Мостовой об 1:0 в дерби: «Спартак» не был сильнее, ничья – более справедливый результат. У «Динамо» было преимущество во 2-м тайме»

Александр Мостовой поделился мнением о дерби «Спартака» и «Динамо».

Красно-белые одержали победу со счетом 1:0 в 9-м туре Мир благодаря голу .

– «Спартак» сегодня не был сильнее «Динамо», даже во втором тайме преимущество было у бело-голубых, но выручал .

Можно сказать, что более справедливым результатом была бы ничья. Во втором тайме был момент у Промеса, но больше, наверное, ничего крайне опасного и не было со стороны « ».

« » же поплатилось за грубейшую ошибку, когда они потеряли Бонгонда.

– Легионеры «Спартака» сильнее, чем у «Динамо»?

– Я могу сказать про «Спартак»: когда я увидел Бонгонда и Бабича, то сразу понял, что они будут играть в основе. Человек, который играл в футбол, это сразу подмечает.

Я еще тогда был уверен, что у Тео будет около 7 голов за сезон, 4 он уже забил, – сказал бывший полузащитник сборной России.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS