Так нет. По его логике играли плохо.
Значит Динамо сыграл ещё хуже. Если не смогли добиться нужного им результата с плохо (по его мнению) играющей комадой. )
А здесь одна команда, не может выиграть у другой очень продолжительное время.
А в КР, так вообще слилась по полной.
...
Какой счёт по твоему мнению справедливый?
на опохмелку, опять в пятницу перепил бедняга,..
Промахнулся Царь.